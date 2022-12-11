Эскалация в Косово: сербам поставили ультиматум и пригрозили применить силу (фото)

Блокирование автомобильных дорог должно быть снято к концу 11 декабря. В противном случае власти Косова намерены задействовать полицейских.

Related video

Премьер-министр Косова Альбин Курти поставил косовским сербам ультиматум — убрать баррикады на автодорогах на севере края до конца дня. В противном случае власти республики пригрозили задействовать свою полицию. Об этом сообщает сербское издание "Вечерние новости".

Помимо этого Курти связался со странами так называемой "Квинты" (США, Великобритания, Франция, Германия и Италия), а также призвал Международную миссию НАТО вмешаться в ситуацию, которая сложилась в республике, и обеспечить свободу передвижения.

Обстановка на севере Косово обострилась после задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича, обвиняемого в насилии в отношении чиновников, которые занимались подготовкой выборов в местные органы власти. Многие косовские сербы протестуют против проведения этих выборов, поэтому для урегулирования ситуации власти Косово задействовали полицейский спецназ, который состоит в основном из этнических албанцев. Это в свою очередь стало еще одним поводом для возмущения сербов.

[ + – ] В Косово сербы блокируют дороги

Реакция Сербии

В связи с этим президент Александр Вучич на сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности, а перед этим 10 декабря заявил, что намерен обратиться к миротворцам НАТО с просьбой разрешить разместить сербских военных и полицию в Косово, хотя и не рассчитывает на то, что просьба будет удовлетворена. Вучич подчеркнул, что Сербия имеет право на размещение своих силовиков согласно резолюции Совбеза ООН от 1999 года об урегулировании конфликта в Косово.

[ + – ] Дорога на Приштину заблокирована

Позиция Евросоюза

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя ситуацию в регионе, подчеркнул, что стороны конфликта должны избегать эскалации, а в республике должно быть восстановлено спокойствие.

"ЕС не потерпит нападений на миссию ЕВЛЕКС в Косово или использование насилия и преступные действия на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов", — написал Боррель.

Напомним, 9 декабря более 200 полицейских Косова вошли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство жителей являются этническими сербами. Журналисты Kosovo Online сообщили, что силовики получили приказ от руководства МВД Косово обеспечить безопасность в регионе.