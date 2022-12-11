Ескалація у Косово: сербам поставили ультиматум — прибрати барикади з автошляхів (фото)

Блокування автомобільних доріг має зняти до кінця 11 грудня. Інакше влада Косова має намір задіяти поліцейських.

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Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті поставив косовським сербам ультиматум — усунути барикади на автошляхах на півночі краю до кінця дня. В іншому випадку влада республіки пригрозила задіяти свою поліцію. Про це повідомляє сербське видання "Вечірні новини".

Крім того, Курті зв'язався з країнами так званої "Квінти" (США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія), а також закликав Міжнародну місію НАТО втрутитися в ситуацію, що склалася в республіці, та забезпечити свободу пересування.

Обстановка на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча, якого звинувачують у насильстві щодо чиновників, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади. Багато косовських серб протестують проти проведення цих виборів, тому для врегулювання ситуації влада Косова задіяла поліцейський спецназ, який складається переважно з етнічних албанців. Це, зі свого боку, стало ще одним приводом для обурення сербів.

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Реакція Сербії

У зв'язку з цим президент Олександр Вучич на сьогодні скликав засідання Ради національної безпеки, а перед цим 10 грудня заявив, що має намір звернутися до миротворців НАТО з проханням дозволити розмістити сербських військових та поліцію в Косово, хоча й не розраховує на те, що прохання буде задоволене. Вучич наголосив, що Сербія має право на розміщення своїх силовиків згідно з резолюцією Ради безпеки ООН від 1999 року про врегулювання конфлікту в Косові.

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Позиція Євросоюзу

Зі свого боку верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, коментуючи ситуацію в регіоні, підкреслив, що сторони конфлікту повинні уникати ескалації, а в республіці має бути відновлений спокій.

"ЄС не зазнає нападів на місію ЄВЛЕКС у Косово або використання насильства та злочинні дії на півночі. Барикади мають бути негайно прибрані групами косовських сербів", — написав Боррель.

Нагадаємо, 9 грудня понад 200 поліцейських Косова увійшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість мешканців є етнічними сербами. Журналісти Kosovo Online повідомили, що силовики отримали наказ від керівництва МВС Косово забезпечити безпеку у регіоні.