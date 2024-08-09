"Начали нашу борьбу": Disney+ придумал, как победить любителей "халявы"

Сервис перенимает успешный опыт других потоковых платформ. Например, после того, как Netflix прибегнул к этому шагу, у него резко выросли доходы и количество подписчиков.

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Американский стриминговый сервис в формате "видео по запросу" Disney+ от Walt Disney Direct-to-Consumer & International, который активно борется с теми, кто пытается избежать траты денег на подписку, запрашивая пароли у своих родственников или друзей, собирается развернуть последнюю фазу этой битвы, сообщает Times of India. Первыми под это попадут австралийские пользователи.

"Мы начали нашу борьбу по обмену паролями в июне. Она вступит в силу в сентябре", — заявил генеральный директор Боб Айгер.

Новая инициатива не позволит подписчикам делиться своими паролями с друзьями и семьей, что лишит их возможности бесплатного доступа к тысячам фильмов и телешоу на сервисе.

Компания собирается отслеживать IP-адреса пользователей, чтобы гарантировать, что их сервис не используется в несанкционированных местах.

По словам Айгера, предложенный план был положительно воспринят большинством подписчиков и компания уверена, что принимает правильное решение.

"Мы не получили никакой негативной реакции на отправленные уведомления и на работу, которую мы уже проделали", — сказал он.

Этот смелый шаг следует по стопам нескольких других гигантов потокового вещания. Например, борьба с распространением паролей сработала для Netflix, что привело к резкому росту прибыли и рекордному количеству подписчиков.

Тем временем Disney+ также представила предстоящую функцию под названием "Дополнительные участники", которая заставит пользователей платить дополнительную плату за "халявщиков", использующих их учетную запись в другом доме. Когда эта функция станет доступной, пока что не уточняется.

Ранее Фокус писал, какой стриминговый сервис лучше выбрать и как оформить подписку.