Весело и полезно: 10 необычных гаджетов, чтобы подарить на Новый год 2024 (фото, видео)

Фокус подскажет, какие устройства могут удивить родных и близких, а также принести им большую пользу в разных сферах жизни.

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Новый год – это время подарков и хорошая возможность удивить близких чем-то особенным, о чем они даже не помышляли. Фокус подобрал 10 необычных гаджетов, которые можно купить в Украине и подарить на новогодние праздники.

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Новогодний wishlist 2024: идеи для подарков

Столик для ноутбука — для комфорта и производительности

Ноутбук – прекрасная вещь для работы и отдыха, но его использование можно сделать намного удобнее и даже эффективнее, имея специальный столик. Он поможет установить гаджет на удобной для пользователя высоте и под нужным углом, чтобы спина и глаза не уставали.

Стоит выбирать именно электронные модели, которые оснащены активной системой охлаждения. По сути, это блок с несколькими вентиляторами-кулерами, которые охлаждают воздух и направляют через дырочки в столешнице прямо в воздухозаборники ноутбука. Благодаря этому устройство будет лучше работать с играми и требовательными программами, особенно в летнюю жару.

Cтолик для ноутбука позволяет работать даже на диване Фото: Скриншот

Есть также подобные подставки, однако для них нужен стол, а если подставка сама выполняет роль стола, то становится гораздо универсальнее. Столики для ноутбуков бывают разной конструкции, стоит обратить внимание на то, в каких положениях они могут фиксироваться, а также на надежность креплений.

Хорошим примером послужит UFT Sprinter T6. Модель имеет систему активного охлаждения с двумя вентиляторами (подключается через USB), ножки с тремя шарнирами на каждой и множеством положений на все случаи жизни: можно расположиться хоть за столом, хоть сидя на диване, хоть лежа на кровати. Отдельно стоит выделить раскладную полочку для мыши.

Такая модель стоит около 1700 грн, пользователи ее хвалят, хотя некоторые отмечают довольно хрупкую пластиковую конструкцию, с которой стоит обращаться бережно. При желании можно найти попроще и подешевле или, наоборот, покрепче и с дополнительными функциями.

Комфортный столик для ноутбука поможет повысить производительность

Подставка для подогрева чашки

Холодные зимы вынуждают пить побольше горячих напитков, но что делать, если они остывают еще до того, как будут выпиты? Термос, скажете вы? Очень практичная вещь, но есть более удобные современные технологии — подогрев жидкости прямо в любимой чашке. Работает все достаточно просто: подставка нагревается, используя электричество, и передает тепло емкости, которую на нее поставят. Если устройство достаточно мощное, то будет разогревать не только напитки, но даже еду.

Чашка с подогревом может питаться как от розетки, так и от павербанка

Сейчас в Украине продают много разных моделей и целые подарочные наборы, куда помимо подставки входит еще и кружка в таком же стиле. Разброс цен в этой категории очень большой: есть маломощные проводные "коврики" стоимостью до 100 гривен, которые можно носить в кармане, а есть мощные мобильные наборы, сделанные по последнему слову техники, с управлением через приложение — такие могут обойтись более чем в 3000 грн.

Неплохое соотношение цены (1000 грн) и функциональности у подставки UFT Smart Cup Heater. Она весит всего 40 г и при этом может подогревать напитки до 55°C. Прибор выглядит футуристично благодаря сенсорной панели управления, которая позволяет выбрать один из трех температурных режимов и выставить таймер. Подставка питается как от розетки, так и ноутбука или павербанка, есть также датчик веса, поэтому она автоматически отключается, если сверху ничего не стоит.

Подставка для чашки UFT Smart Cup Heater Фото: Скриншот

Электрокружка для авто

Похожий подарок, но предназначенный не для домоседов, а для заядлых автомобилистов, например, таксистов или дальнобойщиков. Кружка подключается кабелем к прикуривателю и нагревают напитки внутри. Это может быть не только кофе, но и суп, чтобы подкрепиться в дальней дороге. Как правило, такие кружки работают по принципу термоса и долгое время сохраняют температуру, даже если отключены от электросети автомобиля.

UKC Electric 140Z — доступный вариант, который обойдется всего в 350 грн. Кружка с корпусом из нержавеющей стали емкостью 450 мл имеет плотную пластиковую крышку, прорезиненное дно, чтобы не скользить по торпеде, и входит в стандартный подстаканник авто. В комплекте идет адаптер 12V DC, чтобы подключать к прикуривателю.

Электрокружка для авто UKC Electric 140Z

Cмарт-кольцо

Стильный и практичный аксессуар подойдет как мужчинам, так и женщинам, которые стремятся экономить свое личное время. Смарт-кольца содержат NFC-чипы, как банковские карты или проездные на метро, поэтому их можно использовать для бесконтактной оплаты, открытия электронных замков и даже хранения секретной информации, например, паролей. Очень удобно, но еще и немного рискованно, ведь если кольцо потеряется, то вместе с ним — все ключи и данные. Впрочем, этот риск касается также смартфонов, планшетов и других гаджетов, а в случае с "умным" кольцом злоумышленникам еще нужно угадать, что именно оно открывает — так же, как с обычными ключами.

Jakcom R5 — это относительно недорогое (2250 грн), но высокофункциональное устройство от китайского бренда. Кольцо сделано из керамики и защищено по IP67, поэтому не боится пыли и влаги, его можно до 30 минут держать под водой на глубине 1,5 метра, поэтому не нужно снимать, чтобы помыть посуду или просто вымыть руки. Встроенный датчик пульса и фунция отслеживания сна позволяет выявлять проблемы со здоровьем.

Кольцо совместимо с операционными системами Android и iOS, поэтому может связываться с любыми смартфонами. Оно также поддерживает частоты 13,56 МГц и 125 кГц, чтобы выполнять роль разных бесконтактных карточек и транспондеров.

Смарт-кольцо совместимо с ОС Android и iOS

Маска для сна

Кто-то после тяжелого дня любит засыпать под приятную музыку, кто-то прикрывает глаза мягкой маской, а китайские инженеры додумались совместить эти две вещи. На рынке есть повязки с Bluetooth и встроенными динамиками, которые позволят перед сном включить расслабляющую мелодию, подкаст или аудиокнигу. Некоторые модели даже оснащены микрофоном, чтобы отвечать на звонки, не снимая маску.

MUSIC GOGGLES AND-183 обладает всеми этими функциями и стоит около 400 грн. Встроенная батарея емкостью 200 мАч обеспечивает 10 часов непрерывной работы на средней громкости, а зарядка занимает около 2 часов.

Маска для сна поможет снять стресс

"Умный" блокнот

В эпоху цифровых технологий многие пользуются блокнотами и скетчбуками для записей или зарисовок. Главная проблема — это перенести их с бумаги на смартфон или компьютер. Таким людям пригодится "умный" блокнот, способный "запоминать" и оцифровывать каждый штрих. Некоторые вместо бумаги используют синтетические страницы, которые можно очищать и использовать много раз.

Moleskine Art Adobe Smart Notebook — хороший пример такого блокнота от итальянского бренда. Приложение Adobe Creative Cloud считывает специальные метки на страницах и захватывает рисунок, чтобы преобразовать его в формат JPG или SVG. Стоит такое удовольствие 1440 грн.

Moleskine Smart Notebook поможет сохранить все записи Фото: Скриншот

Moleskine также предлагает набор, включающий ручку Smart Pen и блокнот Paper Tablet со специальной бумагой. Они умеют переносить текст или изображение на экран в режиме реального времени, оцифровывать и сразу же выкладывать в соцсети одним нажатием кнопки. Но стоит такой набор в разы дороже — около 9500 грн.

Легендарная записная книжка Moleskine перешла в электронный формат

Нашейная акустическая система

Хороший подарок тем, у кого ноутбук или телевизоры со слабыми динамиками. По сути своей это беспроводная Bluetooth-колонка, которая цепляется на шею и заменяет наушники. По отзывам покупателей, это необычная и удобная замена наушникам, поскольку выдает пространственный звук, лишний раз не напрягая уши.

Promate Hook — представитель этой категории гаджетов с минималистичным дизайном и высококачественным звучанием на 360°. Система оснащена двумя динамиками мощностью по 3 Вт, микрофоном, модулем Bluetooth 5.0 с дальностью до 10 метров, аккумулятором емкостью 600 мАч, заряда которого хватит на 9 часов работы.

Акустическая система Promate Hook не напрягает ваши уши

Смарт-светильник

Очень полезное дополнение для домашнего интерьера, которое станет отличным подарком для всей семьи. Речь идет о ночниках, которые могут не только освещать комнату, но и выполнять много других функций, например, заряжать телефоны, проигрывать музыку, транслировать радио и служить павербанком.

В Украине можно за 1255 грн купить устройство NOUS H1 с LED-модулем для освещения, предлагающий три режима яркости. Стоит сразу предупредить, что он не может заменить полноценный светильник или фонарь, однако хорошо послужит ночником дома или в путешествии. В него встроена Bluetooth-колонка, звучащая на 360 градусов, и микрофон, чтобы отвечать на звонки. Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 9 часов проигрывания, а 3 USB-входа позволят использовать ночник в качестве павербанка.

У смарт-светильника NOUS три режима яркости

Очиститель кисточек для макияжа

Подарок для любимых женщин и визажистов, который может перевернуть их представление о подготовке к макияжу, ведь очистка и просушка кисточек сократится до 20 секунд. Достаточно закрепить инструмент с помощью одной из насадок, опустить в чашу с моющим средством и нажать на кнопку. Механизм раскрутит кисть и как следует ее вымоет, после чего можно достать ее, позволить стечь воде и включить прибор еще на несколько секунд для сушки. Остановить свой выбор стоит на модели на батарейках, чтобы не зависеть от розетки, и с как можно большим числом насадок, чтобы можно было почистить кисточку любого размера.

Чем больше насадок имеет очиститель кисточек, тем лучше!

3D-ручка

Небольшое устройство размером чуть больше шариковой ручки нагревается изнутри и с помощью тепла плавит пластиковую нить, которая затем выталкивается через сопло и застывает снаружи. Таким образом можно создавать разные трехмерные фигуры, как будто из воздуха. Товар предназначен, в первую очередь, для развлечения детей, однако может пригодиться и креативным взрослым, например, чтобы создавать предметы интерьера, открытки, макеты, склеивать пластиковые вещи между собой.

3Doodler Create+ достаточно простой в использовании, имеет удобный дизайн и предоставляет ценные советы по рисованию трехмерных объектов разного размера. Стоит такая модель около 3000 грн, однако у нее есть ценное преимущество перед многими конкурентами — нагрев пластика занимает всего несколько секунд после нажатия кнопки.