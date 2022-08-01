Сили НАТО в Косові готові втрутитися, якщо ситуація на кордоні з Сербією загостриться

Керівництво KFOR підтримує зв'язок із владою Приштини та сербським Генштабом і закликає сторони вирішити спірні питання в конструктивному діалозі.

Міжнародні сили під керівництвом НАТО в Косові готові втрутитися в ситуацію на сербсько-косівському кордоні, якщо стабільність буде під загрозою. Про це повідомляє пресслужба KFOR у Twitter.

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"Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить і готова втрутитися, якщо стабільність буде під загрозою, відповідно до свого мандату, який випливає з Резолюції РБ ООН 1244 від 1999 року", — йдеться в пресрелізі.

Крім того, командувач KFOR підтримує контакт із представниками Сербії в особі начальника Генштабу й органів Косово. НАТО закликають обидві сторони зберегти мир і безпеку в регіоні шляхом конструктивного діалогу, спираючись на верховенство права та принципи добросусідських відносин.

"Це важливо для регіонального миру та безпеки. Не буде реальних перспектив для кращого майбутнього на Балканах без повної поваги до прав людини та демократичних цінностей, верховенства права, внутрішніх реформ і добросусідських відносин", — підкреслили в Альянсі.

Заява влади Приштини

Водночас адміністрація в Приштині заявила, що заходи на пунктах пропуску на адміністративному кордоні щодо сербів будуть відкладені до 1 вересня, якщо сьогодні, 1 серпня, всі барикади на КПП будуть прибрані.

"Уряд Республіки Косово рішуче засуджує сьогоднішнє блокування доріг на півночі Косова та стрілянину там озброєних людей по поліції. Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово та поставити під загрозу мир і безпеку громадян і нашої країни", — йдеться в заяві уряду Косова.

Нагадаємо, вчора, 31 липня, на сербсько-косівському кордоні було чути звуки стрілянини, а в прикордонному місті Новий Пазар звучала сирена. Загострення на кордоні пов'язане з тим, що влада Косова вирішила зобов'язати етнічних сербів, які проживають у північному регіоні, при перетині кордону оформляти спеціальну декларацію на в'їзд і виїзд із країни терміном на три місяці.

Президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що армія Косова готує напад на північну частину Сербії, який розпочнеться вночі 1 серпня. У зв'язку з цим сербські озброєні підрозділи висунулися в напрям косовського кордону, а військова авіація почала патрулювати в районі містечка Рашку.