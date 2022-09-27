Последний кризис в Косово, или Что Европа сделала неправильно на Балканах

В конце июля правительство Косово потребовало от сербских граждан страны заменить номерные знаки на их автомобилях, что вызвало протесты среди тех, кто продолжает отвергать суверенитет Приштины. Международное вмешательство помогло отложить решение вопроса, но конфликт грозит снова вспыхнуть 1 ноября, когда новые правила все-таки вступят в силу.

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Суверенитет – это абстрактное понятие, в отличие от номерных знаков. Фокус перевел новый текст Майя Бьелоса, посвященный вопросу свободы и демократии на Балканах.

Последний кризис в Косово, или Еще одно напоминание о том, что Европа сделала неправильно на Балканах

В течение последних 15 лет западные лидеры и организации старались ослабить напряженность между Косово и Сербией, поддерживая коррумпированных "политиков за стабильность". Ради мира и спокойствия в регионе западные страны поддерживали чиновников в Белграде и Приштине, которые обещали разрешить споры путем диалога и предпочесть европейскую интеграцию союзничеству с Россией. Взамен эти "стабилизаторы" получили международную легитимность и свободу действий в управлении своими странами. Это привело к реальному прогрессу, например, к интеграции преимущественно сербского северного Косово в правовую и политическую систему страны.

Однако при этом лидеры Белграда и Приштины использовали этот прогресс для укрепления своего международного имиджа миротворцев, избегая критики за недемократическое поведение. Это позволило им накапливать власть, разжигая национализм и еще больше подрывая права человека и верховенство закона – действия, которые сделают невозможным реальный и прочный мир. В результате после 11 лет переговоров сербские и косовские лидеры не нормализовали отношения, не приблизили свои страны к Европейскому Союзу и не ограничили влияние России на Балканах. Вместо этого они продолжают провоцировать многочисленные кризисы низкой интенсивности, чтобы обеспечить свою незаменимость в качестве партнеров по диалогу и миротворцев.

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Вместо того чтобы обвинять Россию в бедах региона или умножать неудачные стратегии, западные лидеры должны сделать приоритетом демократизацию Косова и Сербии. Среди прочего, это подразумевает демократизацию процесса диалога между двумя странами под руководством ЕС, чтобы сделать его более прозрачным, подотчетным и инклюзивным. Поскольку Косово и Сербия в значительной степени зависят от иностранного финансирования, финансовая поддержка должна быть обусловлена созданием демократических и мультиэтнических институтов, которые будут выполнять существующие и будущие мирные соглашения.

[ + – ] Контингент НАТО в Косово

Кризис номерных знаков: чем недовольны сербы

11 лет назад сербские и косовские лидеры заключили в Брюсселе соглашение о свободе передвижения для сербов и албанцев, проживающих в Косово. Тем не менее, Сербия применяет дискриминационные меры в отношении владельцев автомобилей с косовскими номерами. В ответ на это правительство Косова запретило косовским сербам передвигаться к югу от реки Ибар без получения новых национальных номеров. Этим летом оно вновь призвало жителей муниципалитетов с сербским большинством на севере Косово получить косовские номерные знаки и заявило, что сербские граждане, едущие в Косово, должны будут получить временные въездные документы, выданные косовскими властями.

В ответ сербы в Косово, не согласные с заявлениями Приштины о полном суверенитете над их регионом, перекрыли дороги, ведущие к двум пограничным переходам с Сербией. К счастью, кризис был разрешен в течение нескольких часов. При наличии сил НАТО и поддержке официальных представителей ЕС посол США в Косово попросил премьер-министра Албина Курти отложить введение новых мер до 1 сентября. Когда он это сделал, местные жители сняли свои баррикады.

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Косово и Сербия уже решили вопрос с удостоверениями личности, но проблема номерных знаков все еще стоит на повестке дня. После очередной отсрочки косовские сербы якобы должны до 31 октября заменить свои нынешние номерные знаки. В беседах с автором некоторые косовские сербы объяснили, что они решили бойкотировать новые меры, в то время как другие предварительно зарегистрировали свои автомобили с новыми номерами. Третья группа застряла в бюрократическом тупике, поскольку не может получить удостоверения личности, необходимые для предварительной регистрации. Все это говорит о том, что в конце октября могут возникнуть новые проблемы.

Белград и Приштина: почему нужно вернуться за стол переговоров

Сразу же после того, как косовские сербы перекрыли дороги, дипломаты из Европейского Союза, НАТО и США призвали официальные лица в Белграде и Приштине вернуться за стол переговоров, чтобы найти устойчивое решение. Но политический диалог на высоком уровне при содействии Европейского Союза застопорился на последние несколько лет из-за открытой вражды между премьер-министром Курти и президентом Сербии Александром Вучичем, а также из-за решения правительства Косово ввести таможенный сбор на товары из Сербии.

[ + – ] Митинг в Косово за воссоединение с Сербией

Это и есть предел возможностей двустороннего диалога без более комплексного подхода. С 2011 года Белград и Приштина заключили более 20 соглашений для решения ряда конкретных проблем, что способствовало нормализации их отношений. Самый большой прорыв был достигнут благодаря Брюссельскому соглашению 2013 года, которое привело к роспуску сербских институтов в Косово, включая полицию, судебную систему и корпус гражданской обороны, наряду с интеграцией муниципалитетов с сербским большинством в правовую и политическую систему страны. Поскольку община косовских сербов сопротивлялась этим шагам, они стали возможны только в результате серьезного давления со стороны Белграда, которое включало как политическое насилие против местного населения, так и гарантии со стороны правительства Сербии.

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В качестве утешительного приза за согласие на интеграцию Белград также пообещал создать Ассоциацию сербских муниципалитетов – орган, который позволил бы муниципалитетам с сербским большинством в Косове получить более высокий уровень самоуправления. На сегодняшний день политики в Приштине отказываются выполнять часть брюссельского соглашения, касающуюся ассоциации, утверждая, что это приведет к созданию еще одной Республики Сербской.

Все дальнейшие переговоры между Белградом и Приштиной были сосредоточены на установлении полного суверенитета Приштины над всей территорией Косова. В конечном итоге диалог должен завершиться подписанием юридически обязывающего всеобъемлющего соглашения и признанием Сербией независимости Косова. Однако сербская политическая элита рассматривает любое подобное соглашение с Приштиной как политическое самоубийство. В результате, на протяжении почти десяти лет посредники из ЕС позволяли косовским албанцам и сербским политическим лидерам по-разному интерпретировать свои соглашения, что способствовало формированию различных ожиданий с обеих сторон и сделало граждан двух стран не готовыми к компромиссам, необходимым для долгосрочного соглашения. Таким образом, диалог при посредничестве ЕС позволил сербским чиновникам сохранить лицо и остаться у власти, представив свои компромиссы как дипломатические победы.

Будет трудно продолжить интеграцию сербской общины или установить полный суверенитет Приштины без поддержки Белграда. Однако в отсутствие более инклюзивного процесса диалога это будет выглядеть как предательство по отношению к косовским сербам, что либо вызовет реакцию местных, либо заставит Белград в конечном итоге отказаться от этой идеи.

Сербские политики часто заявляют, что они представляют интересы косовских сербов на переговорах, но на самом деле Вучич стремится углубить свой контроль над сербским населением Косова. Он делает это через "Сербский список" – партию, имеющую 10 мест в косовском парламенте и министра в правительстве. "Сербский список" также победил на местных выборах в 2019 году, набрав более 90 процентов голосов сербов.

Некоторые белградские лидеры мнений считают, что "эти победы придали Вучичу смелости вести переговоры от имени почти всех сербов в Косово". Но даже когда Вучич пытается подавить критические голоса, недовольство уступками, которые Белград предложил Брюсселю, лишь растет. Местные жители утверждают, что "Сербский список" ничего не сделал для защиты интересов сербов и даже не проинформировал их о последних решениях правительства Косова.

Ситуация на Балканах: что дальше?

Один из уроков кризиса "Сербского списка" заключается в том, что при отсутствии функционального и инклюзивного диалога между политическими лидерами вспышки нестабильности и насилия остаются вполне возможными. Нынешний диалог между Белградом и Приштиной – это процесс, управляемый элитой, который проходит за закрытыми дверями в Брюсселе без участия граждан и гражданского общества.

До сих пор ни один из участвующих лидеров не проявил подлинной приверженности созданию национального консенсуса в ходе переговоров. Когда Албин Курти пришел к власти во второй раз в феврале 2021 года, он заявил, что диалог с Сербией не является приоритетом для его правительства. Вместо того, чтобы выполнять соглашения, достигнутые его предшественниками, он настаивал на укреплении международной легитимности Косова. Это включает в себя лоббирование членства в международных организациях и признание со стороны пяти стран ЕС – Испании, Греции, Кипра, Румынии и Словакии, которые пока не признали Косово.

Европейский Союз и далее руководит процессом, но европейские посредники представляют страны, которые не признают Косово и не пользуются высоким доверием среди албанских граждан и политиков в Косово. Несмотря на это, специальный представитель ЕС по Белградско-Приштинскому диалогу ожидает, что окончательное соглашение о нормализации отношений между двумя странами будет достигнуто до выборов в Европейский парламент в 2024 году. Дипломаты ЕС считают следующие два года благоприятными для заключения юридически обязывающего соглашения, поскольку досрочных выборов в Косово и Сербии не ожидается.

[ + – ] Сотрудник международных сил под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово Фото: Открытые источники

Короче говоря, Европейский Союз ждет, что балканские "стабилизаторы" снова выполнят свои обязательства по Косово. Это потенциально опасная ситуация. В последний раз, когда Европейский Союз ожидал от Сербии прогресса в решении косовского вопроса, он закрыл глаза на демократию и верховенство закона. В результате Сербия перешла к автократии при Александре Вучиче, а само государство стало источником опасности для собственных граждан и экспортером нестабильности на Балканах. После вторжения России в Украину многие сербские граждане опасаются, что стремление Запада к стабильности любой ценой заставит Европу снова закрыть глаза на авторитаризм. Это стало бы серьезным ударом для гражданского общества, которое потратило почти 30 лет на демократизацию Сербии и укрепление верховенства закона.

В настоящее время Косово более демократично, чем Сербия, и его правительство более прозрачно. Но если Косово хочет считаться полностью функциональной демократией, оно должно гарантировать безопасность, правосудие и основные услуги всем своим гражданам, независимо от их этнической принадлежности. Также необходимо, чтобы косовские лидеры вкладывались в укрепление доверия с сербами своей страны, решали их проблемы и показывали, что с ними будут обращаться как с равными гражданами.

Демократия и верховенство закона, а не политики-"стабилократы", являются ключом к поддержанию мира и стабильности на Балканах. Международное сообщество должно настаивать на законности и демократии как на предпосылке прочного мира между сербами и албанцами. Вместо того чтобы воспринимать вторжение в Украину как повод для компромисса в отношении этих ценностей, его следует рассматривать как пример опасности, которую может представлять для стабильности правление авторитарного лидера. Только поддерживая лидеров с демократическим потенциалом как в Сербии, так и в Косово, Запад может помочь в создании ответственных институтов, способных реализовать будущие мирные соглашения.

Об авторе

Майя Бьелос – старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности.