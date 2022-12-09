"Обеспечить безопасность": вооруженный спецназ Косова заблокировал сербский регион (видео)

СМИ сообщают, что в Северной Митровице, преимущественно заселенной сербами, были брошены две ударные бомбы.

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Более 200 представителей полиции Косова вошли на территорию муниципалитета Северная Митровица, в котором большинство населения составляют сербы. Силовики держат город в блокаде, сообщает Kosovo Online.

По словам журналистов, силовики получили команду "обеспечить безопасность" в регионе. Корреспондент издания отмечает что в населенном пункте были брошены две ударные бомбы.

"Мужчины из Северной Митровицы собираются на улицах, рассказывают обо всем, что происходит в последние дни, напряженно, но без происшествий", — говорится в источнике.

[ + – ] Косовская полиция в Северной Митровице

Глава МВД Косова Джеляль Свечля прокомментировал данную ситуацию на своей странице в Facebook. Он заявил о необходимости присутствия полиции на территории региона для обеспечения порядка и верховенства закона.

"В последние дни, после последовательных вооруженных нападений на сотрудников полиции и граждан на севере страны, считается необходимым усилить присутствие полиции, чтобы обеспечить безопасность всех граждан", — заявил министр внутренних дел Косова.

Свечля также призвал жителей Северной Митровицы сохранять спокойствие и сотрудничать с правоохранительными органами. Он подчеркнул, что полиция Косова призвана обеспечить безопасность всего населения "без каких-либо различий".

Напомним, что Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность. Министр обороны страны Милош Вучевич заявил, что ВС должны быть готовы "ответить на любую задачу".

Фокус также писал, что в правительстве Сербии отвергли план Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта с Республикой Косово. Причиной тому стало нежелание Сербии признавать независимость республики.

Еще мы писали о том, какие ошибки допустила Европа на Балканах. По мнению эксперта, вместо того чтобы обвинять Россию в бедах региона или умножать неудачные стратегии, западные лидеры должны сделать приоритетом демократизацию Косова и Сербии.