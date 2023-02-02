В РФ снимают видео сексуального характера с вывезенными из Украины детьми, – омбудсмен

По словам Дмитрия Лубинца, оккупанты специально нанимают секс-работниц для съемок интимного видео с несовершеннолетними украинцами, которых вывезли из социальных учреждений.

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Оккупанты в России снимают порнографическое видео с детьми, незаконно вывезенными из Украины. Об этом у себя в Telegram-канале в четверг, 2 февраля, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, информация о съемках фильмов сексуального характера с использованием несовершеннолетних украинцев стала известной из соцсетей.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс рублей (130 тыс грн)", — пишет Лубинец.

В качестве доказательства омбудсмен опубликовал скрины переписки, в которой некий "Сергей" договаривается с секс-работницей о записи видео интима.

[ + – ] Опубликованная омбудсменом переписка в России

Мужчина предлагает своей собеседнице 250 тыс. рублей за "несколько часов интима с приемным мелким". В переписке также указывается, что ребенок вывезен из украинского детдома и что у него нет родственников.

"Для такого рода работы малых возим, уже не первый, которого привезли", — говорится в сообщении "Сергея".

"Нельзя словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно крадет, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?" — комментирует омбудсмен.

Лубинец призвал Киберполицию, Национальную полицию Украины и Офис генпрокурора отреагировать на опубликованную информацию и принять меры, чтобы найти и наказать виновных и вернуть украинских детей домой.

Напомним, правозащитница, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в конце 2022 года рассказала, что за время полномасштабной войны РФ против Украины россияне депортировали украинских детей в по меньшей мере 57 регионов России. Около 400 несовершеннолетних были усыновлены на территории государства-агрессора.

В декабре Силы спецопераций ВСУ также сообщили, что оккупанты вывезли как минимум 40 детей из захваченных Северодонецка и Лисичанска в Ставропольский край РФ.