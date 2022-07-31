Стрельба в Сербии: на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения, - СМИ (видео)
Возле сербского приграничного города Нови-Пазар слышны звуки выстрелов из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция республики Косово готовится к силовой операции против сербов, проживающих в северном регионе Косово. По его словам власти Приштины планируют останавливать на границе всех, у кого есть сербские удостоверения личности, начиная с полуночи 1 августа. Об этом сообщает сербский телеканал N1.
Сербский лидер пояснил, что власти Косово будут требовать, чтобы сербы перерегистрировали свои авто на косовские номера. Для силовой операции, по словам Вучича, на приграничных КПП "Ярине" и "Брняк" выдвинулись косовские подразделения полиции.
"Мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу — …если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит", — подчеркнул Вучич.
Отметим, что ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косово обязали с 1 августа всех граждан Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.
Комментируя этот шаг, глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" для сербов, которые могут оказаться в сложной ситуации.
Обострение на границе с Косово
Некоторые Telegram-каналы сообщают, что возле сербского города Нови-Пазар на границе с Косово слышны звуки выстрелов из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги. По неподтвержденным данным, сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности.
Также сообщается, что подразделения косовского спецназа перекрыли границу, в то время как сербские силовики начинают строить оборонительные сооружения.
Ранее сообщалось, что президенту Сербии Александру Вучичу отказали в частном визите в Хорватию, подозревая в том, что он планирует устроить скандал в канун годовщины военной операции "Буря".
Украинский самолет Ан-12, который потерпел крушение 17 июля на севере Греции, перевозил военную технику сербского производства в Бангладеш. Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, предварительной причиной аварии воздушного судна стала поломка одного из двигателей.