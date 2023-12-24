Стриминговый сервис в подарок на Новый год: какой лучше выбрать и как оформить подписку

Сегодня украинцам доступно много стриминговых сервисов, которые позволяют смотреть фильмы, сериалы, телешоу в самом лучшем качестве и на любом устройстве. Подписку на такое удовольствие можно подарить своим близким, но есть ряд нюансов.

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В последние годы стали очень популярными стриминговые сервисы — замена телевидению и кинотеатрам. На Новый год в 2024 году можно подарить близким подписку на один из таких сервисов, и Фокус выяснил, как это лучше сделать в Украине.

Как работают стриминговые сервисы

Cтриминг происходит от английского слова "stream" ("поток"), поэтому стриминговые сервисы еще называют потоковыми. Они передают медиаконтент (видео или музыку) напрямую на устройство пользователя в реальном времени, чтобы его не приходилось скачивать. По своему принципу это напоминает телевизионные трансляции, только клиент сам выбирает, что и когда ему смотреть за исключением, разве что, спортивных мероприятий.

Таким образом обладатель подписки может наслаждаться фильмами, сериалами, музыкой или футбольными матчами в высоком качестве, без рекламы и почти на любом гаджете, но взамен нужно регулярно платить провайдеру. Удобно, что для подключения не нужно никакое дополнительное оборудование, достаточно доступа к интернету, хотя он должен быть достаточно быстрым, чтобы поддерживать трансляции в реальном времени. Никакие файлы при этом не скачиваются, а значит не занимают место в памяти.

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Стриминговые сервисы в Украине

Прежде всего стоит разделить сервисы на музыкальные и видео. Начнем с первых, они предлагают большой выбор песен, которые можно удобно слушать с помощью смартфона, телевизора или компьютера, быстрый доступ к новым трекам и целым альбомам, рекомендации на основе прослушиваемого контента, чтобы люди открывали что-то новое по их вкусу.

YouTube Music

Очень быстрый, простой в использовании сервис, а потому идеально подходит для новичков в этом деле. YouTube Music предлагает около 80 млн композиций и удобный поиск, но относительно простое качество звука (заметно только в топовых наушниках) и не самые лучшие рекомендации, хотя украинцам, среди прочего, предлагают подборки именно украинской музыки. При желании любимые треки можно сохранить в плейлисты или скачать, чтобы прослушивать даже без доступа к интернету.

У YouTube Music есть бесплатная версия, которая позволяет почти неограниченно пользоваться сервисом, однако нужно купить подписку, чтобы слушать музыку без рекламы и с заблокированным экраном смартфона.

У подписки есть три тарифа:

студенческий – $1/месяц;

индивидуальный – $2/месяц;

семейный – $3/месяц.

Чтобы слушать музыку без рекламы, нужно купить подписку на YouTube Music

Apple Music

Один из самых популярных музыкальных сервисов в мире и Украине в частности, он доступен не только на гаджетах Apple, как можно подумать, нужно только установить приложение. Подписчики получают доступ к более чем 100 млн треков с отличным качеством звука благодаря технологии Spatial Audio, автоматически созданным плейлистам и радио, офлайн-режим, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, чтобы удобно включать музыку в автомобиле. Само приложение удобное, но некоторые пользователи жалуются на медленную работу по сравнению с конкурентами, а еще цена немного кусается.

Стоимость Apple Music в Украине:

студенческая – $2,5/месяц;

индивидуальная – $5/месяц;

семейная – $8/месяц, доступ для 6 пользователей.

Подписчики Apple Music получают доступ к более чем 100 млн треков

Spotify

Крупный и популярный стриминговый сервис, насчитывающий более 80 млн треков, в Украине доступен с 2020 года. Пользователи ценят его за лучшие персональные и тематические подборки, быстрое обновление библиотеки, доступ к текстам. Функция Spotify Connect позволяет управлять воспроизведением на одном устройстве с другого, например, включить музыку на ноутбуке, а переключать треки с телефона.

Единственным значительным минусом считается простота звука, при этом ценовая политика почти такая же, как у Apple Music, f оформить подписку можно только через сайт.

Тарифы Spotify:

студенческий – $2,5/месяц;

индивидуальный – $5/месяц;

для двоих – $6,5/месяц;

семейный (для 6) – $8/месяц.

Теперь поговорим о видеостриминге. Таких платформ не меньше, украинцы могут пользоваться как зарубежными, так и отечественными, многие сервисы продолжают традиции телевидения, но в более удобном формате.

Spotify – популярный стриминговый сервис

YouTube Premium

YouTube предлагает фильмы, сериалы, музыку, контент для детей, эксклюзивные ролики от популярных блогеров по довольно скромной цене. Здесь можно покупать отдельные видео или арендовать их на время – другие стриминговые сервисы такой возможности не дают. Еще посмотреть ролик можно офлайн, если заранее его скачать. Но тут открывается значительный минус: весьма ограниченный выбор фильмов, сериалов и шоу.

Подписка на YouTube Premium позволяет смотреть ролики без рекламы и слушать их в фоновом режиме (с заблокированным экраном), а это делает просмотр в разы комфортнее, учитывая, что количество рекламным роликом в последнее время значительно увеличилось. Стоит отметить, что одна и та же подписка открывает доступ и к видеохостингу, и к YouTube Music без ограничений.

Тарифные планы YouTube Premium:

студенческий – 59 грн/месяц;

индивидуальный – 99 грн/месяц;

семейный (для 6 человек) – 149 грн/месяц;

аренда – от 20 грн до 500 грн в зависимости от контента.

У YouTube есть свой стриминговый сервис Фото: Скриншот

Netflix

Один из самых крупных стриминговых видеосервисов в мире, который предлагает большой выбор интересных фильмов, известных сериалов, аниме, документальных проектов и контента собственного производства. Первый месяц — пробный, можно оценить все преимущества и недостатки платформы. Просмотр сразу будет в хорошем качестве, без рекламы, один аккаунт доступен одновременно на четырех устройствах.

Все работает просто и понятно: на компьютере или ноутбуке достаточно зайти на сайт netflix.com и войти в свой аккаунт. На телефон необходимо загрузить приложение. При желании контент можно скачать и просмотреть в автономном режиме. Можно также отдельно настроить профили для взрослых и детей внутри одного аккаунта.

Главный недостаток Netflix заключается в том, что наполнение библиотеки зависит от региона, например, у жителей США самый широкий выбор, а украинцам приходится довольствоваться контентом поскромнее, хотя и в Украине доступно много хорошего контента. Большинство контента доступно только на английском языке, однако украинизация активно ведется. По данным сайта kinobaza, украинские звуковые дорожки или субтитры сейчас есть у 480 фильмов и сериалов, представленных на Netflix.

Тарифы Netflix:

базовый (720p) – €4,99/месяц;

стандартный (1080p) – €7,49/месяц;

премиум (4K+HDR) – €9,99/месяц.

Первый месяц Netflix — пробный, можно оценить все преимущества и недостатки платформы

Amazon Prime Video

В США по популярности мало уступает Netflix, а вот в Украине не так известен, хотя доступен с 2016 года. В видеотеке около 26 300 кинофильмов и 2700 шоу, включая эксклюзивный контент компании. Печально, что на украинский язык переведены всего 110 из них. Стоит отметить, что у сервиса попросту нет официального представительства в Украине, поэтому большое количество контента не переводится.

Тарифный план у Amazon Prime всего один €5,99 евро в месяц, первую неделю можно пользоваться бесплатно. Подписка позволяет смотреть видео в веб-браузере, в приложении Prime Video с телефона или планшета, доступных на некоторых Smart TV, можно подключить к аккаунту до трех устройств. Поддерживается видео в разрешении 4K UHD и звук в формате Dolby Atmos.

Интерфейс стриминговой платформы Amazon Prime Video Фото: скриншот

MEGOGO

Эта платформа полностью украинизирована, поэтому с контентом на родном языке проблем не возникнет. Подписчикам доступны для просмотра более 300 телеканалов, а также более 15 000 фильмов и сериалов с украинским дубляжом или субтитрами. Это пока единственный сервис, получивший разрешения на трансляцию сериалов от HBO, стриминговый сервис которого в Украине отсутствует. Владельцы смартфонов могут удобно слушать аудиокниги и подкасты.

Большой минус: доступный контент и условия его показа могут изменяться в зависимости от окончания или изменения прав трансляции. За некоторые фильмы или сериалы, непредусмотренные в тарифном плане, придется заплатить, как за поход в кинотеатр.

Варианты подписки MEGOGO. "Легкая" за 129 грн/месяц предлагает 290 каналов (включая спортивные), более 10 000 фильмов, аудиокниги. "Оптимальная" за 199 грн\месяц — 385 каналов, 11000+ фильмов, матчи сборной Украины в отборе к Евро 2024, премиальный контент от Disney и Warner Bros, фильмы студии Paramount+, премиум-каналы Viasat, Cine+, FOX, Eurosport, Nickelodeon, Nick Jr., Tiji, MTV. "Максимальная" за 369 грн/месяц — 415 каналов, 15000 фильмов, а в дополнение ко всему прочему — матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, отбора на Евро-2024, национальных чемпионатов, единоборств, сериалы НВО. Отдельно можно подключить тариф "Спорт" за 249 грн/месяц, включающий 35 спортивных каналов и трансляции матчей. Иногда провайдер предоставляет акции, снижая стоимость подписки для тех или иных тарифов.

Платформа MEGOGO полностью украинизирована

SweetTV

Украинская платформа предлагает более 260 телеканалов и 10 000 фильмов и 2000 эпизодов сериалов, в том числе от Disney, Universal и Sony. Она обещает хорошее качество картинки вплоть до 4K HDR у некоторых продуктов, звук тоже не отстает, везде есть украинский дубляж, притом команда Sweet TV сама эксклюзивно озвучивает кинохиты.

Пользователь может управлять прямым эфиром, ставя его на паузу и перематывая на нужный момент. Есть также возможность записывать передачу целых 14 дней, а потом просматривать запись.

Тарифи SweetTV:

S — 99 грн/месяц;

M — 129 грн (первые 14 дней за 1 грн);

L– 197 грн (первые 7 дней – бесплатно).

Тарифы отличаются количеством доступных телеканалов и фильмов, но все позволяют подключать к одному аккаунту до пяти устройств: смартфонов, компьютеров или SmartTV.

Если хочется посмотреть фильм или сериал, который не входит в подписку — его придется докупить отдельно, но это скорее плюс, чем минус. Порой SweetTV делает контент доступным временно, условия его просмотра могут изменяться с прекращением прав сервиса на бесплатное право трансляции фильмов и сериалов. Как отмечает сайт Mind, на платформе находили видео с пиратской озвучкой.

Пользователь SweetTV может управлять прямым эфиром

Как оформить и подарить подписку

Самый простой способ — это завести отдельный аккаунт, оформить подписку на понравившийся сервис на официальном сайте или в приложении, а потом просто передать логин и пароль человеку, который будет им пользоваться. Хорошо, если платформа позволяет оплатить услуги стриминга сразу на год вперед, ведь это обычно дешевле и удобнее, чем если деньги будут списывать с карты каждый месяц. Такую возможность предоставляет Megogo.

Еще один вариант — привязать устройство человека, например, телевизор, к своему аккаунту. Это достаточно просто сделать, но подарок получится неполноценным, поскольку он не сможет свободно им распоряжаться. Кроме того, некоторые стриминговые сервисы позволяют подключать несколько устройств одновременно только в пределах одного дома.

У Netflix есть так называемая "гостевая подписка", которая за €2,99/месяц позволяет предоставить доступ другому пользователю. Последний получит свою собственную учетную запись и сможет смотреть те же фильмы и сериалы, при этом платить за это будет владелец основного аккаунта. Однако тут есть ряд ограничений: гость может пользоваться Netflix на любом устройстве, но только на одном одновременно, это касается как просмотра, так и скачивания контента, нельзя создавать профили, учетная запись гостевой подписки должна быть активирована в той же стране, где зарегистрирована учетная запись пользователя, отправившего приглашение.

Кроме того, в Украине можно подарить сертификат, открывающий доступ к стриминговому сервису. К примеру, сервис Onecard продает сертификаты с подпиской на Megogo и Sweet TV.