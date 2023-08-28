Загрози відключення світла взимку. Що показує кризова ситуація останніх днів серпня

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Неладне щось у датському князівстві.

21 серпня: аварійна допомога 2000 МВт·год, Імпорт невеликий (максимальна потужність імпорту в окремі вечірні години — до 356 МВт.)

22 серпня: рекорд отримання аварійної допомоги — 3900 МВт*год. Імпорт невеликий (максимальна потужність імпорту в окремі вечірні години — до 467 МВт.)

23 серпня: аварійна допомога — 800 МВт·год. Імпорт — мінімальний.

24 серпня: імпорт лише 90 МВт-год (один із рекордних мінімум за півтора місяці) , а аварійна допомога — 1 800 МВт*год.

Обсяги отримання аварійної допомоги енергосистемі з інших країн б’ють рекорди при суттєво нижчих обсягах імпорту. Оскільки ціна імпорту вища за дозволену ціну в Україні, унеможливлюється імпорт. Але високий попит (через спеку) і дефіцит потужностей зумовлюють необхідність або запровадження графіків відключень, або отримання аварійної допомоги, яка є дорожчою, ніж імпорт.

Ця ситуація фактично демонструє, про що говорили в Укренерго місяць тому — життєздатність рівня прайс-кепів на ринку буде визначатись тим, наскільки ми зможемо імпортувати електроенергію для покриття дефіциту. Ну або треба запроваджувати графіки відключень, а не вішати оплату аварійної допомоги на системного оператора, який і без того в важкому фінансовому становищі. Укренерго винна іншим учасникам ринку 50 млрд, в той час, як сама компанія недоотримала з ринку 59 млрд грн. Гроші, які Укренерго платить за аварійну допомогу (в 1,5-2 рази дорожче, ніж міг би коштувати імпорт) — це неповернені борги. Адже ці гроші Укренерго могла використати для оплати боргів на балансуючому ринку.

З одного боку, у нас суттєвий дефіцит потужностей в енергосистемі через проведення ремонтної кампанії (не говорячи вже про наслідки зимових обстрілів). І дефіцит цей буде скорочуватися на початку осені. З іншого боку, є ризики дефіциту потужностей взимку — як через обстріли, так і в разі суттєвих холодів і вищого споживання. Плюс питання, якою буде цінова кон’юнктура в Європі взимку (що визначатиме можливість імпорту при існуючих цінових обмеженнях на ринку).

Народна говірка каже — "де тонко, там і рветься". От надто тонко вже стає, і взимку може і порватись.

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