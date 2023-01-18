Отношения Сербии и России ухудшились из-за войны в Украине, — Вучич

Президент Александр Вучич заявил, что Сербию традиционно считают союзником РФ. Но, несмотря на это, он уже много месяцев не общается с российским коллегой.

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Президент Сербии Александр Вучич посетовал на то, что война в Украине повлияла на взаимоотношения между Белградом и Москвой, поскольку сербская сторона стоит на признании территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сербский лидер рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Комментируя слова сербского президента журналисты отмечают, что после начала полномасштабного российского вторжения отношения между Россией и Сербией, которая традиционно является ее союзником в Европе, начали обостряться.

В интервью Вучич заявил, что в последние годы он провел с Владимиром Путиным десятки встреч и даже брал уроки русского языка, чтобы говорить с ним напрямую. Однако после начала войны он не разговаривал с российским коллегой уже много месяцев.

"Мы с самого начала говорили, что мы не можем и не способны поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина и это останется неизменным", — сказал сербский президент.

Обозреватели пишут, что было бы неправильно полагать, что Белград во всем поддерживает Москву. Когда РФ вторглась на территорию Украины в 2022 году, Вучич отверг территориальные претензии Путина и предсказал, что в этом конфликте "худшее еще впереди", поскольку обе стороны увязли в нем.

"Мы не всегда в восторге по поводу некоторых их позиций. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое решение или большинство решений, которые исходят из Кремля", — подчеркнул сербский лидер.

Авторы публикации в завершение отметили, что в экономическом плане Сербия уже много лет выходит из орбиты России. На ее долю приходится около 6% внешней торговли Сербии, в то время как страны ЕС являются самыми крупными партнерами.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич 17 января осудил попытки РФ завербовать сербов в "группу Вагнера", которая сейчас воюет против ВСУ. В эфире местного телевидения он обратился к российским медиа с требованием не рекламировать вербовку наемников для войны в Украине.