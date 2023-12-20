Хороший подарок должен быть не только красивым, но и полезным. Фокус подскажет, как подобрать гаджет на любой вкус, чтобы новогодние праздники еще долго вспоминались с приятной улыбкой.

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Фокус изучил рынок техники перед Новым годом и отобрал подарки, которые порадуют родных и близких разных возрастов. Одни гаджеты пригодятся всей семье, другие помогут бабушкам и дедушкам справляться с домашними хлопотами, а третьи приведут в восторг детей, племянников или внуков. Предлагаем по 5 лучших устройств для каждой категории.

Подарки для семьи понравятся каждому

Смарт-светильник для всего

Мало кто обращает на них внимание, но существуют весьма многофункциональные устройства, которые добавляют изрядную долю уюта в любой дом. "Умные" светильники могут не только освещать комнату, но и воспроизводить музыку, заряжать гаджеты и многое другое — список доступных функций зависит от модели. Они могут послужить ночником для детей, скрасить вечеринку взрослым, создать романтическую атмосферу влюбленной паре или просто экономить электроэнергию.

G-Smart BT-3401 объединяет в себе настольную LED-лампу, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 15 Вт, Bluetooth-колонку, павербанк и часы с будильником. Сама лампа не просто светит, а может служить эквалайзером, переливаясь разными цветами радуги под музику или имитировать восход солнца для мягкого пробуждения. Она настраивается при помощи мобильного приложения, куда можно загрузить аудиоклипы и песни. Купить такой гаджет в Украине можно примерно за 1400 грн.

Смарт-светильник — это павербанк, настольная лампа и часы с будильников

Цифровая фоторамка для неувядающих воспоминаний

Подарок для активных семей, которые часто проводят время вместе и любят фотографироваться. Цифровая рамка — это прибор с дисплеем, который отображает загруженные фотографии или целые слайдшоу. Существует много моделей с разными дизайнами, поэтому можно подобрать то, что наиболее подходит интерьеру. Если у близких уже есть рамка, то ничего страшного — всегда можно поставить вторую или даже третью, чтобы одновременно видеть больше снимков или поставить их в разных комнатах.

Цифровая рамка для фотографий украсит любой дом Фото: Скриншот

PROS Frameo обладает сенсорным IPS-экраном с диагональю 10 дюймов управляется через приложение Frameo на смартфоне (iOS или Android), подключается к WIFI и облачному сервису OurPhoto, бесплатно предоставляющему хранилище емкостью 10 Гб, а также проигрывает аудиофайлы или видео. Устройство обладает 16 ГБ встроенной памяти (4 ГБ заняты ОС) и поддерживает карты microSD/microSDHC. Пользователь может загрузить фото в рамку прямо с телефона, выводить на экран фотографии из Facebook, Twitter или компьютера через FTP-сервер или USB-кабель. Настраивать рамку с помощью приложения может не один владелец, а до 30 человек, имеющих доступ. Обойдется такая модель примерно в 4500 грн.

Цифровая фоторамка может выводить на экран фотографии из Facebook

Электронный душ для идеального купания

Пожалуй, один из самых необычных вариантов подарка, выбранных нами. Душем в семье пользуются абсолютно все члены семьи, а порой даже их гости, а современные технологии улучшат процесс. Чаще всего электронные душевые лейки оснащают датчиками температуры и световыми индикаторами, чтобы пользователь знал, насколько горячая или холодная вода, не прикасаясь к ней кожей.

Для примера возьмем недорогую модель RIAS RS-33, которая продается в Украине за 450 грн. В ручку лейки встроен небольшой цифровой дисплей, показывающий температуру воды в градусах. Он позволяет выбрать наиболее комфортный уровень не просто по ощущениям, а по конкретному показателю, особенно это полезно при купании детей или животных, чтобы их случайно не обжечь или не переохладить. Лейка также обладает функцией регулировки интенсивности потока, чтобы выбрать самый оптимальный напор и экономить до 45% воды. Кнопка в ручке останавливает подачу воды без необходимости прикасаться к крану, а затем снова регулировать температуру, весьма удобно, чтобы намылиться. Насадка позволяет делать гидромассаж для дополнительного расслабления мышц. Производитель уверяет, что лейка также обогащает воду отрицательными ионами кислорода, что очень полезно для саморегулирования организма, улучшения обмена веществ, кровообращение и иммунитета.

Насадка для душа RIAS RS-33 Фото: Amazon

Робот-пылесос сделает всю грязную работу

Уборка отнимает много времени, которое можно потратить на отдых или семью. Робот, который самостоятельно катается по комнате и собирает мусор с пола, решает эту проблему. Кроме того, это прекрасный подарок пожилым людям, которым тяжело наклоняться или постоянно доставать громоздкий пылесос. Современные роботы-уборщики используют машинное зрение, чтобы обходить препятствия, запоминают маршруты и сами возвращаются на станцию для подзарядки, поэтому требуют минимального вмешательства человека.

Важно

Новогодний wishlist 2024: идеи для подарков

Одним из лучших роботов-пылесосов в 2023 году крупное издание The Verge назвало iRobot Roomba j7. По словам обозревателей, модель показала лучшие способности при обходе препятствий с помощью искусственного интеллекта, хорошие навыки ориентирования, а самое главное — отлично проявил себя в уборке благодаря системе с двойными резиновыми роликовыми щетками (большинство моделей-конкурентов используют одну щетку). Станция не только заряжает пылесос, но и очищает контейнер вместо человека. Но стоит учитывать, что роботы-пылесосы — недешевое удовольствие, например, Roomba j7 стоит около 30 000 грн.

Робот-пылесос iRobot Roomba j7

Зарядная станция — не только для блэкаутов

Пусть осенью 2023 года Украину обошли стороной веерные отключения света, зарядные станции остаются актуальным подарком для всей семьи. Есть модели, которые заряжаются от Солнца и помогают экономить на счетах за электроэнергию, заряжая гаджеты и даже питая бытовую технику, если позволяет мощность. Кроме того, зарядную станцию можно взять в путешествие, предварительно накопив побольше энергии. Ранее Фокус определил лучшие зарядные станции, с которыми не нужно бояться блэкаутов.

Зарядная станция Фото: Скриншот

Подарки для детей

Cовременных детей так и тянет к новым технологиям, которые становятся для них в основном забавой. Глупо полностью ограждать их от гаджетов, но можно позаботиться о том, чтобы они не только развлекали, но и развивали. Мы предлагаем пять вариантов подарков на Новый год для детей помимо уже стандартных смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков.

Игровая консоль — дорогая игрушка

Начнем с самого роскошного и самого развлекательного варианта, который подойдет заядлым геймерам-подросткам. Портативные игровые консоли оснащены экраном, джостиками и кнопками, позволяя играть в любом месте до тех пор, пока хватит заряда батареи. Нужно учитывать, что для них нужно отдельно покупать игры, которые порой тоже стоят недешево.

Nintendo Switch OLED, пожалуй, самая популярная портативная консоль нашего времени, и это неспроста. У нее большой и яркий OLED-экран, громкие динамики, порт Ethernet, удобные рукоятки-геймпады Joy-Cons, которые снимаются. При желании можно вывести изображение с Nintendo Switch на телевизор или монитор. Модель поддерживает большое количество игр, которые можно купить онлайн в любое время, если есть интернет. В Украине Nintendo Switch OLED продают за 16 000 грн, но можно присмотреться к более дешевым версиям от того же бренда: стандартную Nintendo Switch за 13 000 грн или упрощенную Nintendo Switch Lite за 8000 грн.

Nintendo Switch OLED — самая популярная портативная консоль

Робот-конструктор для маленьких инженеров

Перейдем к более дешевому и более полезному подарку для ребенка — конструктору, да не простому, а роботизированному. Игрушки категории STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика) помогают детям развивать техническое мышление, не только пользоваться, но и изучать современную технику, понимать, как она работает, и создавать в итоге что-то свое. Есть конструкторы, для работы с которым нужно изучить основы программирования, и они сами же помогают это сделать в игровой форме. Со временем ребенок сможет программировать движения своего робота, заставляя его выполнять те или иные простые действия. Но сначала придется собрать все механизмы воедино.

Makerzoid Robot Master Standard — относительно недорогая версия STEM-конструктора с большими возможностями. С этим набором дети смогут построить более 100 роботов разной конструкции, от самых простых до более сложных, изучая, механизмы, шестерни, трансмиссию и другие элементы. В комплект также входят 23 курса по робототехнике, чтобы дети могли научиться строить, контролировать и программировать роботов в домашних условиях. Cтоит он около 3500 грн.

С этим набором дети смогут построить более 100 роботов разной конструкции

Гарнитура виртуальной реальность — шаг в будущее

Современные технологии активно переходят от 2D и даже 3D экранов к виртуальной реальности (VR), где пользователь может полностью погрузиться в процесс и осматриваться на 360 градусов. Виртуальная реальность позволяет учиться в условиях, максимально приближенных к настоящим, играть, тренироваться, ходить на цифровые экскурсии. Крупные западные корпорации мечтают создать так называемую "метавселенную" — виртуальный мир, где люди в виде цифровых аватаров смогут встречаться, ходить по магазинам, совершая реальные покупки, проводить рабочие собрания и многое другое. Полноценные цифровые вселенные, вероятно, появятся в не таком уж далеком будущем, поэтому стоит готовить к нему молодежь уже сейчас.

Ребенок может изучать мир благодаря VR-очкам Фото: Скриншот

Для виртуальной реальности требуется специальное оборудование: очки или шлем дисплеями, расположенными очень близко к глазам пользователя, и датчиками отслеживающими положение головы. Для управления используются контроллеры, которые также передают движения рук и пальцев. Все это можно без особого труда установить и использовать в домашних условиях, подключив к компьютеру или игровой консоли.

Meta Quest 2 от компании Oculus — это современный беспроводной шлем, который поставляется в комплекте с контроллерами Touch. Он показывает высококачественную картинку, дополняя ее пространственным звуком для максимального погружения в процесс, хотя при необходимости можно подключить наушники. Встроенные в шлем датчики сами умеют отслеживать движения тела, рук и отдельно каждого пальца в поле зрения, обеспечивая шесть степеней свободы. Хороший аккумулятор позволяет работать до 3 часов непрерывно. Купить такую гарнитуру со 129 ГБ встроенной памяти в Украине можно за 13 900 грн.

Беспроводной шлем Meta Quest 2

Портативная колонка

Переносная колонка — универсальный подарок, который придется по душе почти каждому ребенку любого возраста. Это устройство позволит владельцу слушать музыку, аудиокниги или подкасты в хорошем качестве и в любом месте. Колонка также сделает просмотр фильмов или других видео на телефоне, поскольку ее динамики гораздо лучше. Некоторые модели могут ловить радио на случай, если не будет доступа к интернету.

JBL, пожалуй, самый известный бренд, выпускающий беспроводные колонки, а модель JBL Go 3 — образец высокой компактности и хорошего звучания. В маленьком приборе весом всего 220 г вмещаются динамики можностью 4,2 Вт, аккумулятор на пять часов работы, а все это упаковано в корпус со степенью защиты IP67 от воды и пыли. Это отличный вариант для активных подростков, которые путешествуют и активно занимаются спортом. Колонку можно удобно носить на поясе или на рюкзаке с помощью встроенного ремешка. JBL Go 3 продают в Украине за 1400 грн.

Переносная колонка — универсальный подарок

3D-ручка для художников

Футуристичное на первый взгляд, но достаточно простое в применении устройство. Ручка нагревает пластик внутри и выталкивает расплавленную массу через сопло. При контакте с воздухом она застывает в виде нити и принимает форму, как того захочет пользователь. Таким образом дети могут создавать трехмерные фигуры, развивая креативность и пространственное мышление.

Фокус уже рекомендовал 3Doodler Create+ стоимостью около 3000 грн, но рекомендуем присмотреться и к модели попроще — 3Doodler Start Plus за 2000 грн, которая создана специально для детей. Полного заряда аккумулятора хватает на 45-60 минут непрерывной работы, колпачок предотвращает ожоги, набор содержит 72 пластиковых стержня (их можно докупить отдельно).

3D-ручка поможет детям развить креативность и пространственное мышление

Подарки для бабушек и дедушек

Технологии уже помогают не только молодым, но и пожилым людям решать разные житейские проблемы и делать жизнь комфортнее. Нужно только понять, какое устройство и для чего необходимо любимым старикам.

Мини-огород в квартире

На старости лет многих пожилых людей тянет на дачу, но не у всех есть такая возможность. К счастью сейчас есть электронные системы, позволяющие выращивать свежие зелень, овощи и фрукты прямо доме, используя системмы полива, искусственное освещение и специальные капсулы с удобренным грунтом.

Shenpu — недорогая система китайского производства на шесть посадочных мест cтоит около 2300 грн. Устройство поддерживает оптимальное освещение, автоматически включая светодиодные лампы на 16 часов и отключая их на 8 часов каждый день. Оно также автоматически поливает растения, используя воду из встроенного резервуара объемом 3 литра. Все это упаковано в стильный белый корпус и потребляет 18 Вт электроэнергии. Идеально подходит для базилика, чабреца, шалфея, петрушки, кинзы, помидоров черри, розмарина, цветов, но можно посадить и другие растения.

Shenpu — универсальная система для выращивания зелени дома

Массажер для здорового тела

С возрастом мышцы и суставы изнашиваются и нуждаются в деликатном уходе. Электрический массажер поможет пожилым людям снять боль, расслабиться и поддерживать тело в тонусе, уделяя процедурам всего пару минут в домашних условиях. Сегодня есть большой выбор массажеров разных типов: нашейные, для стоп, перкуссионные, водяные, в виде подушки, в виде пояса и другие.

Пистолет-массажер GYRO GR-02 — универсальный прибор благодаря своим шести насадкам с разной жесткостью, идущим в комплекте, 30 режимам и трем видам массажа — импульсному, вибрационному и перкуссионному. Прибор достаточно легкий, противоударный, почти бесшумный и беспроводной (аккумулятор на 2500 мАч обеспечивает 8 часов работы), подходит для рук, ног, спины, шеи, ягодиц, бедер. Обойдется такой подарок в 3100 грн.

Пистолет-массажер GYRO GR-02 имеет шесть насадок разной жесткости

Мультиварка — персональный повар дома

Здоровая еда продлевает жизнь, а мультиварка помогает легко и быстро готовить такие блюда. Современные модели значительно упрощают жизнь, ведь достаточно поместить ингредиенты и нажать кнопку нужного режима — дальше техника все сделает сама и вовремя выключится.

PHILIPS HD4713/41 — бюджетная, но при этом весьма многофункциональная мультиварка, может жарить, запекать, варить, запаривать или просто подогревать еду. Пятислойная чаша из алюминия общим объемом 5 л позволяет готовить несколько блюд одновременно. Производитель заложил 60 режим для приготовления разных блюд, а разобраться в них поможет книга рецептов. Большим преимуществом для пожилых людей станут большие кнопки с сильным откликом и довольно крупные надписи, а также простое управление. В официальном магазине PHILIPS мультиварка продается по цене 3799 грн.

PHILIPS HD4713/41 — бюджетная, но при этом весьма многофункциональная мультиварка

Нашейная колонка — услада для ушей

Прекрасный подарок для людей со слабым слухом, ведь такие беспроводные акустические системы направляют звук нужной громкости прямо в уши. Устройство поможет пожилым людям смотреть телевизор, слушать музыку или аудиокниги, или даже звонить по телефону, оставляя руки свободными. Нужно только убедиться, что у будущих владельцев есть телевизор или смартфон с Bluetooth.

Promate Hook проста в применении и обеспечивает хороший пространственный звук благодаря двум динамикам мощностью 3 Вт. Она может работать на расстоянии до 10 метров от передающего устройства и до 9 часов без подзарядки. Купить такую колонку в Украине можно за 1800 грн.

Нашейная колонка позволяет смотреть телевизор, слушать музыку или аудиокниги, или даже звонить по телефону, оставляя руки свободными

"Умный" браслет — персональный доктор

В пожилом возрасте возникают новые болезни и обостряются старые, поэтому важно постоянно следить за состоянием здоровья. В этом деле помогут фитнес-браслеты, оборудованные медицинскими датчиками, считывающими различные показатели организма. Кроме того, их можно использовать как цифровые часы.

Amazfit Band 7 недорогой и простой на вид браслет, который обладает большими возможностями. Прежде всего стоит отметить легкость, приятный для глаз сенсорный OLED-экран, 14 дней автономной работы без подзарядки, несколько различных дизайнов циферблатов. При этом модель обладает огромным количеством полезных функций: постоянный мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание стресса, расширенное отслеживание сна, уровень нагрузок, максимальный уровень VO2, оповещение об аномальном сердечном ритме, счетчик шагов. Близкие могут следить за этими показателями через мобильное приложение, если привязать его к сервису Google Fit. Цена вопроса — 1800 грн.

Умный браслет Amazfit Band 7 поможет следить за здоровьем

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