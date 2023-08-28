Угрозы отключения света зимой. Что показывает кризисная ситуация последних дней августа

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Что-то неладное в датском королевстве.

21 августа: аварийная помощь 2000 МВт-ч, импорт небольшой (максимальная мощность импорта в отдельные вечерние часы — до 356 МВт.)

22 августа: рекорд получения аварийной помощи — 3900 МВт*ч. Импорт небольшой (максимальная мощность импорта в отдельные вечерние часы — до 467 МВт.)

23 августа: аварийная помощь — 800 МВт-ч. Импорт — минимальный.

24 августа: импорт только 90 МВт*ч (один из рекордных минимум за полтора месяца), а аварийная помощь — 1 800 МВт*ч.

Объемы получения аварийной помощи энергосистеме из других стран бьют рекорды при существенно более низких объемах импорта. Поскольку цена импорта выше разрешенной цены в Украине, исключается импорт. Но высокий спрос (из-за жары) и дефицит мощностей обусловливают необходимость либо введения графиков отключений, либо получения аварийной помощи, которая дороже, чем импорт.

Эта ситуация фактически демонстрирует, о чем говорили в Укрэнерго месяц назад — жизнеспособность уровня прайс-кэпов на рынке будет определяться тем, насколько мы сможем импортировать электроэнергию для покрытия дефицита. Ну или надо вводить графики отключений, а не вешать оплату аварийной помощи на системного оператора, который и без того в тяжелом финансовом положении. Укрэнерго должна другим участникам рынка 50 млрд, в то время, как сама компания недополучила с рынка 59 млрд грн. Деньги, которые Укрэнерго платит за аварийную помощь (в 1,5-2 раза дороже, чем мог бы стоить импорт) — это невозвращенные долги. Ведь эти деньги Укрэнерго могла использовать для оплаты долгов на балансирующем рынке.

С одной стороны, у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании (не говоря уже о последствиях зимних обстрелов). И дефицит этот будет сокращаться в начале осени. С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой — как из-за обстрелов, так и в случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой (что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке).

Народная поговорка гласит — "где тонко, там и рвется". Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться.

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