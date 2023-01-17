"Прекратите охоту": Вучич отреагировал на вербовку сербов в "группу Вагнера"

Вербовку граждан Сербии в ряды наемников для войны в Украине косвенно подтвердили советник Госдепа США Дерек Шоллет, а также глава оккупационной администрации в Запорожской области Евгений Балицкий, который опубликовал видео с подготовкой сербов.

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Президент Сербии Александр Вучич осудил попытки РФ завербовать сербов в "группу Вагнера", которая сейчас воюет против ВСУ. Об этом лидер страны заявил в эфире местного телевидения.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" — возмутился Вучич.

Он также призвал Россию прекратить "охоту" на сербов в социальных сетях.

Кроме того, он обратился к российским медиа с требованием не рекламировать вербовку наемников для войны в Украине.

Вербовка сербов в ряды "группы Вагнера": что об этом известно

Несколько дней назад российский телеканал RT запустил сайт на сербском языке, и публикует рекламу ЧВК "Вагнер" о наборе наемников для войны в Украине. На это сразу отреагировали в США.

Советник Госдепартамента США Дерек Шоллет в четверг, 12 января, во время своего визита в Сербию он выразил серьезную обеспокоенность деятельностью "группы Вагнера" и ее предполагаемыми попытками вербовки солдат в Сербии и других странах мира.

"Мы видели, что группа Вагнера стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить", — сказал Шоллет журналистам после встречи.

На следующий день, 13 января, так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале написал о том, что батальон имени Павла Судоплатова (создан российскими военными в сентябре 2022 на оккупированной территории Запорожской области, — ред.) пополнился бойцами из Сербии и что они прибыли воевать в Украину, несмотря на то, что в Сербии наемничество запрещено.

А во вторник, 17 января, Балицкий в своем Телеграм-канале показал якобы подготовку сербских "добровольцев".

"Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя", — написал представитель оккупационной администрации.

Напомним, 14 января стало известно, что "группа Вагнера" начала вербовать в свои ряды женщин-заключенных. По данным правозащитницы Ольги Романовой, женщин из мест лишения свободы в РФ уже отправляют на фронт, однако об их судьбе ничего не известно.

Ранее Фокус писал, что в РФ предложили сделать наемников "Вагнера" депутатами Госдумы. По словам российского генерала Андрея Гурулева, у наемников, участвующих в войне в Украине, имеются все необходимые компетенции для работы в парламенте.