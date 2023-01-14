"ЧВК Вагнера" начала вербовать женщин-заключенных в российских тюрьмах, — правозащитница

По данным правозащитницы Ольги Романовой, женщин из мест лишения свободы в РФ уже отправляют на фронт, однако об их судьбе ничего не известно.

Related video

Представители "Группы Вагнера" начали вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных. Первую партию из Краснодарского края забрали в конце декабря, об этом заявила российская правозащитница Ольга Романова, основательница фонда "Русь сидящая", передает LRT.it.

"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", — отметила правозащитница.

Романова также рассказала, что вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер" в тюрьмах Чечни началась после нового года, однако прежде наемников из "ЧВК" в Чечне не замечали.

По ее словам, Чечня — некое "экстерриториальное образование", и что там происходит — доподлинно никому неизвестно.

Журналистка не считает, что политических заключенных, многие из которых находятся в местах лишения свободы на территории Чечни, будут вербовать на войну, поскольку главным образом это противники главы республики Рамзана Кадырова.

По словам Романовой, до недавнего времени Чечня оставалась последним субъектом РФ, где не проводился набор ни добровольцев, ни наемников и не было мобилизации.

"То, что в тюрьмы Чечни пустили вербовщиков – это предмет личной договоренности Пригожина и Кадырова, — отметила правозащитника. — Пригожин способствует освобождению чеченских авторитетов, и, конечно, Кадыров будет снабжать ЧВК "Вагнер" людьми".

Напомним, что в РФ предложили сделать наемников "Вагнера" депутатами Госдумы. По словам российского генерала Андрея Гурулева, у наемников, участвующих в войне в Украине, имеются все необходимые компетенции для работы в парламенте.

Ранее Фокус сообщал, что до 2026 года воинский учет женщин в Украине останется добровольным. Такое заявление сделало Минобороны. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, на фронте находится порядка 5 тысяч женщин и все — по собственному желанию.