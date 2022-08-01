Косово та Сербія на межі воєнного конфлікту: як сторони намагаються пом'якшити ситуацію

Приштина та Белград звинувачують одне одного в збройній агресії на кордоні. Влада Косова радиться з американськими та європейськими партнерами, а Сербія обіцяє не капітулювати й перемогти.

Уряд Косова відклав до 1 вересня рішення про припинення дії сербських документів, через яке відбулася військова ескалація на кордоні із Сербією. Про це повідомило сербське видання Danas із посиланням на уряд Косова.

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Після цього рішення влада Косова очікує, що всі барикади на дорогах на півночі Косова приберуть. Уряд засудив обстріли на кордоні двох країн, оскільки це дестабілізує ситуацію з безпекою в країні.

[ + – ] Сербія заявила про бажання зменшити напруженість на кордоні з Косовом

"Удень і ввечері були численні агресивні дії, спровоковані та підготовлені Белградом", — наголошує уряд Косова.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті після збройних зіткнень зустрічався з американськими та європейськими міжнародними партнерами, зазначило видання.

Посла США в Косові Джефрі Г'овені подякували за великий внесок у врегулюванні ситуації. Nova.rs пише, що саме Говені просив владу Косова відкласти скасування сербських документів.

Сербія хоче знизити напругу

Президент Сербії Александр Вучич заявив про бажання Сербії зменшити напруженість на кордоні з Косовим.

"Я сподіваюся, що завтра (1 серпня) ситуація буде не такою напруженою, ми прийдемо до миру з новими компромісними рішеннями. Ми працюємо, щоб усе заспокоїлося", — сказав сербський лідер після зустрічі в Генеральному штабі ЗС Сербії.

[ + – ] Вучич просив представників світової спільноти зупинити конфлікт із Косовим Фото: Oliver Bunic

Вучич просив представників світової спільноти зупинити конфлікт із Косовом і попередив, що Сербія не капітулюватиме та переможе.

"Нам потрібно зберегти мир. Усе, що сталося, показує, як добре вони готували напад на Сербію", — пояснив він і попередив сербів, які проживають на півночі Косова, про тяжку політичну боротьбу в майбутньому.

Альбін Курті звинуватив Вучича та директора управління з Косова та Метохії Петара Петковича в організації заворушень на півночі Косова.

"Облаштування блокпостів і стрілянина — агресивні дії, які заздалегідь спланували в Белграді та Рашці, їм передували різні зустрічі та збори", — підкреслив косовський прем'єр-міністр.

Українцям рекомендують не їхати в південні райони Сербії

Міністерство закордонних справ порадило українцями не відвідувати південні райони Сербії та уникати місць масового скупчення людей, написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

"Відслідковуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони повинні утримуватись від дій, які можуть спровокувати насильство", — заявив він.

У разі позаштатної ситуації рекомендується дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства України в Сербії за номером +381631113185.

Загострення на кордоні Сербії та Косова — з чого почався конфлікт

Обстановка на кордоні Сербії та Косова загострилася ввечері 31 липня через рішення влади Косова зобов'язати сербів отримувати тимчасовий документ про перетин кордону при в'їзді в республіку. Сербські документи в Косові хотіли вважати недійсними з 1 серпня.

[ + – ] Косівський спецназ перекрив кордон, сербські силовики будували у відповідь барикади

Приштина заявила, що саме так відповідає Белграду за відмову визнавати косовські посвідчення. Далі в південній частині Косовської Митровиці за мостом, який поділяє місто, зібралося близько 200 албанців. Серби почали зводити барикади.

У Telegram-каналах писали, що біля сербського міста Новий Пазар на кордоні з Косово чули звук стрілянини з автоматичної зброї та сигнали повітряної тривоги.

Косівський спецназ перекрив кордон, а сербські силовики почали будувати барикади. Вучич попередив про напад армії Косова на північну частину Сербії вночі 1 серпня.

Винищувачі МіГ-29 вилетіли із Сербії та патрулювали повітряний простір біля кордонів із Косовим. Рух колони військової техніки в бік кордону із Сербією помітили в Косові.