Война отменяется: на дорогах на севере Косово снимают блокпосты

Косовские сербы согласились разблокировать дороги на границе с Сербией, так как правительство сделало им небольшую уступку.

Днем 1 августа в Косово миротворческие силы KFOR наблюдали с вертолетов за снятием блокпостов, которые протестующие установили на севере страны, сообщает Reuters.

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Демонтаж произошел после того, как правительство Косово по совету западных политиков согласилось отложить до 1 сентября вступление в силу решения, которое разозлило этнических сербов, составляющих большинство населения на севере страны. Их обязали обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими правительственными учреждениями.

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Между тем около 50 тыс. этнических сербов до сих пор отказываются признать косовское правительство и используют номерные знаки и документы, выданными сербскими властями. Предполагается, что после 1 сентября у сербов будет 60 дней, чтобы сменить номерные знаки и получить новые документы.

С чего начался конфликт

Обстановка на границе Сербии и Косово накалилась вечером 31 июля после того, как косовские власти объявили, что с 1 августа сербские документы в стране станут недействительными. Причиной этого решения назвали необходимость ответить Белграду за отказ признавать косовские удостоверения личности. После этого живущие в этом районе сербы начали возводить баррикады на дорогах.

В Telegram-каналах писали, что возле сербского города Нови-Пазар на границе с Косово слышали звук стрельбы из автоматического оружия и сигналы воздушной тревоги.

Косовский спецназ перекрыл границу, а сербские силовики начали стягивать к границе войска. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово собирается напасть на его страну ночью 1 августа.

Чтобы не допустить эскалации, итальянские миротворцы решили развести конфликтующие стороны.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил в попытке раздуть конфликт на территории страны руководство Сербии.

"Обустройство блокпостов и стрельба – агрессивные действия, которые заранее спланировали в Белграде, им предшествовали различные встречи и собрания", – подчеркнул косовский премьер-министр.