"Имеем тесные связи с Белградом": Кремль заявил о поддержке Сербии на фоне конфликта с Косово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не искать "деструктивное влияние России" на конфликт между Сербией и Косово, добавив, что Кремль внимательно следит за ситуацией.

Related video

Кремль поддерживает Сербию на фоне обострения противостояния с частично признанным Косово и при этом отвергает заявления о "деструктивном влиянии" РФ на ситуацию. Об этом в комментарии журналистам в среду, 28 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Сербия — это суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно… Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, РФ, имея тесные союзнические, исторические, духовные и иные отношения с Сербией, "очень внимательно следит за тем что происходит", в частности, за тем, как обеспечиваются права сербов.

"Конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в "наивысшую степень" боевой готовности.

Напомним, что одной из причин обострения обстановки на севере Косово стало задержание бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Его обвинили в насилии против чиновников, которые готовили выборы в местные органы власти.

Фокус 9 декабря писал о намерении Сербии отправить в Косово около 1000 силовиков. Сербский директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович заявил о вторжении 300 косовских полицейских.