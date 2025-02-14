Робота Верховної Ради другий день поспіль блокується: що відбувається у парламенті (фото, відео)

Представники фракції ЄС забрали крісло у спікера парламенту Руслана Стефанчука. Тому робочий день у Верховній Раді так і не розпочався.

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У п’ятницю, 14 лютого, пленарне засідання Верховної Ради було знову скасовано, оскільки депутати від "Європейської солідарності" заблокували трибуну та президію. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Урядова ложа заблокована, президія теж", — розповів нардеп, додавши, що день закінчився без роботи.

Як розповіла нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, представники фракції забрали у спікера парламенту Руслана Стефанчука його крісло, наголосивши, що проводити засідання можна й стоячи, адже це питання регламент роботи ВРУ не узгоджує.

За словами нардепки Софії Федини, стільця очільник ВРУ був позбавлений, бо особисто підтвердив, що, як член РНБО, голосував за введення санкцій проти лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Як стало відомо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль мав відповідати на запитання депутатів, але він не зміг потрапити на трибуну, адже засідання парламенту довелося закрити достроково.

Фото: Ірина Геращенко / Telegram

На сайті політичної партії пояснили, що блокування президії відбувалося з вимогою відповідальності членів Ради нацбезпеки за незаконне рішення щодо санкцій проти Петра Порошенка.

Окрім того, ЄС вимагає внести в порядок денний законопроєкти щодо повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ та про скасування закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти українських бізнесменів, зокрема Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

На санкції відреагував експрезидент Петро Порошенко. Нардеп і лідер партії "Європейська солідарність" заявив про політичні переслідування з боку Зеленського.