Сербия не согласилась на план Германии и Франции по урегулированию конфликта с Косово

МИД страны заявляет, что Берлин и Париж предложили проект мирного урегулирования, подразумевающий членство Республики Косово в ООН без формального признания Белградом.

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Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта с Республикой Косово. Об этом в интервью заявил глава МИД страны Ивица Дачич.

По словам дипломата, Берлин и Париж предложили собственный проект мирного урегулирования конфликта, согласно которому Республика Косово станет членом ООН без формального признания Белградом. Однако в Сербии не намерены признавать независимость страны.

Дачич уточнил, что Совет национальной безопасности Сербии единогласно пришел к выводу, что это предложение ФРГ и Франции является неприемлемым.

"В нем [плане урегулирования] отправная точка, что независимость Косово –– уже решенный вопрос, но мы этого не приемлем", –– прокомментировал глава МИД.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Сербия никогда не получит идеальное для себя решение по этому вопросу.

"Мы находимся в пространстве, где нет идеальных решений, и мы должны тщательно оценивать, что мы можем, а что не можем принять, не ставя под угрозу наши важнейшие интересы", –– отметил он.

Что этому предшествовало?

В субботу, 5 ноября, представители косовских сербов приняли решение о выходе из парламента, правительства, судов и полиции Республики Косово. Это произошло после того, как в столице республике –– Приштине –– решили снять с должности начальника полиции-серба на севере частично признанного государства.

"Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косово, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косово", — заявил журналистам лидер сербов в Косово, председатель партии "Сербский список" Горан Ракич.

По его словам, сербы в Косово никому не угрожают и пытаются "сохранить мир".

В соответствии с конституцией Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как автономный край Косово и Метохия. В реальности Косово властями Сербии не контролируется. В свою очередь, северная часть Косово, где большую часть населения представляют сербы, не подчиняется властям в Приштине.

Сербия и Косово: позиция Евросоюза

Позже в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти. После этого Боррель заявил, что выход косовских сербов из всех институтов власти Приштины не является решением нынешних разногласий и может спровоцировать дальнейшую эскалацию на местах.

"Мы призываем представителей Сербии и косовских сербов уважать свои обязательства в рамках диалога и вернуться в косовские институты для выполнения своих обязанностей, в частности в полиции, судебной системе и местных администрациях", –– подчеркивается в заявлении.

Напомним, с 1 ноября в Республике Косово вступили новые правила перерегистрации автомобилей. С 21 апреля 2023 года владельцы машин на территории частично признанной страны должны ездить с номерами Республики Косово, то есть с литерами РКС. За использование сербских номеров предусмотрен штраф в 150 евро.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как международное вмешательство помогло временно заморозить конфликт между Косово и Сербией.