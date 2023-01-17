"Припиніть полювання": Вучич відреагував на вербування сербів у "групу Вагнера"

Вербування громадян Сербії до лав найманців для війни в Україні побічно підтвердили радник Держдепу США Дерек Шоллет, а також голова окупаційної адміністрації у Запорізькій області Євген Балицький, який опублікував відео з підготовкою сербів.

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Президент Сербії Олександр Вучич засудив спроби РФ завербувати сербів у "групу Вагнера", яка зараз воює проти ЗСУ. Про це лідер країни заявив у ефірі місцевого телебачення.

"Чому ви, з "Вагнера", гукаєте когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?" — обурився Вучич.

Він також закликав Росію припинити "полювання" на сербів у соціальних мережах.

Крім того, він звернувся до російських медіа з вимогою не рекламувати вербування найманців для війни в Україні.

Вербування сербів до лав "групи Вагнера": що про це відомо

Кілька днів тому російський телеканал RT запустив сайт сербською мовою, і публікує рекламу ПВК "Вагнер" про набір найманців для війни в Україні. На це одразу відреагували у США.

Радник Держдепартаменту США Дерек Шоллет у четвер, 12 січня, під час свого візиту до Сербії висловив серйозне занепокоєння діяльністю "групи Вагнера" та її ймовірними спробами вербування солдатів у Сербії та інших країнах світу.

"Ми бачили, що група Вагнера прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можна допустити", — сказав Шоллет журналістам після зустрічі.

Наступного дня, 13 січня, так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора" Запорізької області Євген Балицький у своєму Телеграм-каналі написав про те, що батальйон імені Павла Судоплатова (створений російськими військовими у вересні 2022 року на окупованій території Запорізької області, — ред.). поповнився бійцями із Сербії і що вони прибули воювати в Україну, незважаючи на те, що у Сербії найманство заборонено.

А у вівторок, 17 січня, Балицький у своєму Телеграм-каналі показав нібито підготовку сербських "добровольців".

"Сьогодні бійці окрім навчально-тренувальних занять виконують і конкретні завдання щодо забезпечення безпеки Запорізької області та міста Мелітополя", — написав представник окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що "група Вагнера" почала вербувати до своїх лав жінок-в'язнів. За даними правозахисниці Ольги Романової, жінок із місць позбавлення волі РФ вже відправляють на фронт, проте про їхню долю нічого не відомо.

Раніше Фокус писав, що в РФ запропонували зробити найманців "Вагнера" депутатами Держдуми. За словами російського генерала Андрія Гурулєва, найманці, які беруть участь у війні в Україні, мають усі необхідні компетенції для роботи в парламенті.