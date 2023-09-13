Энергия будет всегда: 8 лучших зарядных станций, чтобы не бояться отключений света

Современные зарядные станции могут десятки часов питать телевизоры, холодильники и другую технику, если правильно подобрать модель.

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Как выбрать зарядную станцию: на что обратить внимание

Зарядная станция — это аккумуляторная батарея в специальном корпусе с разъемами, которая позволяет подключать различные устройства, например, зарядить смартфон или запустить холодильник. По сути своей, это большой павербанк (powerbank) с большим объемом энергии для накопления.

Мощность

Перед покупкой нужно выбрать, какую именно технику будет питать зарядная станция, и подсчитать необходимую мощность. Сайт ITC приводит среднюю мощность самых популярных бытовых приборов: телевизор с диагональю 32 дюйма — 40 Вт, пылесос — 1600 Вт, микроволновая печь — 700 Вт, холодильник высотой 180 см с 1 компрессором — 120 Вт, бойлер — 1500 Вт, компьютер (Intel Core i7-10700K и NVIDIA RTX 2060) 240-290 Вт. Эти данные взяты из официальных технических характеристик, но стоит учитывать, что производители обычно указывают максимальную мощность, тогда как некоторые устройства имеют несколько режимов работы и могут потреблять много энергии не постоянно, а в определенные периоды, например, когда холодильник запускает компрессор.

Чтобы одновременно включать несколько приборов, стоит взять модель мощностью 1500 Вт, а лучше 2500 Вт. Стоит учитывать, что многие производители указывают пиковую мощность, которую станции не могут долго поддерживать, поэтому нужно уточнять номинальную — обычно она в два раза меньше.

Емкость

Вторая важная характеристика зарядных станций, она отображает доступное количество энергии в хранилище, а также как долго они смогут питать устройства. Как объяснил сайт Powered.in.ua, чтобы рассчитать время работы, нужно разделить емкость на мощность подключаемого прибора. Нужно учитывать, что у всех приборов есть некий процент потери, поэтому стоит брать примерно 80-90% от числа, указанного производителем. Получается такая формула:

(Емкость зарядной станции) / (Мощность устройств) * 0,85 = время автономной работы в часах

Допустим, если телевизор потребляет 50 Вт/ч, то сможет проработать более 11 часов от зарядной станции емкостью 500 Вт/ч. Точно так же можно рассчитать, сколько раз можно зарядить портативные гаджеты, такие, как смартфоны. Некоторые станции поддерживают дополнительные модули с батареями, которые увеличивают емкость и общее время работы.

Время зарядки

Станции не берут энергию из воздуха, поэтому их тоже необходимо заряжать от электросети или автомобильного прикуривателя. В зависимости от модели процесс занимает разное время, и прерывать его очень вредно для аккумулятора.

Количество и типы разъемов

Зарядные станции имеют разный набор разъемов для разных целей, и на это очень важно обращать внимание при выборе модели. Чем больше разных портов, тем больше устройств можно одновременно подключить, при этом их тип тоже имеет большое значение. К примеру, современные смартфоны и ноутбуки можно зарядить через USB, а вот чайник или холодильник подключается только к розетке.

Цена

Последний, но тоже важный момент при покупке зарядной станции. Стоит понимать, окупится ли приобретение — весьма опрометчиво покупать дорогую модель, если использовать ее только для зарядки смартфонов или ноутбуков. С другой стороны, хорошая станция очень поможет семьям, которым нужен постоянно работающий холодильник, компьютер или обогреватель. Минимальную стоимость станций Фокус проверил на сайте сервиса Hotline, который показывает предложения из разных онлайн-магазинов Украины.

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EcoFlow RIVER 2 Max

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Max Фото: Скриншот

Модель обладает достаточно высокой мощностью, чтобы питать большинство бытовой техники, веся при этом 6 кг. Интересное, но довольно спорное преимущество — возможность зарядки самой станции через порт USB-C. Полезная альтернатива на случай, если основной сетевой кабель потеряется, но процесс займет гораздо больше времени. Маленький дисплей показывает очень много информации: уровень заряда, входящую и исходящую мощность, время зарядки и разрядки. Главный недостаток EcoFlow River 2 Max — очень шумные вентиляторы охлаждения. Еще один минус — станция не выключается автоматически и постепенно разряжается, если не нажать на кнопку. Несмотря на это, портал ExpertReview считает станцию хорошим вибором из-за оптимальной цены и быстрого времени зарядки от электросети.

Характеристики EcoFlow RIVER 2 Max:

мощность — 500 Вт номинальная и 1000 Вт пиковая;

емкость — 512 Вт/ч;

время зарядки — 1 час от розетки;

разъемы — розетка AC 230В x2, USB Type-C х1, USB-A х3, автомобильная розетка (12 В) х1; DC х2;

дополнительные функции — бесперебойный источник питания, подключение к солнечной батарее, дисплей, фонарь, Wi-Fi, Bluetooth, приложение;

цена — 24 999 грн.

EcoFlow RIVER 2 Max

ANKER 535 PowerHouse

Зарядная станция ANKER 535 PowerHouse Фото: Скриншот

Небольшая портативная станция весом 7,6 кг предназначена для питания бытовой техники мощностью до 500 Вт. Синуоидальный выходной сигнал ("чистая синусоида") убережет чувствительные устройства от напряжения, а дисплей на передней панели показывает уровень заряда, мощность подключенных приборов, примерное время работы. Украинцы в отзывах отмечают высокое качество сборки, хорошую емкость, удобный дизайн, тихую работу. Из недостатков они назвали слишком большой блок питания, который заметно греется в отличие от самой станции.

Характеристики ANKER 535 PowerHouse:

мощность — 500 Вт номинальная и 1000 Вт пиковая;

емкость — 512 Вт/ч;

время зарядки — 2,5 часа от розетки и 4,25 часа от автомобиля;

разъемы — розетка AC 230В x2, USB Type-C x1, USB Type-A x3, прикуриватель х1;

дополнительные функции — дисплей, фонарик;

цена — от 19 425 грн.

ANKER 535 PowerHouse

BLUETTI EB55

Зарядная станция BLUETTI EB55 Фото: Скриншот

Довольно небольшая зарядная станция обеспечивает хорошую мощность при своих размерах, к тому же имеет много различных разъемов, что позволит одновременно подключить до 9 устройств. Выходы разделены на секции, подача энергии включается и выключается нажатиями кнопок рядом с каждой из них. Порты USB-С не поддерживают быструю зарядку, зато поддерживают технологию Power Delivery 100 Вт, чтобы без проблем питать даже ноутбуки.

Характеристики BLUETTI EB55:

мощность — 700 Вт номинальная и 1400 Вт пиковая;

емкость — 537 Вт/ч;

время зарядки — 3,5 ч от розетки, 3,5 ч от солнечной панели, 6,5 ч от прикуривателя авто;

разъемы — розетка AC 230В х2, порт DC — х2, USB Type-C х1, USB Type-A х4, автомобильная розетка (прикуриватель) 12В х1;

дополнительные функции: дисплей, подключение солнечной панели, беспроводная зарядка, фонарь;

цена — 17 000 грн.

Зарядная станция BLUETTI EB55

EcoFlow RIVER mini

Зарядна станція EcoFlow RIVER mini Фото: Скриншот

Очень компактная зарядная станция от известного американско-китайского бренда, которую легко носить в руках, но ради размеров приходится жертвовать мощностью и емкостью. Функция X-Boost позволяет использовать устройства мощностью до 600 Вт без перегрузки, снижая выходное напряжение и ток до индуктивных нагрузок, чтобы могли работать дрели, фены, вафельницы), и тому подобное. В приложении для смартфона много настроек для управления питанием через Wi-Fi, в том числе включение постоянного тока.

Как пишет сайт iCase, на корпусе станции слишком мало места для подключения двух шнуров с заземляющими разъемами, но нет проблем с одновременным подключением заземленной (3-контактной) и незаземленной (2-контактной) вилкой. Использование двух незаземленных вилок не является проблемой.

Характеристики EcoFlow RIVER mini Wireless:

мощность — 300 Вт номинальная и 600 Вт пиковая;

емкость — 210 Вт/ч;

время зарядки — 1,5 часа от розетки и 3,5 часа от прикуривателя;

разъемы — розетка AC 220В x1, USB Type-C х1, USB-A х3, автомобильная розетка (12 В) х1;

дополнительные функции — беспроводная зарядка, мобильное приложение, X-Boost, дисплей;

цена — 15 000 грн.

Зарядная станция EcoFlow RIVER

Allpowers S700W

Зарядная станция Allpowers S700W Фото: Скриншот

Довольно легкая (всего 5,3 кг) и недорогая станция от китайского производителя оснащена сразу 9-ю разъемами, поддерживает зарядку от солнечных панелей, вывод постоянного и переменного тока. Есть дисплей, показывающий уровень заряда и удаленное управление с помощью фирменного приложения для смартфонов с подключением через Bluetooth. С последним связан едва ли не единственный недостаток — как пишет сайт MBreviews, некоторые параметры можно менять только через него. Еще смартфон может самостоятельно отключиться от станции, в результате чего "слетают" все пользовательские настройки.

Характеристики Allpowers S700W:

мощность — 700 Вт/ч номинальная и 1400 Вт/ч пиковая;

емкость — 606 Вт/ч;

время зарядки — около 6 часов от сети;

разъемы — розетка AC 230В x2, USB Type-C x1, USB Type-A x3, прикуриватель х1; DC — 2, порт Anderson;

дополнительные функции — фонарик, дисплей, зарядка постоянным током, приложение;

цена — 14 900 грн.

Allpowers S700W

Jackery Explorer 500EU

Зарядная станция Jackery Explorer 500EU Фото: Скриншот

Зарядная станция от компании Jackery из США с одинадцатилетним опытом в разработке систем хранения энергии. Обозреватели из Camping Secrets протестировали Jackery 500 и пришли к выводу, что это довольно простая, но качественно сделанная модель в компактном корпусе и не слишком тяжелая (6 кг), которая может запускать даже "прожорливые" приборы, такие как миксер. Компания также поставляет фирменную солнечную батарею SolarSaga 100, совместимую со станцией. Из недостатков: отсутствие быстрой и беспроводной зарядки для смартфонов, а также всего одна розетка переменного тока. Фокус также обратил внимание на очень большое время зарядки по сравнению с конкурентами.

Характеристики Jackery Explorer 500EU:

мощность — 500 Вт номинальная и 1000 Вт пиковая;

емкость — 518 Вт/ч;

время зарядки — 7 ч от розетки, 7 ч от солнечной панели, 8 ч от прикуривателя авто;

разъемы — розетка AC 230В х1, порт DC — х2, USB Type-A х3, автомобильная розетка (прикуриватель) 12В х1;

дополнительные функции: дисплей;

цена — 14 100 грн.

Jackery Explorer 500EU

CTECHi GT500

Зарядная станция CTECHi GT500 питает ноутбук Фото: Скриншот

Компактная и легкая зарядная станция начального уровня, при создании которой сделали упор на портативность, а не на производительность. У зарядной станции относительно небольшая емкость и низкая выходная мощность, зато чистая синусоида, зарядка за 3,5 часа, информативный дисплей, 8 механизмов встроенной защиты, срок службы до 15 лет и невысокая цена.

Характеристики CTECHi GT500:

мощность — 500 Вт номинальная и 1000 Вт пиковая;

емкость — 518 Вт/ч;

время зарядки — 3,5 ч от розетки, 5 ч от солнечной панели, 8 ч от прикуривателя авто;

разъемы — розетка AC 230В х1, порт DC — х1, USB Type-C, USB Type-A х3, автомобильная розетка (прикуриватель) 12В х1;

дополнительные функции: дисплей, фонарь, подключение солнечной панели, беспроводная зарядка;

цена — 12 573 грн;

CTECHi GT500

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