Весело і корисно: 10 незвичайних гаджетів, щоб подарувати на Новий рік 2024 (фото, відео)

Фокус підкаже, які пристрої можуть здивувати рідних і близьких, а також принести їм велику користь у різних сферах життя.

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Новий рік — це час подарунків і хороша можливість здивувати близьких чимось особливим, про що вони навіть не думали. Фокус підібрав 10 незвичайних гаджетів, які можна купити в Україні і подарувати на новорічні свята.

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Столик для ноутбука — для комфорту та продуктивності

Ноутбук — чудова річ для роботи та відпочинку, але його використання можна зробити набагато зручнішим і навіть ефективнішим, маючи спеціальний столик. Він допоможе встановити гаджет на зручній для користувача висоті та під потрібним кутом, щоб спина й очі не втомлювалися.

Варто вибирати саме електронні моделі, які оснащені активною системою охолодження. По суті, це блок із кількома вентиляторами-кулерами, які охолоджують повітря і спрямовують через дірочки в стільниці прямо в повітрозабірники ноутбука. Завдяки цьому пристрій краще працюватиме з іграми та вимогливими програмами, особливо в літню спеку.

Столик для ноутбука дає змогу працювати навіть на дивані Фото: Скриншот

Є також подібні підставки, проте для них потрібен стіл, а якщо підставка сама виконує роль столу, то стає набагато універсальнішою. Столики для ноутбуків бувають різної конструкції, варто звернути увагу на те, в яких положеннях вони можуть фіксуватися, а також на надійність кріплень.

Хорошим прикладом послужить UFT Sprinter T6. Модель має систему активного охолодження з двома вентиляторами (підключається через USB), ніжки з трьома шарнірами на кожній і безліччю положень на всі випадки життя: можна розташуватися хоч за столом, хоч сидячи на дивані, хоч лежачи на ліжку. Окремо варто виділити розкладну поличку для миші.

Така модель коштує близько 1700 грн, користувачі її хвалять, хоча дехто відзначає доволі тендітну пластикову конструкцію, з якою варто поводитися дбайливо. За бажання можна знайти простіший і дешевший або, навпаки, міцніший і з додатковими функціями.

Комфортний столик для ноутбука допоможе підвищити продуктивність

Підставка для підігріву чашки

Холодні зими змушують пити побільше гарячих напоїв, але що робити, якщо вони остигають ще до того, як будуть випиті? Термос, скажете ви? Дуже практична річ, але є більш зручні сучасні технології — підігрів рідини прямо в улюбленій чашці. Працює все досить просто: підставка нагрівається, використовуючи електрику, і передає тепло ємності, яку на неї поставлять. Якщо пристрій досить потужний, то розігріватиме не тільки напої, а й навіть їжу.

Чашка з підігрівом може живитися як від розетки, так і від павербанка

Зараз в Україні продають багато різних моделей і цілі подарункові набори, куди, крім підставки, входить ще й кухоль у такому ж стилі. Розкид цін у цій категорії дуже великий: є малопотужні дротові "килимки" вартістю до 100 гривень, які можна носити в кишені, а є потужні мобільні набори, зроблені за останнім словом техніки, з керуванням через додаток — такі можуть обійтися більш ніж у 3000 грн.

Непогане співвідношення ціни (1000 грн) і функціональності у підставки UFT Smart Cup Heater. Вона важить всього 40 г і при цьому може підігрівати напої до 55°C. Прилад має футуристичний вигляд завдяки сенсорній панелі управління, яка дає змогу вибрати один із трьох температурних режимів і виставити таймер. Підставка живиться як від розетки, так і від ноутбука або павербанка, є також датчик ваги, тому вона автоматично вимикається, якщо зверху нічого не стоїть.

Підставка для чашки UFT Smart Cup Heater Фото: Скриншот

Електрокружка для авто

Схожий подарунок, але призначений не для домосідів, а для завзятих автомобілістів, наприклад, таксистів або далекобійників. Кружка під'єднується кабелем до прикурювача і нагріває напої всередині. Це може бути не тільки кава, а й суп, щоб підкріпитися в далекій дорозі. Зазвичай такі кухлі працюють за принципом термоса і тривалий час зберігають температуру, навіть якщо вимкнені від електромережі автомобіля.

UKC Electric 140Z — доступний варіант, який обійдеться всього в 350 грн. Кружка з корпусом із нержавіючої сталі ємністю 450 мл має щільну пластикову кришку, прогумоване дно, щоб не ковзати по торпеді, і входить у стандартний підстаканник авто. У комплекті йде адаптер 12V DC, щоб підключати до прикурювача.

Електрокружка для авто UKC Electric 140Z

Смарт-кільце

Стильний і практичний аксесуар підійде як чоловікам, так і жінкам, які прагнуть економити свій особистий час. Смарт-перстні містять NFC-чіпи, як банківські картки чи проїзні на метро, тож їх можна використовувати для безконтактної оплати, відчинення електронних замків і навіть зберігання секретної інформації, наприклад, паролів. Дуже зручно, але ще й трохи ризиковано, адже якщо каблучка загубиться, то разом із нею — всі ключі та дані. Утім, цей ризик стосується також смартфонів, планшетів та інших ґаджетів, а у випадку з "розумною" каблучкою зловмисникам ще потрібно вгадати, що саме вона відкриває — так само як зі звичайними ключами.

Jakcom R5 — це відносно недорогий (2250 грн), але високофункціональний пристрій від китайського бренду. Каблучка зроблена з кераміки і захищена за IP67, тому не боїться пилу і вологи, її можна до 30 хвилин тримати під водою на глибині 1,5 метра, тож не потрібно знімати, щоб помити посуд або просто вимити руки. Вбудований датчик пульсу та фунція відстеження сну дає змогу виявляти проблеми зі здоров'ям.

Перстень сумісний з операційними системами Android та iOS, тому може зв'язуватися з будь-якими смартфонами. Воно також підтримує частоти 13,56 МГц і 125 кГц, щоб виконувати роль різних безконтактних карток і транспондерів.

Смарт-кільце сумісне з ОС Android та iOS

Маска для сну

Хтось після важкого дня любить засинати під приємну музику, хтось прикриває очі м'якою маскою, а китайські інженери додумалися поєднати ці дві речі. На ринку є пов'язки з Bluetooth і вбудованими динаміками, які дадуть змогу перед сном увімкнути розслаблюючу мелодію, подкаст або аудіокнигу. Деякі моделі навіть оснащені мікрофоном, щоб відповідати на дзвінки, не знімаючи маску.

MUSIC GOGGLES AND-183 володіє всіма цими функціями і коштує близько 400 грн. Вбудована батарея ємністю 200 мАг забезпечує 10 годин безперервної роботи на середній гучності, а зарядка займає близько 2 годин.

Маска для сну допоможе зняти стрес

"Розумний" блокнот

В епоху цифрових технологій багато хто користується блокнотами і скетчбуками для записів або замальовок. Головна проблема — це перенести їх з паперу на смартфон або комп'ютер. Таким людям стане в пригоді "розумний" блокнот, здатний "запам'ятовувати" й зацифровувати кожен штрих. Дехто замість паперу використовує синтетичні сторінки, які можна очищати і використовувати багато разів.

Moleskine Art Adobe Smart Notebook — гарний приклад такого блокнота від італійського бренду. Додаток Adobe Creative Cloud зчитує спеціальні мітки на сторінках і захоплює малюнок, щоб перетворити його на формат JPG або SVG. Коштує таке задоволення 1440 грн.

Moleskine Smart Notebook допоможе зберегти всі записи Фото: Скриншот

Moleskine також пропонує набір, що включає ручку Smart Pen і блокнот Paper Tablet зі спеціальним папером. Вони вміють переносити текст або зображення на екран у режимі реального часу, зацифровувати й одразу ж викладати в соцмережі одним натисканням кнопки. Але коштує такий набір у рази дорожче — близько 9500 грн.

Легендарна записна книжка Moleskine перейшла в електронний формат

Нашейна акустична система

Хороший подарунок тим, у кого ноутбук або телевізори зі слабкими динаміками. По суті своїй це бездротова Bluetooth-колонка, яка чіпляється на шию і замінює навушники. За відгуками покупців, це незвичайна і зручна заміна навушникам, оскільки видає просторовий звук, зайвий раз не напружуючи вуха.

Promate Hook — представник цієї категорії гаджетів з мінімалістичним дизайном і високоякісним звучанням на 360°. Система оснащена двома динаміками потужністю по 3 Вт, мікрофоном, модулем Bluetooth 5.0 з дальністю до 10 метрів, акумулятором ємністю 600 мАг, заряду якого вистачить на 9 годин роботи.

Акустична система Promate Hook не напружує ваші вуха

Смарт-світильник

Дуже корисне доповнення для домашнього інтер'єру, яке стане чудовим подарунком для всієї родини. Йдеться про нічники, які можуть не тільки освітлювати кімнату, а й виконувати багато інших функцій, наприклад, заряджати телефони, програвати музику, транслювати радіо і служити павербанком.

В Україні можна за 1255 грн купити пристрій NOUS H1 з LED-модулем для освітлення, що пропонує три режими яскравості. Варто одразу попередити, що він не може замінити повноцінний світильник чи ліхтар, проте добре послужить нічником вдома чи в подорожі. У нього вбудована Bluetooth-колонка, що звучить на 360 градусів, і мікрофон, щоб відповідати на дзвінки. Акумулятор на 4000 мАг забезпечує до 9 годин програвання, а 3 USB-входи дадуть змогу використовувати нічник як павербанк.

У смарт-світильника NOUS три режими яскравості

Очищувач пензликів для макіяжу

Подарунок для коханих жінок і візажистів, який може перевернути їхнє уявлення про підготовку до макіяжу, адже очищення і просушування пензликів скоротиться до 20 секунд. Досить закріпити інструмент за допомогою однієї з насадок, опустити в чашу з мийним засобом і натиснути на кнопку. Механізм розкрутить пензлик і як слід його вимиє, після чого можна дістати його, дати стекти воді та увімкнути прилад ще на кілька секунд для сушіння. Зупинити свій вибір варто на моделі на батарейках, щоб не залежати від розетки, і з якомога більшим числом насадок, щоб можна було почистити пензлик будь-якого розміру.

Що більше насадок має очищувач пензликів, то краще!

3D-ручка

Невеликий пристрій розміром трохи більший за кулькову ручку нагрівається зсередини і за допомогою тепла плавить пластикову нитку, яка потім виштовхується через сопло і застигає зовні. Таким чином можна створювати різні тривимірні фігури, наче з повітря. Товар призначений насамперед для розваги дітей, проте може стати в пригоді і креативним дорослим, наприклад, щоб створювати предмети інтер'єру, листівки, макети, склеювати пластикові речі між собою.

3Doodler Create+ досить простий у використанні, має зручний дизайн і надає цінні поради щодо малювання тривимірних об'єктів різного розміру. Коштує така модель близько 3000 грн, проте вона має цінну перевагу перед багатьма конкурентами — нагрівання пластику триває лише кілька секунд після натискання кнопки.