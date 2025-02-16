"На, подивись на себе": жінка за 1 секунду заспокоїла дитину в істериці (відео)

На опублікованих кадрах можна побачити заплаканого хлопчика, який сидить в автокріслі, мовчки тримаючи iPhone. Цей кліп швидко став вірусним й зібрав велику кількість коментарів.

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Жінка знайшла цікавий спосіб зупинити істерику свого племінника за допомогою мобільного телефону. Замість мультфільму чи якогось смішного відео, вона показала малюку запис його плачу і крику, зробленого хвилину тому. Цей кліп швидко став вірусним, зібравши понад 605 тисяч переглядів у TikTok.

На опублікованих кадрах можна побачити заплаканого хлопчика, який сидить в автокріслі, тримаючи iPhone. Він мовчки переглядає запис, на якому репетує та заходиться сльозами, ймовірно, кілька хвилин до цього.

Заспокоївся за секунду

В описі жінки зазначила, що записала істерику на відео, щоб показати малюку, наскільки божевільна його поведінка. "Він мовчав, дивлячись його знову і знову", — додала авторка.

Судячи з коментарів інших батьків, цей метод дійсно працює.

"Мій син! Іноді він посміхається, ніби пишається своєю роботою", – поділилася одна мама;

Інша написала: "Батьки змушували мене дивитися в дзеркало, коли я репетувала, бувши дитиною. Я припиняла, бо це було жалюгідно";

"У нього такий вираз обличчя: "Чорт забирай, можливо, я трохи перегнув палицю", – йдеться в одному з коментарів, що набрав 15 тисяч вподобайок;

Ще одна жінка додала: "Цей трюк завжди працює. Коли не можу заспокоїти свою дочку, то завжди кажу: "На, подивись на себе!". І вона замовкає".

Плач — це сигнал

За словами педіатрів, протягом першого року життя немовлята в основному повідомляють про свої потреби за допомогою плачу, хоча розшифрувати його причину може бути непросто.

Малюк переглядає запис своєї істерики Фото: TikTok

Автори платформи Pathways, яка надає інформацію про розвиток дитини, стверджують, що головними причинами сліз є голод, втома, брудний підгузок, дискомфорт при прорізуванні зубів, температура в приміщенні чи проблеми з травленням. Щоб заспокоїти дитину, можна скористатися такими порадами.

Як заспокоїти дитину

Погойдайте дитину на руках чи у кріслі, візьміть її на прогулянку. Ритмічні рухи імітують умови в утробі матері та можуть бути дуже заспокійливими. Контакт шкіра до шкіри також допоможе регулювати серцебиття і дихання дитини, полегшуючи її страждання. Білий шум як в утробі матері. Вентилятор або порохотяг можуть створити знайомий, заспокійливий фоновий звук. Вкутайте малюка, щоб гарантувати відчуття безпеки. Завжди кладіть дитину спати на спинку.

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

А от Белла Тейдеман з південно-східної Англії стала зіркою соціальних мереж, коли її мама опублікувала в Instagram короткий фрагмент їхньої розмови про щастя та розпач.