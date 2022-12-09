"Не допустим нового погрома": в Сербии намерены перебросить в Косово 1000 силовиков

В правительстве Сербии напомнили, что согласно Брюссельскому соглашению, албанская полиция не имеет права пребывать в северной части Косово.

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Сербия рассмотрит возможность отправки на территорию Косово до 1000 представителей силовых структур. Об этом заявил директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции, пишет Kosovo Online.

По словам Петара Петковича, премьер-министр Косово Альбин Курти предпринимает попытки оккупации севера Республики Косово. Петкович упомянул о том, что вечером, 8 декабря полиция Косова заблокировала населенный пункт на севере республики.

"По нашим сведениям, 300-350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия", — сказал глава Управления.

Петкович отметил, что косовская сторона аргументирует необходимость полицейской блокады защитой интересов живущих там албанцев. Он также напомнил, что несколько дней назад Курти пытался сфальсифицировать выборы на северных территориях Косово.

По словам директора Управления по Косово и Метохии, полицейские преследуют граждан и останавливают их на улице. Он подчеркнул, что силовики находятся в полном боевом снаряжении, а также добавил, что президент Сербии Александр Вучич и правительство страны рассмотрят вопрос о возвращении на территорию Косово до 1000 сербских силовиков.

"Вучич много раз повторял, что мы не допустим нового погрома нашего народа. Я надеюсь, что те, кому нужно образумить Курти, поймут это сообщение, потому что мы не позволим нашим людям страдать", — заключил Петкович.

Напомним, что министр обороны страны Милош Вучевич сообщил о привидении Вооруженных сил Сербии в повышенную боевую готовность. Это заявление прозвучало вскоре после введения новых правил перерегистрации автомобилей в Косово и Метохии.

Еще Фокус писал о том, что власти Сербии отвергли план Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта с Республикой Косово. Глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что в стране не намерены признавать независимость Косово.