"На, посмотри на себя": женщина за 1 секунду успокоила ребенка в истерике (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть заплаканного мальчика, который сидит в автокресле, молча держа iPhone. Этот клип быстро стал вирусным и собрал большое количество комментариев.

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Женщина нашла интересный способ остановить истерику своего племянника с помощью мобильного телефона. Вместо мультфильма или какого-то смешного видео, она показала малышу запись его плача и крика, сделанную минуту назад. Этот клип быстро стал вирусным, собрав более 605 тысяч просмотров в TikTok.

На опубликованных кадрах можно увидеть заплаканного мальчика, который сидит в автокресле, держа iPhone. Он молча просматривает запись, на которой орет и заливается слезами, вероятно, несколько минут до этого.

Успокоился за секунду

В описании женщины отметила, что записала истерику на видео, чтобы показать малышу, насколько сумасшедшее его поведение. "Он молчал, смотря его снова и снова", — добавила автор.

Судя по комментариям других родителей, этот метод действительно работает.

"Мой сын! Иногда он улыбается, будто гордится своей работой", — поделилась одна мама;

Другая написала: "Родители заставляли меня смотреть в зеркало, когда я орала, будучи ребенком. Я прекращала, потому что это было жалко";

"У него такое выражение лица: "Черт возьми, возможно, я немного перегнул палку", — говорится в одном из комментариев, набравшем 15 тысяч лайков;

Еще одна женщина добавила: "Этот трюк всегда работает. Когда не могу успокоить свою дочь, то всегда говорю: "На, посмотри на себя!". И она замолкает".

Плач — это сигнал

По словам педиатров, в течение первого года жизни младенцы в основном сообщают о своих потребностях с помощью плача, хотя расшифровать его причину может быть непросто.

Малыш просматривает запись своей истерики Фото: TikTok

Авторы платформы Pathways, которая предоставляет информацию о развитии ребенка, утверждают, что главными причинами слез являются голод, усталость, грязный подгузник, дискомфорт при прорезывании зубов, температура в помещении или проблемы с пищеварением. Чтобы успокоить ребенка, можно воспользоваться такими советами.

Как успокоить ребенка

Покачайте ребенка на руках или в кресле, возьмите его на прогулку. Ритмичные движения имитируют условия в утробе матери и могут быть очень успокаивающими. Контакт кожа к коже также поможет регулировать сердцебиение и дыхание ребенка, облегчая его страдания. Белый шум как в утробе матери. Вентилятор или пылесос могут создать знакомый, успокаивающий фоновый звук. Укутайте малыша, чтобы гарантировать ощущение безопасности. Всегда кладите ребенка спать на спинку.

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