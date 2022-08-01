Косово и Сербия на грани военного конфликта: как стороны пытаются смягчить ситуацию
Приштина и Белград обвиняют друг друга в вооруженной агрессии на границе. Власти Косово советуются с американскими и европейскими партнерами, а Сербия обещает не капитулировать и победить.
Правительство Косово отложило до 1 сентября решение о прекращении действия сербских документов, из-за которого произошла военная эскалация на границе с Сербией. Об этом сообщило сербское издание Danas со ссылкой на правительство Косово.
После этого решения власти Косова ожидают, что все баррикады на дорогах на севере Косово уберут. Правительство осудило обстрелы на границе двух стран, поскольку это дестабилизирует ситуацию с безопасностью в стране.
"Днем и вечером были многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные Белградом", — подчеркивает правительство Косово.
Премьер-министр Косово Альбин Курти после вооруженных столкновений встречался с американскими и европейскими международными партнерами, отметило издание.
Посла США в Косово Джефри Ховени поблагодарили за большой вклад в урегулировании ситуации. Nova.rs пишет, что именно Ховени просил власти Косово отложить отмену сербских документов.
Сербия хочет снизить напряжение
Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании Сербии снизить напряженность на границе с Косово.
"Я надеюсь, что завтра (1 августа) ситуация будет не столь напряженной, мы придем к миру с новыми компромиссными решениями. Мы работаем, чтобы все успокоилось", – сказал сербский лидер после встречи в Генеральном штабе ВС Сербии.
Вучич просил представителей мирового сообщества остановить конфликт с Косово и предупредил, что Сербия не будет капитулировать и победит.
"Нам нужно сохранить мир. Все, что произошло, показывает, как хорошо они готовили нападение на Сербию", – объяснил он и предупредил сербов, проживающих на севере Косово о тяжелейшей политической борьбе в будущем.
Альбин Курти обвинил Вучича и директора управления по Косово и Метохии Петара Петковича в организации беспорядков на севере Косово.
"Обустройство блокпостов и стрельба – агрессивные действия, которые заранее спланировали в Белграде и Рашке, им предшествовали различные встречи и собрания", – подчеркнул косовский премьер-министр.
Украинцам рекомендуют не ехать в южные районы Сербии
Министерство иностранных дел посоветовало украинцами не посещать южные районы Сербии и избегать мест массового скопления людей, написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.
"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие", – заявил он.
В случае внештатной ситуации рекомендуется звонить на круглосуточную горячую линию посольства Украины в Сербии по номеру +381631113185.
Обострение на границе Сербии и Косово – с чего начался конфликт
Обстановка на границе Сербии и Косово накалилась вечером 31 июля из-за решения властей Косово обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в республику. Сербские документы в Косово хотели посчитать недействительными с 1 августа.
Приштина заявил, что именно так отвечает Белграду за отказ признавать косовские удостоверения. Далее в южной части Косовска-Митровицы за мостом, который разделяет город, собрались около 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады.
В Telegram-каналах писали, что возле сербского города Нови-Пазар на границе с Косово слышали звук стрельбы из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги.
Косовский спецназ перекрыл границу, а сербские силовики начали строить баррикады. Вучич предупредил о нападении армии Косово на северную часть Сербии ночью 1 августа.
Истребители МиГ-29 вылетели из Сербии и патрулировали воздушное пространство возле границ с Косово. Движение колонны военной техники в сторону границы с Сербией заметили со стороны Косово.