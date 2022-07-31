Стрельба в Сербии: на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения, - СМИ (видео)

Возле сербского приграничного города Нови-Пазар слышны звуки выстрелов из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция республики Косово готовится к силовой операции против сербов, проживающих в северном регионе Косово. По его словам власти Приштины планируют останавливать на границе всех, у кого есть сербские удостоверения личности, начиная с полуночи 1 августа. Об этом сообщает сербский телеканал N1.

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Сербский лидер пояснил, что власти Косово будут требовать, чтобы сербы перерегистрировали свои авто на косовские номера. Для силовой операции, по словам Вучича, на приграничных КПП "Ярине" и "Брняк" выдвинулись косовские подразделения полиции.

"Мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу — …если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит", — подчеркнул Вучич.

Отметим, что ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косово обязали с 1 августа всех граждан Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.

Комментируя этот шаг, глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" для сербов, которые могут оказаться в сложной ситуации.

Обострение на границе с Косово

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что возле сербского города Нови-Пазар на границе с Косово слышны звуки выстрелов из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги. По неподтвержденным данным, сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Также сообщается, что подразделения косовского спецназа перекрыли границу, в то время как сербские силовики начинают строить оборонительные сооружения.

Ранее сообщалось, что президенту Сербии Александру Вучичу отказали в частном визите в Хорватию, подозревая в том, что он планирует устроить скандал в канун годовщины военной операции "Буря".

Украинский самолет Ан-12, который потерпел крушение 17 июля на севере Греции, перевозил военную технику сербского производства в Бангладеш. Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, предварительной причиной аварии воздушного судна стала поломка одного из двигателей.