"Почали нашу боротьбу": Disney+ придумав, як перемогти любителів "халяви"

Сервіс переймає успішний досвід інших потокових платформ. Наприклад, після того, як Netflix вдався до цього кроку, у нього різко зросли доходи та кількість передплатників.

Related video

Американський стримінговий сервіс у форматі "відео за запитом" Disney+ від Walt Disney Direct-to-Consumer & International, який активно бореться з тими, хто намагається уникнути витрачання грошей на підписку, запитуючи паролі у своїх родичів або друзів, збирається розгорнути останню фазу цієї битви, повідомляє Times of India. Першими під це потраплять австралійські користувачі.

"Ми почали нашу боротьбу з обміну паролями в червні. Вона набуде чинності у вересні", — заявив генеральний директор Боб Айгер.

Нова ініціатива не дасть змоги підписникам ділитися своїми паролями з друзями і сім'єю, що позбавить їх можливості безкоштовного доступу до тисяч фільмів і телешоу на сервісі.

Компанія збирається відстежувати IP-адреси користувачів, щоб гарантувати, що їхній сервіс не використовується в несанкціонованих місцях.

За словами Айгера, запропонований план був позитивно сприйнятий більшістю передплатників і компанія впевнена, що ухвалює правильне рішення.

"Ми не отримали жодної негативної реакції на надіслані повідомлення і на роботу, яку ми вже виконали", — сказав він.

Цей сміливий крок ухвалений за прикладом кількох інших гігантів потокового мовлення. Наприклад, боротьба з поширенням паролів спрацювала для Netflix, що призвело до різкого зростання прибутку та рекордної кількості підписників.

Тим часом Disney+ також представила майбутню функцію під назвою "Додаткові учасники", що змусить користувачів платити додаткову плату за "халявщиків", які використовують їхній обліковий запис в іншому будинку. Коли ця функція стане доступною, поки що не уточнюється.

Раніше Фокус писав, який стримінговий сервіс краще вибрати й як оформити підписку.