Игра с огнем. Почему России важно снова поджечь Балканы

Как Россия усиливает влияние в "мягком подбрюшье" Европы, и удастся ли Кремлю получить на Балканах статус ключевого регионального посредника и гаранта безопасности, рассказывает Военный Фокус.

В этом году исполняется 30 лет с начала войны в Югославии – самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Хотя сразу после войны балканские государства сделали шаги в сторону демократического управления и интеграции с НАТО и Европейским Союзом, за последние годы постоянное пренебрежение со стороны Запада способствовало резкому откату назад. Для президента России Владимира Путина это прекрасная возможность использовать государства бывшей Югославии как поле боя, чтобы ослабить НАТО и ЕС.

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Фокус перевел новый текст Иваны Страднер, об российских играх мускулами на Балканах.

Подталкивая Балканы к краю пропасти, Путин выполняет свою миссию по восстановлению России в качестве глобального брокера власти. Как и в случае со стратегией Кремля на Кавказе, целью России на Балканах является нагнетание напряженности, позволяющее позиционировать РФ в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности. Одновременно Россия стремится доказать, что ни НАТО, ни ЕС, ни их члены не являются надежными партнерами ни для одной из балканских стран. Эта кампания на Балканах служит еще одним театром для противостояния Западу одновременно с наращиванием военного присутствия Москвы у украинской границы.

На Западе стратегия Путина вызывает недоумение. Многие аналитики считают Балканы геополитическим захолустьем; они не понимают, что Россия может выиграть от вмешательства в дела региона. Как сказал директор Центра Карнеги в Москве, "Балканы не являются основным полем битвы в противостоянии России и Запада".

Но не стоит так легко сбрасывать со счетов Балканы. Россия рассматривает этот регион как "мягкое подбрюшье" Европы: растущее влияние России позволит разместить стратегические военные объекты вблизи крупной базы США и предоставит ей доступ к Адриатическому морю. Более масштабная цель Путина – изменить баланс сил в Европе в пользу Москвы, и Балканы являются частью этой стратегии. Москва проводит информационные операции для разжигания этнической напряженности и протестов, заключает сделки на поставку оружия, внедряется в критически важную энергетическую инфраструктуру и использует давние религиозные и культурные связи между Русской и Сербской православными церквями в своих интересах.

Усилиям России очень помогла слабая реакция ЕС. Несмотря на долгие годы и миллиарды евро, потраченные на подготовку Балкан к интеграции в ЕС, эта работа застопорилась. ЕС не расширился после принятия Хорватии в 2013 году, и, несмотря на обещания вступления в ЕС "западнобалканской шестерки" – Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, – переговоры практически сошли на нет. Из-за таких разных проблем, как Brexit, пандемия COVID-19, рост влияния ультраправых групп и миграционный кризис в Европе, расширение, похоже, отложено на неопределенный срок. Эта неудача сделала Балканы очевидной мишенью для Путина.

[ + – ] Подталкивая Балканы к краю пропасти, Путин выполняет свою миссию по восстановлению России в качестве глобального брокера власти. Фото: Скриншот

Во время последнего балканского кризиса в 1990-х годах Россия была слишком слаба для военного вмешательства. Вместо этого она ограничилась миротворческой миссией после войны в Косово в 1999 году, из которой вышла в 2003 году. Но не стоит сомневаться, что даже тогда российское правительство рассматривало расширение НАТО в Восточную Европу как существенную угрозу национальной безопасности. Теперь, когда экономика и вооруженные силы России сравнительно сильны, Кремль видит возможность свернуть продвижение НАТО, нацелившись на бывшие югославские государства. Когда на Балканах разразилась война, Западная Европа спала за рулем. Ставки слишком высоки, чтобы проигнорировать этот регион еще раз.

Балканская пороховая бочка

Повсеместная коррупция в балканских странах обнажила проблемы, которыми Москва воспользовалась для достижения своих целей. Когда в 1990-х годах бывшие югославские государства переходили от социализма к свободной рыночной экономике, в них укоренились клептократия и незаконная приватизация. По данным Freedom House, все страны западных Балкан скатились к "частично свободной" экономике. Путин использует коррупцию, чтобы вбить экономические, этнические и религиозные клинья в балканские общества при содействии лидеров региона.

Сербия является ключевым игроком в заявке Кремля на Балканы. И правительство, и церковь хранят верность Москве, что подкрепляется вековыми религиозными и культурными связями, а также взаимной изоляцией Сербии и России от современных западных держав. Сербское правительство призвало к созданию "сербского мира" – балканского аналога путинского "русского мира", – призванного объединить всех сербов на общей культурной почве. Президент Сербии Александр Вучич стратегически заинтересован в российском вмешательстве, поскольку хаос в регионе дасте му возможность предложить себя как гаранта стабильности в преддверии президентской кампании в 2022 году. Чтобы обернуть выборы в свою пользу, Сербия и Россия недавно пообещали совместно бороться с массовыми протестами и "цветными революциями", исходящими с Запада.

В ответ на лояльность Сербии Россия оказывает щедрую поддержку сербским военным. С 2018 года оборонный бюджет Сербии увеличился почти вдвое, и она лидирует среди всех балканских государств по расходам на оборону. Несмотря на угрозы введения американских санкций против Сербии, в 2019 году Москва отправила в Сербию ракетную систему С-400 для проведения военных учений. В этом году Кремль повысил ставки, разрешив Сербии закупить системы ПВО "Панцирь-С1М". В Сербии также находится управляемый Россией "гуманитарный центр", который служит для сбора разведывательной информации и расположен недалеко от Camp Bondsteel – основной базы НАТО в Косово.

Москва открыто угрожает балканским странам, которые пытаются укрепить свои связи с Западом в сфере безопасности. Она пыталась сорвать референдум 2018 года о членстве Северной Македонии в НАТО, а ее посол объявил эту страну "законной целью" в случае усиления напряженности между НАТО и Россией (страна стала членом НАТО в 2020 году). В соседней Черногории Москва в 2016 году поддержала государственный переворот – незадолго до того, как страна сделала ставку на вступление в НАТО.

[ + – ] С 2018 года оборонный бюджет Сербии увеличился почти вдвое, и она лидирует среди всех балканских государств по расходам на оборону. Фото: Srđan Popović

Россия хорошо понимает, что религия на Балканах всегда играла важную роль в разжигании конфликтов. В Черногории Кремль продвигает пророссийскую политику через Сербскую православную церковь, которая принижает концепцию раздельной черногорской и сербской национальной идентичности и вмешивается в политику от имени Москвы. Действуя через церковь, Россия в прошлом году спровоцировала массовые протесты и сменила несговорчивое правительство на пророссийское руководство.

Самыми взрывоопасными на Балканах остаются Косово и Босния и Герцеговина. Хотя население Косово более чем на 90% состоит из этнических албанцев, сербы считают эту страну родиной своих предков, поскольку там находятся святые места Сербской православной церкви. В начале 1990-х годов гражданская война разразилась из-за напряженности между различными религиозными и этническими группами. Сейчас Кремль также использует православную церковь для дестабилизации обстановки в стране и в регионе в целом. РПЦ обострила периодически возникающие споры по поводу религиозных объектов, недавно выразив озабоченность "судьбой христианских святынь в Косово" после того, как между Косово и Сербией возникла напряженность.

Москва также дала понять, что дипломатическое признание Организацией Объединенных Наций независимости Косово от Сербии невозможно без одобрения России. Путин часто ссылается на Косово, чтобы оправдать аннексию Крыма Россией, утверждая, что признание западными странами отделения этой страны от Сербии создало прецедент, узаконивающий односторонние декларации независимости других территорий.

Брюсселю не удалось добиться прогресса в признании Сербией Косово. "Вашингтонское соглашение" президента США Дональда Трампа от 2020 года также не разрешило основных спорных вопросов. Миротворческие силы НАТО, размещенные в Косово, также с трудом поддерживают стабильность. В сентябре на спорной косово-сербской границе вспыхнули протесты в связи с запретом на въезд в Косово автомобилей с сербскими номерными знаками. Это привело к блокаде и демонстрации воздушной мощи со стороны сербов, а также к развертыванию полицейских сил Косова. Предсказуемо, что после этого события Россия высмеяла миротворцев НАТО и обвинила ЕС в неадекватном посредничестве в продолжающейся напряженности между двумя государствами.

Дейтонское мирное соглашение, положившее конец войне в Боснии и Герцеговине в 1995 году, также переживает кризис. В стране сохраняются разногласия между боснийской, сербской и хорватской общинами, и Россия использует эти разногласия в своих интересах. В марте Россия пригрозила возмездием, если Босния вступит в НАТО. Тем временем сербский член президиума Боснии Милорад Додик пригрозил отделением от Боснии Республики Сербской – одного из двух образований, составляющих страну. В декабре Народная скупщина Республики Сербской проголосовала за начало процедуры выхода боснийских сербов из государственных учреждений, включая боснийскую армию, службу безопасности, налоговую систему и судебную систему. Помимо Республики Сербской, Кремль поддерживает боснийских хорватских националистов, добивающихся создания еще одного образования в составе Боснии и Герцеговины. В ноябре международный верховный представитель в Боснии Кристиан Шмидт забил тревогу, заявив, что "перспективы дальнейшего разделения и конфликта весьма реальны".

Остановить Путина

Западным державам давно пора очнуться и признать угрозу, которую вмешательство России представляет для их интересов на Балканах. Это тот самый случай, когда болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Для ее профилактики есть несколько вариантов.

НАТО следует переключиться на этот регион и уделить приоритетное внимание деэскалации напряженности. Альянс должен направить на Балканы свою Группу противодействия гибридной агрессии, как это было сделано в Черногории в 2019 году, для борьбы с российскими кампаниями по дезинформации и другими информационными операциями. Члены НАТО также должны организовать "коалицию добровольцев" для противодействия российскому вмешательству в Боснии, развернув миротворческие миссии в стратегических районах, таких как северо-восточный округ Брчко, чтобы предотвратить выход из-под контроля регионов повышенного риска. Эти силы могли бы дополнить миротворческие силы под руководством ЕС (EUFOR), которым поручено поддерживать мир и безопасность в Боснии, но мандат которых должен продлевать Совет Безопасности ООН, где Россия и Китай обладают правом вето. В июне президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против тех, кто угрожает стабильности на Западных Балканах; ЕС должен присоединиться к этой инициативе.

Нельзя ожидать, что все члены НАТО поддержат Балканы, поскольку Венгрия и несколько других европейских стран НАТО выступают в качестве доверенных лиц России в Альянсе. С другой стороны, Великобритания, похоже, осознает серьезность кризиса. Она пообещала поддерживать "стабильность на Западных Балканах" и предостерегла Россию от совершения "стратегической ошибки" в этом регионе. Лондону следует превратить эти слова в действия, возглавив коалицию желающих бороться с российским вмешательством в регионе.

Прежде всего, НАТО следует ускорить процесс вступления Боснии и Косово в Альянс. Это повысит издержки Кремля за его операции на Балканах. Россия решительно выступает против расширения НАТО, а теперь, в связи с продолжающимся кризисом в Украине, требует юридических гарантий прекращения военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Интеграция Боснии и Косово стала бы сигналом, что Балканы не будут брошены на произвол Москвы, а Путин не станет определять будущее НАТО.

Как и в начале югославских войн или в преддверии Первой мировой войны, убедить мир в важности Балкан непросто. В 1990-х годах европейские страны не смогли достаточно оперативно отреагировать на кризис, и были вынуждены вмешаться Соединенные Штаты. Однако на этот раз у США слишком много своих проблем, чтобы вмешиваться. Поэтому бремя, скорее всего, ляжет на ЕС. На карту поставлено не что иное, как стабильность Европы и дальнейшая жизнеспособность ЕС и альянса НАТО.

Об авторе:

Ивана Страднер – приглашенная научная сотрудница Американского института предпринимательства.