Сербія не погодилася на план Німеччини та Франції щодо врегулювання конфлікту з Косово

МЗС країни заявляє, що Берлін і Париж запропонували проєкт мирного врегулювання, який передбачає членство Республіки Косово в ООН без формального визнання Белградом.

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Влада Сербії відкинула план Німеччини та Франції щодо мирного врегулювання конфлікту з Республікою Косово. Про це заявив голова МЗС країни Івица Дачич.

За словами дипломата, Берлін і Париж запропонували власний проєкт мирного врегулювання конфлікту, згідно з яким Республіка Косово стане членом ООН без формального визнання Белградом. Однак у Сербії не мають наміру визнавати незалежність країни.

Дачич уточнив, що Рада національної безпеки Сербії одноголосно дійшла висновку, що ця пропозиція ФРН та Франції є неприйнятною.

"У ньому [плані врегулювання] відправна точка, що незалежність Косово — вже вирішене питання, але ми цього не приймаємо", — прокоментував глава МЗС.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що Сербія ніколи не отримає ідеального для себе рішення щодо цього питання.

"Ми знаходимося в просторі, де немає ідеальних рішень, і ми повинні ретельно оцінювати, що ми можемо, а чого не можемо прийняти, не ставлячи під загрозу наші найважливіші інтереси", — зазначив він.

Що цьому передувало?

У суботу, 5 листопада, представники косовських сербів ухвалили рішення про вихід із парламенту, уряду, судів і поліції Республіки Косово. Це сталося після того, як у столиці республіці — Приштині — вирішили зняти з посади начальника поліції-серба на півночі частково визнаної держави.

"Ми вирішили залишити всі політичні інститути, парламент, уряд і чотири муніципалітети на півночі Косово, а також призупинити присутність і роботу сербів в органах правосуддя та поліції на півночі Косово", — заявив журналістам лідер сербів у Косово, голова партії "Сербський список" Горан Ракич.

За його словами, серби у Косово нікому не загрожують і намагаються "зберегти мир".

Відповідно до конституції Сербії, територія Республіки Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як автономний край Косово та Метохія. Насправді Косово владою Сербії не контролюється. Зі свого боку північна частина Косово, де більшу частину населення представляють серби, не підпорядковується владі в Приштині.

Сербія та Косово: позиція Євросоюзу

Пізніше у суботу верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем та прем'єр-міністром Косово Альбіном Курті. Після цього Боррель заявив, що вихід косовських сербів з усіх інститутів влади Приштини не є вирішенням нинішніх розбіжностей і може спровокувати подальшу ескалацію на місцях.

"Ми закликаємо представників Сербії та косовських сербів поважати свої зобов'язання в межах діалогу і повернутися до косовських інститутів для виконання своїх обов'язків, зокрема в поліції, судовій системі та місцевих адміністраціях", — наголошується в заяві.

Нагадаємо, з 1 листопада в Республіці Косово вступили нові правила перереєстрації автомобілів. З 21 квітня 2023 року власники машин на території частково визнаної країни мають їздити з номерами Республіки Косово, тобто з літерами РКС. За використання сербських номерів передбачено штраф 150 євро.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як міжнародне втручання допомогло тимчасово заморозити конфлікт між Косово та Сербією.