Косово и Сербия на грани военного конфликта: как стороны пытаются смягчить ситуацию

Приштина и Белград обвиняют друг друга в вооруженной агрессии на границе. Власти Косово советуются с американскими и европейскими партнерами, а Сербия обещает не капитулировать и победить.

Правительство Косово отложило до 1 сентября решение о прекращении действия сербских документов, из-за которого произошла военная эскалация на границе с Сербией. Об этом сообщило сербское издание Danas со ссылкой на правительство Косово.

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После этого решения власти Косова ожидают, что все баррикады на дорогах на севере Косово уберут. Правительство осудило обстрелы на границе двух стран, поскольку это дестабилизирует ситуацию с безопасностью в стране.

[ + – ] Сербия заявила о желании снизить напряженность на границе с Косово

"Днем ​​и вечером были многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные Белградом", — подчеркивает правительство Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти после вооруженных столкновений встречался с американскими и европейскими международными партнерами, отметило издание.

Посла США в Косово Джефри Ховени поблагодарили за большой вклад в урегулировании ситуации. Nova.rs пишет, что именно Ховени просил власти Косово отложить отмену сербских документов.

Сербия хочет снизить напряжение

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании Сербии снизить напряженность на границе с Косово.

"Я надеюсь, что завтра (1 августа) ситуация будет не столь напряженной, мы придем к миру с новыми компромиссными решениями. Мы работаем, чтобы все успокоилось", – сказал сербский лидер после встречи в Генеральном штабе ВС Сербии.

[ + – ] Вучич просил представителей мирового сообщества остановить конфликт с Косово Фото: Oliver Bunic

Вучич просил представителей мирового сообщества остановить конфликт с Косово и предупредил, что Сербия не будет капитулировать и победит.

"Нам нужно сохранить мир. Все, что произошло, показывает, как хорошо они готовили нападение на Сербию", – объяснил он и предупредил сербов, проживающих на севере Косово о тяжелейшей политической борьбе в будущем.

Альбин Курти обвинил Вучича и директора управления по Косово и Метохии Петара Петковича в организации беспорядков на севере Косово.

"Обустройство блокпостов и стрельба – агрессивные действия, которые заранее спланировали в Белграде и Рашке, им предшествовали различные встречи и собрания", – подчеркнул косовский премьер-министр.

Украинцам рекомендуют не ехать в южные районы Сербии

Министерство иностранных дел посоветовало украинцами не посещать южные районы Сербии и избегать мест массового скопления людей, написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие", – заявил он.

В случае внештатной ситуации рекомендуется звонить на круглосуточную горячую линию посольства Украины в Сербии по номеру +381631113185.

Обострение на границе Сербии и Косово – с чего начался конфликт

Обстановка на границе Сербии и Косово накалилась вечером 31 июля из-за решения властей Косово обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в республику. Сербские документы в Косово хотели посчитать недействительными с 1 августа.

[ + – ] Косовский спецназ перекрыл границу, сербские силовики строили в ответ баррикады

Приштина заявил, что именно так отвечает Белграду за отказ признавать косовские удостоверения. Далее в южной части Косовска-Митровицы за мостом, который разделяет город, собрались около 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады.

В Telegram-каналах писали, что возле сербского города Нови-Пазар на границе с Косово слышали звук стрельбы из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги.

Косовский спецназ перекрыл границу, а сербские силовики начали строить баррикады. Вучич предупредил о нападении армии Косово на северную часть Сербии ночью 1 августа.

Истребители МиГ-29 вылетели из Сербии и патрулировали воздушное пространство возле границ с Косово. Движение колонны военной техники в сторону границы с Сербией заметили со стороны Косово.