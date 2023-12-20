Гарний подарунок має бути не тільки красивим, а й корисним. Фокус підкаже, як підібрати гаджет на будь-який смак, щоб новорічні свята ще довго згадувалися з приємною посмішкою.

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Фокус вивчив ринок техніки перед Новим роком і відібрав подарунки, які порадують рідних і близьких різного віку. Одні гаджети стануть у пригоді всій родині, інші допоможуть бабусям і дідусям впоратися з домашніми клопотами, а треті приведуть у захват дітей, племінників або онуків. Пропонуємо по 5 найкращих пристроїв для кожної категорії.

Подарунки для сім'ї сподобаються кожному

Смарт-світильник для всього

Мало хто звертає на них увагу, але існують вельми багатофункціональні пристрої, які додають неабияку частку затишку в будь-яку оселю. "Розумні" світильники можуть не тільки освітлювати кімнату, а й відтворювати музику, заряджати ґаджети та багато іншого — список доступних функцій залежить від моделі. Вони можуть послужити нічником для дітей, скрасити вечірку дорослим, створити романтичну атмосферу закоханій парі або просто економити електроенергію.

G-Smart BT-3401 об'єднує в собі настільну LED-лампу, бездротову зарядку для смартфона потужністю 15 Вт, Bluetooth-колонку, павербанк і годинник з будильником. Сама лампа не просто світить, а може служити еквалайзером, переливаючись різними кольорами веселки під музику або імітувати схід сонця для м'якого пробудження. Вона налаштовується за допомогою мобільного застосунку, куди можна завантажити аудіокліпи та пісні. Купити такий гаджет в Україні можна приблизно за 1400 грн.

Смарт-світильник — це павербанк, настільна лампа і годинник із будильником

Цифрова фоторамка, щоб спогади не гасли

Подарунок для активних сімей, які часто проводять час разом і люблять фотографуватися. Цифрова рамка — це прилад із дисплеєм, який відображає завантажені фотографії або цілі слайдшоу. Існує багато моделей із різними дизайнами, тож можна підібрати те, що найбільше пасує інтер'єру. Якщо у близьких уже є рамка, то нічого страшного — завжди можна поставити другу або навіть третю, щоб одночасно бачити більше знімків або поставити їх у різних кімнатах.

Цифрова рамка для фотографій прикрасить будь-який будинок Фото: Скриншот

PROS Frameo має сенсорний IPS-екран з діагоналлю 10 дюймів, керується через додаток Frameo на смартфоні (iOS або Android), під'єднується до WIFI і хмарного сервісу OurPhoto, який безоплатно надає сховище місткістю 10 Гб, а також програє аудіофайли або відео. Пристрій має 16 ГБ вбудованої пам'яті (4 ГБ зайняті ОС) і підтримує карти microSD/microSDHC. Користувач може завантажити фото в рамку прямо з телефону, виводити на екран фотографії з Facebook, Twitter або комп'ютера через FTP-сервер або USB-кабель. Налаштовувати рамку за допомогою застосунку може не один власник, а до 30 осіб, які мають доступ. Обійдеться така модель приблизно в 4500 грн.

Цифрова фоторамка може виводити на екран фотографії з Facebook

Електронний душ для ідеального купання

Мабуть, один з найбільш незвичайних варіантів подарунка, обраних нами. Душем у сім'ї користуються абсолютно всі члени сім'ї, а часом навіть їхні гості, а сучасні технології поліпшать процес. Найчастіше електронні душові лійки оснащують датчиками температури і світловими індикаторами, щоб користувач знав, наскільки гаряча або холодна вода, не торкаючись до неї шкірою.

Для прикладу візьмемо недорогу модель RIAS RS-33, яка продається в Україні за 450 грн. У ручку лійки вбудовано невеликий цифровий дисплей, що показує температуру води в градусах. Він дає змогу вибрати найкомфортніший рівень не просто за відчуттями, а за конкретним показником, особливо це корисно під час купання дітей або тварин, щоб їх випадково не обпекти або не переохолодити. Лійка також має функцію регулювання інтенсивності потоку, щоб вибрати найоптимальніший натиск і економити до 45% води. Кнопка в ручці зупиняє подачу води без необхідності торкатися крана, а потім знову регулювати температуру, вельми зручно, щоб намилитися. Насадка дає змогу робити гідромасаж для додаткового розслаблення м'язів. Виробник запевняє, що лійка також збагачує воду негативними іонами кисню, що дуже корисно для саморегулювання організму, поліпшення обміну речовин, кровообігу та імунітету.

Насадка для душу RIAS RS-33 Фото: Amazon

Робот-пилосос зробить усю брудну роботу

Прибирання забирає багато часу, який можна витратити на відпочинок або сім'ю. Робот, який самостійно катається кімнатою і збирає сміття з підлоги, вирішує цю проблему. Крім того, це прекрасний подарунок людям похилого віку, яким важко нахилятися або постійно діставати громіздкий пилосос. Сучасні роботи-прибиральники використовують машинний зір, щоб оминати перешкоди, запам'ятовують маршрути і самі повертаються на станцію для підзарядки, тому потребують мінімального втручання людини.

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Новорічний wishlist 2024: ідеї для подарунків

Одним із найкращих роботів-пилососів у 2023 році велике видання The Verge назвало iRobot Roomba j7. За словами оглядачів, модель показала найкращі здібності під час обходу перешкод за допомогою штучного інтелекту, хороші навички орієнтування, а найголовніше — відмінно проявила себе в прибиранні завдяки системі з подвійними гумовими роликовими щітками (більшість моделей-конкурентів використовують одну щітку). Станція не тільки заряджає пилосос, а й очищає контейнер замість людини. Але варто враховувати, що роботи-пилососи — недешеве задоволення, наприклад, Roomba j7 коштує близько 30 000 грн.

Робот-пилосос iRobot Roomba j7

Зарядна станція — не тільки для блекаутів

Нехай восени 2023 року Україну обійшли стороною віялові відключення світла, зарядні станції залишаються актуальним подарунком для всієї родини. Є моделі, які заряджаються від Сонця і допомагають економити на рахунках за електроенергію, заряджаючи ґаджети і навіть живлячи побутову техніку, якщо дозволяє потужність. Крім того, зарядну станцію можна взяти в подорож, попередньо накопичивши побільше енергії. Раніше Фокус визначив найкращі зарядні станції, з якими не потрібно боятися блекаутів.

Зарядна станція Фото: Скриншот

Подарунки для дітей

Сучасних дітей так і тягне до нових технологій, які стають для них здебільшого забавою. Нерозумно повністю захищати їх від гаджетів, але можна подбати про те, щоб вони не тільки розважали, а й розвивали. Ми пропонуємо п'ять варіантів подарунків на Новий рік для дітей крім уже стандартних смартфонів, планшетів, комп'ютерів і ноутбуків.

Ігрова консоль — дорога іграшка

Почнемо з найрозкішнішого і найрозважальнішого варіанту, який підійде завзятим геймерам-підліткам. Портативні ігрові консолі оснащені екраном, джостиками і кнопками, даючи змогу грати в будь-якому місці доти, доки вистачить заряду батареї. Потрібно враховувати, що для них потрібно окремо купувати ігри, які часом теж коштують недешево.

Nintendo Switch OLED, мабуть, найпопулярніша портативна консоль нашого часу, і це неспроста. У неї великий і яскравий OLED-екран, гучні динаміки, порт Ethernet, зручні рукоятки-геймпади Joy-Cons, які знімаються. За бажання можна вивести зображення з Nintendo Switch на телевізор або монітор. Модель підтримує велику кількість ігор, які можна купити онлайн у будь-який час, якщо є інтернет. В Україні Nintendo Switch OLED продають за 16 000 грн, але можна придивитися до дешевших версій від того ж бренду: стандартну Nintendo Switch за 13 000 грн або спрощену Nintendo Switch Lite за 8000 грн.

Nintendo Switch OLED — найпопулярніша портативна консоль Nintendo Switch OLED — найпопулярніша портативна консоль

Робот-конструктор для маленьких інженерів

Перейдемо до дешевшого і кориснішого подарунка для дитини — конструктора, та не простого, а роботизованого. Іграшки категорії STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — природничі науки, технологія, інженерія та математика) допомагають дітям розвивати технічне мислення, не тільки користуватися, а й вивчати сучасну техніку, розуміти, як вона працює, і створювати в підсумку щось своє. Є конструктори, для роботи з якими потрібно вивчити основи програмування, і вони самі ж допомагають це зробити в ігровій формі. Згодом дитина зможе програмувати рухи свого робота, змушуючи його виконувати ті чи інші прості дії. Але спочатку доведеться зібрати всі механізми воєдино.

Makerzoid Robot Master Standard - відносно недорога версія STEM-конструктора з великими можливостями. З цим набором діти зможуть побудувати понад 100 роботів різної конструкції, від найпростіших до складніших, вивчаючи механізми, шестерні, трансмісію та інші елементи. У комплект також входять 23 курси з робототехніки, щоб діти могли навчитися будувати, контролювати та програмувати роботів у домашніх умовах. Коштує він близько 3500 грн.

З цим набором діти зможуть побудувати понад 100 роботів різної конструкції

Гарнітура віртуальної реальності — крок у майбутнє

Сучасні технології активно переходять від 2D і навіть 3D екранів до віртуальної реальності (VR), де користувач може повністю зануритися в процес і оглядатися на 360 градусів. Віртуальна реальність дає змогу навчатися в умовах, максимально наближених до справжніх, грати, тренуватися, ходити на цифрові екскурсії. Великі західні корпорації мріють створити так званий "метавсесвіт" — віртуальний світ, де люди у вигляді цифрових аватарів зможуть зустрічатися, ходити магазинами, роблячи реальні покупки, проводити робочі збори та багато іншого. Повноцінні цифрові всесвіти, ймовірно, з'являться в не такому вже й далекому майбутньому, тож варто готувати до нього молодь уже зараз.

Дитина може вивчати світ завдяки VR-окулярам Фото: Скриншот

Для віртуальної реальності потрібне спеціальне обладнання: окуляри або шолом з дисплеями, розташованими дуже близько до очей користувача, і датчиками, що відстежують положення голови. Для управління використовуються контролери, які також передають рухи рук і пальців. Усе це можна без особливих зусиль встановити і використовувати в домашніх умовах, підключивши до комп'ютера або ігрової консолі.

Meta Quest 2 від компанії Oculus — це сучасний бездротовий шолом, який поставляється в комплекті з контролерами Touch. Він показує високоякісну картинку, доповнюючи її просторовим звуком для максимального занурення в процес, хоча за необхідності можна підключити навушники. Вбудовані в шолом датчики самі вміють відстежувати рухи тіла, рук і окремо кожного пальця в полі зору, забезпечуючи шість ступенів свободи. Хороший акумулятор дає змогу працювати до 3 годин безперервно. Купити таку гарнітуру зі 129 ГБ вбудованої пам'яті в Україні можна за 13 900 грн.

Бездротовий шолом Meta Quest 2

Портативна колонка

Переносна колонка — універсальний подарунок, який припаде до душі майже кожній дитині будь-якого віку. Цей пристрій дасть змогу власнику слухати музику, аудіокниги чи подкасти в хорошій якості та будь-де. Колонка також зробить перегляд фільмів чи інших відео на телефоні, оскільки її динаміки набагато кращими. Деякі моделі можуть ловити радіо на випадок, якщо не буде доступу до інтернету.

JBL, мабуть, найвідоміший бренд, що випускає бездротові колонки, а модель JBL Go 3 — зразок високої компактності та гарного звучання. У маленькому приладі вагою всього 220 г вміщаються динаміки потужністю 4,2 Вт, акумулятор на п'ять годин роботи, а все це запаковано в корпус зі ступенем захисту IP67 від води і пилу. Це чудовий варіант для активних підлітків, які подорожують і активно займаються спортом. Колонку можна зручно носити на поясі або на рюкзаку за допомогою вбудованого ремінця. JBL Go 3 продають в Україні за 1400 грн.

Переносна колонка — універсальний подарунок

3D-ручка для художників

Футуристичний на перший погляд, але досить простий у застосуванні пристрій. Ручка нагріває пластик всередині і виштовхує розплавлену масу через сопло. Під час контакту з повітрям вона застигає у вигляді нитки і набуває форми, як того захоче користувач. Таким чином діти можуть створювати тривимірні фігури, розвиваючи креативність і просторове мислення.

Фокус уже рекомендував 3Doodler Create+ вартістю близько 3000 грн, але рекомендуємо придивитися і до простішої моделі — 3Doodler Start Plus за 2000 грн, яка створена спеціально для дітей. Повного заряду акумулятора вистачає на 45-60 хвилин безперервної роботи, ковпачок запобігає опікам, набір містить 72 пластикових стрижня (їх можна докупити окремо).

3D-ручка допоможе дітям розвинути креативність і просторове мислення

Подарунки для бабусь і дідусів

Технології вже допомагають не тільки молодим, а й літнім людям вирішувати різні життєві проблеми і робити життя комфортнішим. Потрібно тільки зрозуміти, який пристрій і для чого потрібен улюбленим людям похилого віку.

Міні-город у квартирі

На старості років багатьох літніх людей тягне на дачу, але не у всіх є така можливість. На щастя, зараз є електронні системи, що дають змогу вирощувати свіжу зелень, овочі та фрукти просто вдома, використовуючи системи поливу, штучне освітлення і спеціальні капсули з удобреним ґрунтом.

Shenpu - недорога система китайського виробництва на шість посадкових місць коштує близько 2300 грн. Пристрій підтримує оптимальне освітлення, автоматично вмикаючи світлодіодні лампи на 16 годин і вимикаючи їх на 8 годин щодня. Він також автоматично поливає рослини, використовуючи воду з вбудованого резервуара об'ємом 3 літри. Все це упаковано в стильний білий корпус і споживає 18 Вт електроенергії. Ідеально підходить для базиліка, чебрецю, шавлії, петрушки, кінзи, помідорів чері, розмарину, квітів, але можна посадити й інші рослини.

Shenpu — універсальна система для вирощування зелені вдома

Масажер для здорового тіла

З віком м'язи і суглоби зношуються і потребують делікатного догляду. Електричний масажер допоможе літнім людям зняти біль, розслабитися і підтримувати тіло в тонусі, приділяючи процедурам лише кілька хвилин у домашніх умовах. Сьогодні є великий вибір масажерів різних типів: нашийні, для стоп, перкусійні, водяні, у вигляді подушки, у вигляді пояса та інші.

Пістолет-масажер GYRO GR-02 — універсальний прилад завдяки своїм шести насадкам з різною жорсткістю, що йдуть у комплекті, 30 режимам і трьом видам масажу — імпульсному, вібраційному та перкусійному. Прилад досить легкий, протиударний, майже безшумний і бездротовий (акумулятор на 2500 мАг забезпечує 8 годин роботи), підходить для рук, ніг, спини, шиї, сідниць, стегон. Обійдеться такий подарунок у 3100 грн.

Пістолет-масажер GYRO GR-02 має шість насадок різної жорсткості

Мультиварка — персональний кухар удома

Здорова їжа продовжує життя, а мультиварка допомагає легко та швидко готувати такі страви. Сучасні моделі значно спрощують життя, адже достатньо помістити інгредієнти та натиснути кнопку потрібного режиму — далі техніка все зробить сама і вчасно вимкнеться.

PHILIPS HD4713/41 — бюджетна, але при цьому вельми багатофункціональна мультиварка, може смажити, запікати, варити, запарювати або просто підігрівати їжу. П'ятишарова чаша з алюмінію загальним об'ємом 5 л дає змогу готувати кілька страв одночасно. Виробник заклав 60 режимів для приготування різних страв, а розібратися в них допоможе книга рецептів. Великою перевагою для літніх людей стануть великі кнопки з сильним відгуком і досить великі написи, а також просте управління. В офіційному магазині PHILIPS мультиварка продається за ціною 3799 грн.

PHILIPS HD4713/41 — бюджетна, але при цьому вельми багатофункціональна мультиварка

Нашийна колонка — насолода для вух

Прекрасний подарунок для людей зі слабким слухом, адже такі бездротові акустичні системи спрямовують звук потрібної гучності просто у вуха. Пристрій допоможе літнім людям дивитися телевізор, слухати музику чи аудіокниги, або навіть телефонувати, залишаючи руки вільними. Потрібно тільки переконатися, що у майбутніх власників є телевізор або смартфон з Bluetooth.

Promate Hook проста в застосуванні та забезпечує хороший просторовий звук завдяки двом динамікам потужністю 3 Вт. Вона може працювати на відстані до 10 метрів від передавального пристрою і до 9 годин без підзарядки. Купити таку колонку в Україні можна за 1800 грн.

Наша колонка дає змогу дивитися телевізор, слухати музику чи аудіокниги, або навіть телефонувати, залишаючи руки вільними

"Розумний" браслет — персональний лікар

У літньому віці виникають нові хвороби та загострюються старі, тому важливо постійно стежити за станом здоров'я. У цій справі допоможуть фітнес-браслети, обладнані медичними датчиками, що зчитують різні показники організму. Крім того, їх можна використовувати як цифровий годинник.

Amazfit Band 7 недорогий і простий на вигляд браслет, який володіє великими можливостями. Перш за все варто відзначити легкість, приємний для очей сенсорний OLED-екран, 14 днів автономної роботи без підзарядки, кілька різних дизайнів циферблатів. При цьому модель має величезну кількість корисних функцій: постійний моніторинг серцевого ритму, моніторинг рівня кисню в крові, відстеження стресу, розширене відстеження сну, рівень навантажень, максимальний рівень VO2, оповіщення про аномальний серцевий ритм, лічильник кроків. Близькі можуть стежити за цими показниками через мобільний додаток, якщо прив'язати його до сервісу Google Fit. Ціна питання — 1800 грн.

Розумний браслет Amazfit Band 7 допоможе стежити за здоров'ям

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