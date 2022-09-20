Возможны новые столкновения: НАТО готово отправить в Косово дополнительные войска

В Альянсе не исключают, что в октябре обстановка на севере страны вновь может стать напряженной. Чтобы не допустить столкновений между сербами и косовской полицией, могут привлечь военных.

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НАТО готово нарастить войска в Косово, если возникнут опасения повторения беспорядков на севере страны, заявил заместитель командующего миротворческой миссией альянса (KFOR) бригадный генерал Лука Пиперни, передает Reuters.

"Мы бдительны и готовы действовать в случае роста напряженности, но мы также можем привлечь резервные силы, мы можем вызвать их в кратчайшие сроки", — сказал он.

По словам Пиперни, сейчас ситуация спокойная, но НАТО не может исключить, что по мере приближения 31 октября положение не изменится к худшему. К этой дате сербы, живущие преимущественно на севере страны в районах, граничащих с Сербией, должны наконец сменить автомобильные номера и документы на косовские.

Что стало причиной нового конфликта в Косово?

В июле тысячи этнических сербов забаррикадировали дороги на севере Косово, протестуя против решения властей признать сербские документы недействительными. В стране живет около 50 тыс. сербов, которые до сих пор отказываются признать косовское правительство и используют номерные знаки и документы, выданными сербскими властями.

Ситуация накалилась до такой степени, что и в Косово, и в Сербии начали говорить о возможности новой войны. Однако в итоге косовские власти пошли на попятную, объявив, что после 1 сентября у сербов будет 60 дней, чтобы сменить номерные знаки и получить новые документы. После этого сербы разобрали баррикады.

Сколько солдат НАТО находится в Косово?

Численность миротворческого контингента НАТО составляет около 3700 человек.

"Если ситуация ухудшится, мы готовы вмешаться, мы готовы встать посередине между протестующими и силовиками", — заверил Лука Пиперни.

Он подчеркнул, что НАТО достаточно сил, чтобы не допустить нового конфликта, имея в виду войска за пределами Косово, которые Альянс может привлечь в качестве подкрепления.

Напомним, ранее Украина решила отозвать свой миротворческий военный контингент из частично признанной республики Косово. 40 украинских миротворцев должны усилить ВСУ.