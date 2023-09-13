Енергія буде завжди: 8 найкращих зарядних станцій, щоб не боятися відключень світла

Сучасні зарядні станції можуть десятки годин живити телевізори, холодильники та іншу техніку, якщо правильно підібрати модель.

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Як вибрати зарядну станцію: на що звернути увагу

Зарядна станція — це акумуляторна батарея в спеціальному корпусі з роз'ємами, що дає змогу під'єднувати різні пристрої, наприклад, зарядити смартфон або запустити холодильник. По суті своїй, це великий павербанк (powerbank) з великим обсягом енергії для накопичення.

Потужність

Перед покупкою потрібно вибрати, яку саме техніку живитиме зарядна станція, і підрахувати необхідну потужність. Сайт ITC наводить середню потужність найпопулярніших побутових приладів: телевізор із діагоналлю 32 дюйми — 40 Вт, пилосос — 1600 Вт, мікрохвильова піч — 700 Вт, холодильник заввишки 180 см з 1 компресором — 120 Вт, бойлер — 1500 Вт, комп'ютер (Intel Core i7-10700K і NVIDIA RTX 2060) 240-290 Вт. Ці дані взяті з офіційних технічних характеристик, але варто враховувати, що виробники зазвичай вказують максимальну потужність, тоді як деякі пристрої мають кілька режимів роботи і можуть споживати багато енергії не постійно, а в певні періоди, наприклад, коли холодильник запускає компресор.

Щоб одночасно вмикати кілька приладів, варто взяти модель потужністю 1500 Вт, а краще 2500 Вт. Варто враховувати, що багато виробників вказують пікову потужність, яку станції не можуть довго підтримувати, тому потрібно уточнювати номінальну — зазвичай вона вдвічі менша.

Ємність

Друга важлива характеристика зарядних станцій, вона відображає доступну кількість енергії в сховищі, а також як довго вони зможуть живити пристрої. Як пояснив сайт Powered.in.ua, щоб розрахувати час роботи, потрібно розділити ємність на потужність приладу, що підключається. Потрібно враховувати, що у всіх приладів є певний відсоток втрати, тому варто брати приблизно 80-90% від числа, зазначеного виробником. Виходить така формула:

(Ємність зарядної станції) / (Потужність пристроїв) * 0,85 = час автономної роботи в годинах

Припустимо, якщо телевізор споживає 50 Вт/год, то зможе пропрацювати понад 11 годин від зарядної станції ємністю 500 Вт/год. Так само можна розрахувати, скільки разів можна зарядити портативні ґаджети, такі, як смартфони. Деякі станції підтримують додаткові модулі з батареями, які збільшують ємність і загальний час роботи.

Час заряджання

Станції не беруть енергію з повітря, тому їх теж необхідно заряджати від електромережі або автомобільного прикурювача. Залежно від моделі процес займає різний час, і переривати його дуже шкідливо для акумулятора.

Кількість і типи роз'ємів

Зарядні станції мають різний набір роз'ємів для різних цілей, і на це дуже важливо звертати увагу при виборі моделі. Що більше різних портів, то більше пристроїв можна одночасно під'єднати, при цьому їхній тип теж має велике значення. Наприклад, сучасні смартфони та ноутбуки можна зарядити через USB, а ось чайник або холодильник під'єднується тільки до розетки.

Ціна

Останній, але теж важливий момент під час купівлі зарядної станції. Варто розуміти, чи окупиться придбання — вельми необачно купувати дорогу модель, якщо використовувати її тільки для зарядки смартфонів або ноутбуків. З іншого боку, хороша станція дуже допоможе сім'ям, яким потрібен постійно працюючий холодильник, комп'ютер або обігрівач. Мінімальну вартість станцій Фокус перевірив на сайті сервісу Hotline, який показує пропозиції з різних онлайн-магазинів України.

Важливо

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EcoFlow RIVER 2 Max

Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Max EcoFlow RIVER 2 Max Фото: Скриншот

Модель має досить високу потужність, щоб живити більшість побутової техніки, важачи при цьому 6 кг. Цікава, але досить спірна перевага — можливість зарядки самої станції через порт USB-C. Корисна альтернатива на випадок, якщо основний мережевий кабель загубиться, але процес займе набагато більше часу. Маленький дисплей показує дуже багато інформації: рівень заряду, вхідну і вихідну потужність, час зарядки і розрядки. Головний недолік EcoFlow River 2 Max — дуже гучні вентилятори охолодження. Ще один мінус — станція не вимикається автоматично і поступово розряджається, якщо не натиснути на кнопку. Незважаючи на це, портал ExpertReview вважає станцію гарним вибором через оптимальну ціну та швидкий час зарядки від електромережі.

Характеристики EcoFlow RIVER 2 Max:

потужність — 500 Вт номінальна і 1000 Вт пікова;

ємність — 512 Вт/год;

час заряджання — 1 година від розетки;

роз'єми — розетка AC 230В x2, USB Type-C х1, USB-A х3, автомобільна розетка (12 В) х1; DC х2;

додаткові функції — безперебійне джерело живлення, підключення до сонячної батареї, дисплей, ліхтар, Wi-Fi, Bluetooth, додаток;

ціна — 24 999 грн.

EcoFlow RIVER 2 Max

ANKER 535 PowerHouse

Зарядна станція ANKER 535 PowerHouse ANKER 535 PowerHouse Фото: Скриншот

Невелика портативна станція вагою 7,6 кг призначена для живлення побутової техніки потужністю до 500 Вт. Синуоїдальний вихідний сигнал ("чиста синусоїда") вбереже чутливі пристрої від напруги, а дисплей на передній панелі показує рівень заряду, потужність підключених приладів, приблизний час роботи. Українці у відгуках відзначають високу якість збірки, хорошу ємність, зручний дизайн, тиху роботу. З недоліків вони назвали занадто великий блок живлення, який помітно гріється на відміну від самої станції.

Характеристики ANKER 535 PowerHouse:

потужність — 500 Вт номінальна і 1000 Вт пікова;

ємність — 512 Вт/год;

час зарядки — 2,5 години від розетки і 4,25 години від автомобіля;

роз'єми — розетка AC 230В x2, USB Type-C x1, USB Type-A x3, прикурювач х1;

додаткові функції — дисплей, ліхтарик;

ціна — від 19 425 грн.

ANKER 535 PowerHouse

BLUETTI EB55

Зарядна станція BLUETTI EB55 Фото: Скриншот

Доволі невелика зарядна станція забезпечує хорошу потужність при своїх розмірах, до того ж має багато різних роз'ємів, що дасть змогу одночасно під'єднати до 9 пристроїв. Виходи розділені на секції, подача енергії вмикається і вимикається натисканнями кнопок поруч із кожною з них. Порти USB-С не підтримують швидку зарядку, зате підтримують технологію Power Delivery 100 Вт, щоб без проблем живити навіть ноутбуки.

Характеристики BLUETTI EB55:

потужність — 700 Вт номінальна і 1400 Вт пікова;

ємність — 537 Вт/год;

час зарядки — 3,5 год від розетки, 3,5 год від сонячної панелі, 6,5 год від прикурювача авто;

роз'єми — розетка AC 230В х2, порт DC — х2, USB Type-C х1, USB Type-A х4, автомобільна розетка (прикурювач) 12В х1;

додаткові функції: дисплей, підключення сонячної панелі, бездротова зарядка, ліхтар;

ціна — 17 000 грн.

Зарядна станція BLUETTI EB55

EcoFlow RIVER mini

Зарядна станція EcoFlow RIVER mini Фото: Скриншот

Дуже компактна зарядна станція від відомого американсько-китайського бренду, яку легко носити в руках, але заради розмірів доводиться жертвувати потужністю і ємністю. Функція X-Boost дає змогу використовувати пристрої потужністю до 600 Вт без перевантаження, знижуючи вихідну напругу та струм до індуктивних навантажень, щоб могли працювати дрилі, фени, вафельниці), тощо. У застосунку для смартфона багато налаштувань для керування живленням через Wi-Fi, зокрема ввімкнення постійного струму.

Як пише сайт iCase, на корпусі станції занадто мало місця для під'єднання двох шнурів із заземлювальними роз'ємами, але немає проблем з одночасним під'єднанням заземленою (3-контактною) і незаземленою (2-контактною) вилкою. Використання двох незаземлених вилок не є проблемою.

Характеристики EcoFlow RIVER mini Wireless:

потужність — 300 Вт номінальна і 600 Вт пікова;

ємність — 210 Вт/год;

час зарядки — 1,5 години від розетки і 3,5 години від прикурювача;

роз'єми — розетка AC 220В x1, USB Type-C х1, USB-A х3, автомобільна розетка (12 В) х1;

додаткові функції — бездротова зарядка, мобільний додаток, X-Boost, дисплей;

ціна — 15 000 грн.

Зарядна станція EcoFlow RIVER

Allpowers S700W

Зарядна станція Allpowers S700W Фото: Скриншот

Досить легка (всього 5,3 кг) і недорога станція від китайського виробника оснащена одразу 9-ма роз'ємами, підтримує зарядку від сонячних панелей, виведення постійного і змінного струму. Є дисплей, що показує рівень заряду і віддалене управління за допомогою фірмового застосунку для смартфонів з підключенням через Bluetooth. З останнім пов'язаний чи не єдиний недолік — як пише сайт MBreviews, деякі параметри можна змінювати тільки через нього. Ще смартфон може самостійно відключитися від станції, внаслідок чого "злітають" усі користувацькі налаштування.

Характеристики Allpowers S700W:

потужність — 700 Вт/год номінальна і 1400 Вт/год пікова;

ємність — 606 Вт/год;

час заряджання — близько 6 годин від мережі;

роз'єми — розетка AC 230В x2, USB Type-C x1, USB Type-A x3, прикурювач х1; DC — 2, порт Anderson;

додаткові функції — ліхтарик, дисплей, зарядка постійним струмом, додаток;

ціна — 14 900 грн.

Allpowers S700W

Jackery Explorer 500EU

Зарядна станція Jackery Explorer 500EU Фото: Скриншот

Зарядна станція від компанії Jackery зі США з одинадцятирічним досвідом у розробці систем зберігання енергії. Оглядачі з Camping Secrets протестували Jackery 500 і дійшли висновку, що це доволі проста, але якісно зроблена модель у компактному корпусі та не надто важка (6 кг), яка може запускати навіть "ненажерливі" прилади, такі як міксер. Компанія також постачає фірмову сонячну батарею SolarSaga 100, сумісну зі станцією. З недоліків: відсутність швидкої і бездротової зарядки для смартфонів, а також лише одна розетка змінного струму. Фокус також звернув увагу на дуже великий час зарядки порівняно з конкурентами.

Характеристики Jackery Explorer 500EU:

потужність — 500 Вт номінальна і 1000 Вт пікова;

ємність — 518 Вт/год;

час зарядки — 7 год від розетки, 7 год від сонячної панелі, 8 год від прикурювача авто;

роз'єми — розетка AC 230В х1, порт DC — х2, USB Type-A х3, автомобільна розетка (прикурювач) 12В х1;

додаткові функції: дисплей;

ціна — 14 100 грн.

Jackery Explorer 500EU

CTECHi GT500

Зарядна станція CTECHi GT500 живить ноутбук Фото: Скриншот

Компактна і легка зарядна станція початкового рівня, при створенні якої зробили упор на портативність, а не на продуктивність. У зарядної станції відносно невелика ємність і низька вихідна потужність, зате чиста синусоїда, заряджання за 3,5 години, інформативний дисплей, 8 механізмів вбудованого захисту, термін служби до 15 років і невисока ціна.

Характеристики CTECHi GT500:

потужність — 500 Вт номінальна і 1000 Вт пікова;

ємність — 518 Вт/год;

час зарядки — 3,5 год від розетки, 5 год від сонячної панелі, 8 год від прикурювача авто;

роз'єми — розетка AC 230В х1, порт DC — х1, USB Type-C, USB Type-A х3, автомобільна розетка (прикурювач) 12В х1;

додаткові функції: дисплей, ліхтар, підключення сонячної панелі, бездротова зарядка;

ціна — 12 573 грн;

CTECHi GT500

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