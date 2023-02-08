У Сербії депутат дивився інтимний ролик під час виступу президента (відео)

За інформацією журналістів, іронія ситуації в тому, що парламентарій, який сам родом із Косова, дивився порно під час виступу президента Сербії з питань європейського плану щодо частково визнаної держави.

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Депутат соціалістичної партії Сербії Звонимир Стевич під час засідання в парламенті дивився порно на своєму мобільному телефоні. Про це 7 лютого повідомило сербське видання Nova.

Повідомляється, що все відбувалося під час обговорення європейського плану для Косова, коли президент Сербії Олександр Вучич говорив про великий тиск на Сербію.

Іронія в тому, що сам Стевич родом із Косова.

[ + – ] У Сербії депутат дивився інтимний ролик під час виступу президента

Хто такий Звонимир Стевич

Депутат Звонимир Стевич є членом президії та головного правління соцпартії Сербії, а також головою провінційного правління партії Косово та Метохії.

Крім того, він є членом парламентського комітету щодо Косова та Метохії, а також заступником голови комітету з конституційних питань і законодавства та комітету з адміністративно-бюджетних питань і питань мандатного імунітету.

Нагадаємо, 1 лютого президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Сербія має якось визнати Косово. Хорватський лідер назвав Белград "ошуканим коханцем" Росії та заявив, що "роман" Сербії та РФ незабаром закінчиться.

Раніше, 18 січня, президент сербський президент Олександр Вучич заявив, що через війну в Україні відносини Сербії та Росії погіршилися.

Також нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич 17 січня засудив спроби РФ завербувати сербів у "групу Вагнера", яка зараз воює проти ЗСУ.