Работа Верховной Рады второй день подряд блокируется: что происходит в парламенте (фото, видео)

Представители фракции ЕС забрали кресло у спикера парламента Руслана Стефанчука. Поэтому рабочий день в Верховной Раде так и не начался.

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В пятницу, 14 февраля, пленарное заседание Верховной Рады было снова отменено, поскольку депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну и президиум. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Правительственная ложа заблокирована, президиум тоже", — рассказал нардеп, добавив, что день закончился без работы.

Как рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, представители фракции забрали у спикера парламента Руслана Стефанчука его кресло, отметив, что проводить заседание можно и стоя, ведь этот вопрос регламент работы ВРУ не согласовывает.

По словам нардепа Софии Федины, стула глава ВРУ был лишен, потому что лично подтвердил, что, как член СНБО, голосовал за введение санкций против лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Как стало известно, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль должен был отвечать на вопросы депутатов, но он не смог попасть на трибуну, ведь заседание парламента пришлось закрыть досрочно.

Фото: Ирина Геращенко / Telegram

На сайте политической партии объяснили, что блокирование президиума происходило с требованием ответственности членов Совета нацбезопасности за незаконное решение о санкциях против Петра Порошенко.

Кроме того, ЕС требует внести в повестку дня законопроекты о возвращении военного НДФЛ бригадам, о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ и об отмене закона о закупке российских атомных энергоблоков.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против украинских бизнесменов, в частности Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

На санкции отреагировал экс-президент Петр Порошенко. Нардеп и лидер партии "Европейская солидарность" заявил о политических преследованиях со стороны Зеленского.