Війна скасовується: на дорогах на півночі Косово знімають блокпости

Косівські серби погодилися розблокувати дороги на кордоні із Сербією, оскільки уряд зробив їм невелику поступку.

Вдень 1 серпня у Косові миротворчі сили KFOR спостерігали з гелікоптерів зняття блокпостів, які протестувальники встановили на півночі країни, повідомляє Reuters.

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Демонтаж відбувся після того, як уряд Косово за порадою західних політиків погодився відкласти до 1 вересня набрання чинності рішенням, яке розлютило етнічних сербів, котрі становлять більшість населення на півночі країни. Їх зобов'язали звертатися за документами й автомобільними номерними знаками, які видають косовські урядові установи.

[ + – ] У Косово мало не стався новий збройний конфлікт між сербами та албанцями Фото: AP Photo

Тим часом майже 50 тис. етнічних сербів досі відмовляються визнати косовський уряд і використовують номерні знаки та документи, видані сербською владою. Передбачається, що після 1 вересня серби мають 60 днів, щоб змінити номерні знаки й отримати нові документи.

З чого почався конфлікт

Обстановка на кордоні Сербії та Косово розжарилася ввечері 31 липня після того, як косовська влада оголосила, що з 1 серпня сербські документи в країні стануть недійсними. Причиною цього рішення назвали необхідність відповісти Белграду за відмову визнавати косовські посвідчення особи. Після цього серби, які живуть у цьому районі, почали зводити барикади на дорогах.

У Telegram-каналах писали, що біля сербського міста Нові-Пазар на кордоні з Косово чули звук стрілянини з автоматичної зброї та сигнали повітряної тривоги.

Косівський спецназ перекрив кордон, а сербські силовики почали стягувати до кордону війська. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова має намір напасти на його країну вночі 1 серпня.

Щоб не допустити ескалації, італійські миротворці вирішили розвести сторони, що конфліктують.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звинуватив у спробі роздмухати конфлікт на території країни керівництво Сербії.

"Облаштування блокпостів і стрілянина — агресивні дії, які заздалегідь спланували у Белграді, їм передували різні зустрічі та збори", — наголосив косовський прем'єр-міністр.