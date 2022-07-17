Крушение Ан-12 в Греции: самолет перевозил сербскую военную технику в Бангладеш

Украинский борт должен был доставить оборонную продукцию производства Сербии весом 11,5 тонн в город Дакка. Весь экипаж воздушного судна погиб.

Украинский самолет Ан-12, который потерпел крушение в Греции в ночь на воскресенье, выполнял рейс для перевозки военной техники производства Сербии в Бангладеш весом 11,5 тонн. Об этом в ходе брифинга, посвященного катастрофе, рассказал министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

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По словам сербского чиновника, самолет, принадлежащий украинской компании, вылетел с 8 членами экипажа в 20:40 из сербского города Ниш и перевозил примерно 11,5 тонн продукции частной оборонной компании Valir в Бангладеш. Заказчиком товара выступило Министерство обороны Бангладеш. Самолет должен был совершить технические посадки в Аммане (Иордания), Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Ахмадабаде (Индия), после чего он должен был призмелиться в городе Дакка.

"Этот рейс имел все соответствующие разрешения, все согласно международным правилам", — заверил Стефанович, добавив, что в результате авиакатастрофы все члены экипажа военно-транспортного самолета погибли.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что экипаж состоял из восьми граждан Украины, а предварительной причиной аварии стала поломка одного из двигателей. В связи с инцидентом на базе украинского консульства в Салониках был создан оперативный штаб.

"На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", — добавил Николенко.

Также МИД Украины запустил "горячую линию" для родственников членов экипажа: +38 044 238 1588.

Напомним, по данным СМИ, крушение украинского Ан-12 произошло у греческого города Кавала. По предварительным данным, у него загорелся один из четырех двигателей.

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