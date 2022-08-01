Силы НАТО в Косово готовы вмешаться если ситуация на границе с Сербией обострится

Руководство KFOR поддерживает связь с властями Приштины и сербским Генштабом и призывает стороны разрешить спорные вопросы в конструктивном диалоге.

Международные силы под руководством НАТО в Косово (KFOR) готовы вмешаться в ситуацию на сербско-косовской границе если стабильность будет под угрозой. Об этом сообщает пресс-служба KFOR в Twitter.

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"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит и готова вмешаться, если стабильность будет под угрозой, в соответствии со своим мандатом, который следует из Резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, командующий KFOR поддерживает контакт с представителями Сербии в лице начальника Генштаба и органов Косово. НАТО призывают обе стороны сохранить мир и безопасность в регионе путем конструктивного диалога, опираясь на верховенство права и принципы добрососедских отношений.

"Это важно для регионального мира и безопасности. Не будет реальных перспектив для лучшего будущего на Балканах без полного уважения прав человека и демократических ценностей, верховенства права, внутренних реформ и добрососедских отношений", — подчеркнули в Альянсе.

Заявление властей Приштины

Между тем администрация в Приштине заявила, что меры на пунктах пропуска на административной границе в отношении сербов будут отложены до 1 сентября, если сегодня, 1 августа, все баррикады на КПП будут убраны.

"Правительство Республики Косово решительно осуждает сегодняшнее блокирование дорог на севере Косово и стрельбу там вооруженных людей по полиции. Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны", — говорится в заявлении правительства Косово.

Напомним, вчера 31 июля на сербско-косовской границе были слышны звуки стрельбы, а в приграничном городе Нови-Пазар звучала сирена. Обострение на границе связано с тем, что власти Косово решило обязать этнических сербов, проживающих в северном регионе, при пересечении границы оформлять специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что армия Косово готовит нападение на северную часть Сербии, которое начнется ночью 1 августа. В связи с этим сербские вооруженные подразделения выдвинулись в направление косовской границы, а военная авиация начала патрулировать в районе городка Рашку.