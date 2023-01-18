Відносини Сербії та Росії погіршилися через війну в Україні, — Вучич

Президент Олександр Вучич заявив, що Сербію традиційно вважають союзником РФ. Але, незважаючи на це, він уже багато місяців не спілкується із російським колегою.

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Президент Сербії Олександр Вучич нарік на те, що війна в Україні вплинула на взаємини між Белградом і Москвою, оскільки сербська сторона стоїть на визнанні територіальної цілісності та суверенітету України. Про це сербський лідер розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Коментуючи слова сербського президента, журналісти зазначають, що після початку повномасштабного російського вторгнення відносини між Росією і Сербією, яка традиційно є її союзником у Європі, почали загострюватися.

В інтерв'ю Вучич заявив, що останніми роками він провів із Володимиром Путіним десятки зустрічей і навіть брав уроки російської мови, щоб говорити з нею безпосередньо. Однак після початку війни він не розмовляв із російським колегою вже багато місяців.

"Ми із самого початку говорили, що ми не можемо і не здатні підтримати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна і це залишиться незмінним", — сказав сербський президент.

Оглядачі пишуть, що було б неправильно вважати, що Белград у всьому підтримує Москву. Коли РФ вторглася на територію України в 2022 році, Вучич відкинув територіальні претензії Путіна і передбачив, що в цьому конфлікті "найгірше ще попереду", оскільки обидві сторони ув'язнили в ньому.

"Ми не завжди в захваті з приводу деяких їхніх позицій. У нас традиційно хороші стосунки, але це не означає, що ми підтримуємо кожне рішення чи більшість рішень, що виходять з Кремля", — наголосив сербський лідер.

Автори публікації на завершення зазначили, що в економічному плані Сербія вже багато років виходить з орбіти Росії. На її частку припадає майже 6% зовнішньої торгівлі Сербії, тоді як країни ЄС є найбільшими партнерами.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич 17 січня засудив спроби РФ завербувати сербів у "групу Вагнера", яка зараз воює проти ЗСУ. В ефірі місцевого телебачення він звернувся до російських медіа з вимогою не рекламувати вербування найманців для війни в Україні.