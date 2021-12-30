Гра з вогнем. Чому Росії важливо знову підпалити Балкани

Як Росія посилює вплив у "м'якому підчерев'ї" Європи і чи вдасться Кремлю отримати на Балканах статус ключового регіонального посередника та гаранта безпеки, розповідає Воєнний Фокус.

Цього року виповнюється 30 років від початку війни в Югославії – найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Хоча відразу після війни балканські держави зробили кроки у бік демократичного управління та інтеграції з НАТО та Європейським Союзом, за останні роки постійна зневага з боку Заходу сприяла різкому відкату назад. Для президента Росії Володимира Путіна це чудова нагода використати держави колишньої Югославії як поле бою, щоб послабити НАТО та ЄС.

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Фокус переклав новий текст Івани Страднер про російські ігри м'язами на Балканах.

Підштовхуючи Балкани до краю прірви, Путін виконує свою місію з відновлення Росії як глобального брокера влади. Як і у випадку зі стратегією Кремля на Кавказі, метою Росії на Балканах є нагнітання напруженості, що дозволяє позиціювати РФ як єдиного регіонального посередника і гаранта безпеки. Водночас, Росія прагне довести, що ні НАТО, ні ЄС, ні їхні члени не є надійними партнерами для жодної з балканських країн. Ця кампанія на Балканах є ще одним театром для протистояння Заходу одночасно з нарощуванням військової присутності Москви біля українського кордону.

На Заході стратегія Путіна викликає подив. Багато аналітиків вважають Балкани геополітичною глушиною; вони не розуміють, що Росія може виграти від втручання у справи регіону. Як сказав директор Центру Карнегі у Москві, "Балкани не є основним полем битви в протистоянні Росії та Заходу".

Але не варто так легко скидати з рахунків Балкани. Росія розглядає цей регіон як "м'яке підчерев'я" Європи: зростання впливу Росії дозволить розмістити стратегічні військові об'єкти поблизу великої бази США і надасть їй доступ до Адріатичного моря. Більш масштабна мета Путіна – змінити баланс сил у Європі на користь Москви, і Балкани є частиною цієї стратегії. Москва проводить інформаційні операції для розпалювання етнічної напруженості та протестів, укладає угоди на постачання зброї, впроваджується у критично важливу енергетичну інфраструктуру та використовує давні релігійні та культурні зв'язки між Російською та Сербською православними церквами у своїх інтересах.

Зусиллям Росії дуже допомогла слабка реакція ЄС. Попри довгі роки та мільярди євро, витрачені на підготовку Балкан до інтеграції в ЄС, ця робота зупинилася. ЄС не розширився після ухвалення Хорватії у 2013 році, і, попри обіцянки вступу до ЄС "західнобалканської шістки" – Албанії, Боснії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії – переговори практично зійшли нанівець. Через такі різні проблеми, як Brexit, пандемію COVID-19, зростання впливу ультраправих груп та міграційну кризу в Європі, розширення, схоже, відкладено на невизначений термін. Ця невдача зробила Балкани очевидною метою для Путіна.

[ + – ] Підштовхуючи Балкани до краю прірви, Путін виконує свою місію з відновлення Росії як глобального брокера влади. Фото: Скриншот

Під час останньої балканської кризи у 1990-х роках Росія була надто слабкою для військового втручання. Натомість вона обмежилася миротворчою місією після війни в Косово у 1999 році, з якої вийшла у 2003 році. Але не варто сумніватися, що навіть тоді російський уряд розглядав розширення НАТО до Східної Європи як суттєву загрозу національній безпеці. Тепер, коли економіка та збройні сили Росії порівняно сильні, Кремль бачить можливість згорнути поступ НАТО, націлившись на колишні югославські держави. Коли на Балканах вибухнула війна, Західна Європа спала за кермом. Ставки надто високі, щоб проігнорувати цей регіон ще раз.

Балканська порохова бочка

Повсюдна корупція в балканських країнах оголила проблеми, якими Москва скористалася для досягнення своїх цілей. Коли в 1990-х роках колишні югославські держави переходили від соціалізму до вільної ринкової економіки, у них укорінилися клептократія та незаконна приватизація. За даними Freedom House, усі країни західних Балкан скотилися до "частково вільної" економіки. Путін використовує корупцію, щоб вбити економічні, етнічні та релігійні клини в балканські суспільства за сприяння лідерів регіону.

Сербія є ключовим гравцем у заявці Кремля на Балкани. І уряд, і церква зберігають вірність Москві, що підкріплюється віковими релігійними та культурними зв'язками, а також взаємною ізоляцією Сербії та Росії від сучасних західних держав. Сербський уряд закликав до створення "сербського миру" — балканського аналога путінського "російського миру", — покликаного об'єднати всіх сербів на загальному культурному ґрунті. Президент Сербії Олександр Вучич стратегічно зацікавлений у російському втручанні, оскільки хаос у регіоні дасть можливість запропонувати себе як гаранта стабільності напередодні президентської кампанії у 2022 році. Щоб обернути вибори на свою користь, Сербія та Росія нещодавно пообіцяли спільно боротися з масовими протестами та "кольоровими революціями", що виходять із Заходу.

У відповідь на лояльність Сербії Росія надала щедру підтримку сербським військовим. З 2018 року оборонний бюджет Сербії збільшився майже вдвічі, і вона лідирує серед усіх балканських держав щодо витрат на оборону. Попри загрози запровадження американських санкцій проти Сербії, у 2019 році Москва відправила до Сербії ракетну систему С-400 для проведення військових навчань. Цього року Кремль підвищив ставки, дозволивши Сербії закупити системи ППО "Панцир-С1М". У Сербії також розташований керований Росією "гуманітарний центр", який служить для збору розвідувальної інформації та розташований неподалік Camp Bondsteel – основної бази НАТО в Косово.

Москва відкрито загрожує балканським країнам, які намагаються зміцнити свої зв'язки із Заходом у сфері безпеки. Вона намагалася зірвати референдум 2018 року про членство Північної Македонії в НАТО, а її посол оголосив цю країну "законною ціллю" в разі посилення напруженості між НАТО та Росією (країна стала членом НАТО у 2020 році). У сусідній Чорногорії Москва у 2016 році підтримала державний переворот – незадовго до того, як країна зробила ставку на вступ до НАТО.

[ + – ] З 2018 року оборонний бюджет Сербії збільшився майже вдвічі, і вона лідирує серед усіх балканських держав щодо витрат на оборону. Фото: Srđan Popović

Росія добре розуміє, що релігія на Балканах завжди відігравала важливу роль у розпалюванні конфліктів. У Чорногорії Кремль просуває проросійську політику через Сербську православну церкву, яка принижує концепцію роздільної чорногорської та сербської національної ідентичності та втручається в політику від імені Москви. Діючи через церкву, Росія минулого року спровокувала масові протести та змінила незговірливий уряд на проросійське керівництво.

Найбільш вибухонебезпечними на Балканах залишаються Косово, Боснія та Герцеговина. Хоча населення Косова на понад 90% складається з етнічних албанців, серби вважають цю країну батьківщиною своїх предків, оскільки там є святі місця Сербської православної церкви. На початку 1990-х років громадянська війна вибухнула через напруженість між різними релігійними та етнічними групами. Наразі Кремль також використовує православну церкву для дестабілізації обстановки в країні та регіоні загалом. РПЦ загострила суперечки, що періодично виникають, з приводу релігійних об'єктів, нещодавно висловивши занепокоєння "долею християнських святинь у Косові" після того, як між Косово та Сербією виникла напруженість.

Москва також дала зрозуміти, що дипломатичне визнання Організацією Об'єднаних Націй незалежності Косова від Сербії неможливе без схвалення Росії. Путін часто посилається на Косово, щоб виправдати анексію Криму Росією, стверджуючи, що визнання західними країнами відокремлення цієї країни від Сербії створило прецедент, який узаконює односторонні декларації незалежності інших територій.

Брюсселю не вдалося досягти прогресу у визнанні Сербією Косово. "Вашингтонська угода" президента США Дональда Трампа від 2020 року також не вирішила основних спірних питань. Миротворчі сили НАТО, розміщені в Косово, також важко підтримують стабільність. У вересні на спірному косово-сербському кордоні спалахнули протести у зв'язку із забороною на в'їзд у Косово автомобілів із сербськими номерними знаками. Це призвело до блокади та демонстрації повітряної потужності з боку сербів, а також розгортання поліцейських сил Косова. Передбачено, що після цієї події Росія висміяла миротворців НАТО і звинуватила ЄС у неадекватному посередництві в напруженості між двома державами.

Дейтонська мирна угода, що поклала край війні в Боснії та Герцеговині в 1995 році, також переживає кризу. У країні зберігаються розбіжності між боснійською, сербською та хорватською громадами, і Росія використовує ці розбіжності у своїх інтересах. У березні Росія погрожувала відплатою, якщо Боснія вступить до НАТО. Тим часом сербський член президії Боснії Мілорад Додік пригрозив відділенням від Боснії Республіки Сербської – однієї з двох утворень, що становлять країну. У грудні Народна скупщина Республіки Сербської проголосувала за початок процедури виходу боснійських сербів із державних установ, включаючи боснійську армію, службу безпеки, податкову систему та судову систему. Крім Республіки Сербської, Кремль підтримує боснійських хорватських націоналістів, які домагаються створення ще одного утворення у складі Боснії та Герцеговини. У листопаді міжнародний верховний представник у Боснії Крістіан Шмідт забив на сполох, заявивши, що "перспективи подальшого поділу та конфлікту дуже реальні".

Зупинити Путіна

Західним державам давно час прокинутися і визнати загрозу, яку втручання Росії становить для їхніх інтересів на Балканах. Це той випадок, коли хворобі краще запобігти, ніж лікувати. Для її профілактики є кілька варіантів.

НАТО варто перейти на цей регіон і приділити пріоритетну увагу деескалації напруженості. Альянс має направити на Балкани свою Групу протидії гібридній агресії, як це було зроблено у Чорногорії у 2019 році, для боротьби з російськими кампаніями з дезінформації та іншими інформаційними операціями. Члени НАТО також повинні організувати "коаліцію добровольців" для протидії російському втручанню в Боснії, розгорнувши миротворчі місії у стратегічних районах, таких як північно-східний округ Брчко, щоб запобігти виходу з-під контролю регіонів підвищеного ризику. Ці сили могли б доповнити миротворчі сили під керівництвом ЄС (EUFOR), яким доручено підтримувати мир та безпеку в Боснії, але мандат яких має продовжувати Рада Безпеки ООН, де Росія та Китай мають право вето. У червні президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти тих, хто загрожує стабільності на Західних Балканах; ЄС має приєднатися до цієї ініціативи.

Не можна очікувати, що всі члени НАТО підтримають Балкани, оскільки Угорщина та кілька інших європейських країн НАТО виступають як довірені особи Росії в Альянсі. З іншого боку, Великобританія, схоже, розуміє серйозність кризи. Вона пообіцяла підтримувати "стабільність на Західних Балканах" і застерегла Росію від "стратегічної помилки" в цьому регіоні. Лондону варто перетворити ці слова на дії, очоливши коаліцію охочих боротися з російським втручанням у регіоні.

Насамперед НАТО варто прискорити процес вступу Боснії та Косово до Альянсу. Це підвищить витрати Кремля за його операції на Балканах. Росія рішуче виступає проти розширення НАТО, а тепер, у зв'язку з кризою в Україні, вимагає юридичних гарантій припинення військової присутності НАТО у Східній Європі. Інтеграція Боснії та Косово стала б сигналом, що Балкани не будуть кинуті на свавілля Москви, а Путін не визначатиме майбутнього НАТО.

Як і на початку югославських воєн або напередодні Першої світової війни, переконати світ у важливості Балкан непросто. У 1990-х роках європейські країни не змогли досить оперативно відреагувати на кризу і були змушені втрутитися Сполучені Штати. Проте цього разу у США занадто багато своїх проблем, щоб втручатися. Тому тягар, швидше за все, ляже на ЄС. На карту поставлено не що інше, як стабільність Європи та подальша життєздатність ЄС та Альянсу НАТО.

Про автора:

Івана Страднер – запрошена наукова співробітниця Американського інституту підприємництва.