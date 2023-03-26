Звинуватили у поширенні порно: у США вчительку звільнили після демонстрації учням статуї Давида

За словами директорки школи Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакія, їй не назвали причину звільнення, але вона пов'язує це зі скаргами щодо статуї Давида.

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У США зі школи змусили звільнитися директорку школи після того, як один із батьків поскаржився, що 6-класникам на уроці показували порнографічні картинки. Зокрема, на уроці історії мистецтв дітям продемонстрували оголену статую Давида роботи Мікеланджело. Про це повідомляє BBC Україна.

Зазначається, що 6-класники вивчали епоху Ренесансу і в межах теми вчитель показав їм для аналізу фреску "Створення Адама" Мікеланджело та картину "Народження Венери" Боттічеллі, а також статую Давида.

Один із батьків заявив, що дані роботи є порнографією, ще двоє сказали, що такі теми потрібно узгоджувати із батьками.

За словами директорки школи Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакія, після скандалу із творами мистецтва керівництво поставило її перед фактом — або її звільняють, або вона пише заяву за власним бажанням.

Жінка розповіла місцевій пресі, що їй не назвали причину її звільнення, але вона пов'язує це зі скаргами щодо статуї Давида. На посаді директорки вчителька пробула лише кілька місяців.

У шкільній раді зазначили, що минулого року батькам надсилали повідомлення-попередження щодо обговорення робіт Мікеланджело на уроках, а цього року такого не зробили. У шкільній раді називають це неприйнятною помилкою, мовляв, батьки мають знати, що саме будуть показувати їхнім дітям.

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