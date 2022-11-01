Ситуация напряженная: ВС Сербии приведены в повышенную боевую готовность, – министр обороны

Власти Косово вернулись к запрету сербских автомобильных номеров. В Белграде заявили, что не будут следовать новым правилам, и повысили уровень боевой готовности.

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Со вторника, 1 ноября, в Косово и Метохии вступают новые правила перерегистрации автомобилей. С 21 апреля следующего года владельцы машин на территории края должны ездить с номерами Республики Косово, то есть с литерами РКС. За использование сербских номеров предусмотрен штраф в 150 евро. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

В столице Сербии Белграде заявили, что не будут придерживаться новых правил.

Министр обороны страны Милош Вучевич рассказал, что Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность, пишет агентство РБК.

"Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовыми ответить на любую задачу", — прокомментировал глава оборонного ведомства.

По словам Вучевича, ситуация в Косове и Метохии напряженная.

Глава оборонного ведомства заявил, что никто не хочет воевать, тем не менее "армия готова выполнить любую задачу".

Что этому предшествовало?

В конце июля власти Косово объявили, что с 1 августа сербские документы, а также автомобильные номера станут недействительны. В итоге 31 июля на границе Сербии и Косово началась перестрелка. Живущие в этом районе сербы начали возводить баррикады на дорогах.

По совету западных политиков правительство Косово согласилось отложить введение новых правил.

После этого заместитель командующего миротворческой миссией Североатлантического Альянса бригадный генерал Лука Пиперни заявил, что НАТО готово нарастить войска в Косово, если возникнут опасения повторения беспорядков на севере страны.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как международное вмешательство помогло временно заморозить конфликт между Косово и Сербией.