Заберуть майно і нагороди: все, що відомо про санкції проти Порошенка, Коломойського та інших

Президент України ввів у дію санкції проти кількох українських бізнесменів і політиків. Їх позбавили права користуватися нажитими активами, торгувати і переказувати гроші за кордон.

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В Україні ввели санкції проти українських бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, колишнього народного депутата Віктора Медведчука і нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №81/2025.

Указ вводить рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Заходи запроваджуються відповідно до статті 107 Конституції України, указ глави держави набуває чинності в день його публікації. У додатку до рішення РНБО зазначено, що санкції на фігурантів запроваджено безстроково, вони включають позбавлення права користуватися нажитими активами, переказувати гроші за кордон і займатися торгівлею.

Загалом у документі перераховано 17 обмежень:

Позбавлення державних нагород; Тимчасове позбавлення права користуватися і розпоряджатися належними активами; Обмеження торгівельних операцій (повне припинення); Обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Україною (повне припинення); Запобігання виведенню капіталів з України; Призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; Заборона на участь у приватизації, оренді державного майна; Заборона користуватися радіочастотним спектром України; Обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж; Заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб; Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки в Україні; Заборона на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств; Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; Припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів і промислових програм у певних галузях, зокрема у сфері безпеки та оборони; Заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; Заборона на придбання у власність земельних ділянок; Заборона на укладення договорів та вчинення правочинів щодо цінних паперів, заборона виплат дивідендів або інших платежів, пов'язаних з корпоративними правами.

Варто підкреслити, що 13 лютого Ігор Коломойський відзначає день народження.

Причини введення санкцій проти Порошенка, Коломойського та інших

Санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука введено за поданням Служби безпеки України. Щодо Порошенка причини подав Кабінет Міністрів, кажуть джерела "Української правди" в силових структурах.

За словами співрозмовників, бізнесмени "здійснювали діяльність в інтересах Росії". У кожному епізоді відкрито кримінальні провадження, їх розслідують правоохоронці.

Санкції проти Порошенка введено через:

кримінальної справи про державну зраду, де Порошенку інкримінують змову з Медведчуком і владою Росії щодо дозволу "Центренерго" закуповувати вугілля на окупованих територіях Донбасу;

участь Порошенка у створенні "Партії регіонів" і роботі в уряді Януковича. Бувши міністром закордонних справ, він брав участь у підготовці Харківських угод";

співпраця з Росією через активи на її території — фабрику "Рошен" у Липецьку і "Сєвморзавод" у Криму. Порошенко міг бути зацікавлений у продовженні співпраці з РФ і розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Причини введення санкцій проти Коломойського і Боголюбова:

2023 року вони заснували компанію "Eclaris Group Limited". Правоохоронці вважають, що через підставні фірми бізнесмени продавали нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому". Останні платили податки до бюджету Росії та фінансували війну в Україні.

виведення 750 млн гривень із "ПриватБанку".

Підстави для введення санкцій щодо Жеваго:

тісні зв'язки бізнесмена з Росією, зокрема, з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим;

злочини в банківській сфері, пов'язані з виведенням 500 млн гривень кредитних коштів з банку "Фінанси та кредит";

підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" співпрацювала з РФ. "Автокраз" експортував у Росію вантажівки, а "Росава" і "Преміорі" — шини, які у 2022 році відправляли в "Л/ДНР".

Санкції проти Медведчука запроваджено безстроково через:

збір інформації про ЗСУ на користь Росії;

блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні;

його діяльність в партії ОПЗЖ;

антиукраїнську діяльність його медіаресурсів;

участь в антиукраїнській пропаганді в Росії. СБУ торік припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проєкту "Інша Україна". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5-та служба ФСБ Росії.

Нагадаємо, про введення санкцій проти нардепа від "Європейської солідарності" і бізнесмена Петра Порошенка стало відомо ще 12 лютого. Зеленський говорив, що кожен, хто знищував національну безпеку України і допомагав РФ, має відповісти по заслугах.

Порошенко раніше говорив, як зброєю в руках допомагав захищати Київ на початку вторгнення військ Росії 2022 року.