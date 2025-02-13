Заберуть майно і нагороди: все, що відомо про санкції проти Порошенка, Коломойського та інших
Президент України ввів у дію санкції проти кількох українських бізнесменів і політиків. Їх позбавили права користуватися нажитими активами, торгувати і переказувати гроші за кордон.
В Україні ввели санкції проти українських бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, колишнього народного депутата Віктора Медведчука і нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №81/2025.
Указ вводить рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Заходи запроваджуються відповідно до статті 107 Конституції України, указ глави держави набуває чинності в день його публікації. У додатку до рішення РНБО зазначено, що санкції на фігурантів запроваджено безстроково, вони включають позбавлення права користуватися нажитими активами, переказувати гроші за кордон і займатися торгівлею.
Загалом у документі перераховано 17 обмежень:
- Позбавлення державних нагород;
- Тимчасове позбавлення права користуватися і розпоряджатися належними активами;
- Обмеження торгівельних операцій (повне припинення);
- Обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Україною (повне припинення);
- Запобігання виведенню капіталів з України;
- Призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- Заборона на участь у приватизації, оренді державного майна;
- Заборона користуватися радіочастотним спектром України;
- Обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж;
- Заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;
- Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки в Україні;
- Заборона на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств;
- Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- Припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів і промислових програм у певних галузях, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- Заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- Заборона на придбання у власність земельних ділянок;
- Заборона на укладення договорів та вчинення правочинів щодо цінних паперів, заборона виплат дивідендів або інших платежів, пов'язаних з корпоративними правами.
Варто підкреслити, що 13 лютого Ігор Коломойський відзначає день народження.
Причини введення санкцій проти Порошенка, Коломойського та інших
Санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука введено за поданням Служби безпеки України. Щодо Порошенка причини подав Кабінет Міністрів, кажуть джерела "Української правди" в силових структурах.
За словами співрозмовників, бізнесмени "здійснювали діяльність в інтересах Росії". У кожному епізоді відкрито кримінальні провадження, їх розслідують правоохоронці.
Санкції проти Порошенка введено через:
- кримінальної справи про державну зраду, де Порошенку інкримінують змову з Медведчуком і владою Росії щодо дозволу "Центренерго" закуповувати вугілля на окупованих територіях Донбасу;
- участь Порошенка у створенні "Партії регіонів" і роботі в уряді Януковича. Бувши міністром закордонних справ, він брав участь у підготовці Харківських угод";
- співпраця з Росією через активи на її території — фабрику "Рошен" у Липецьку і "Сєвморзавод" у Криму. Порошенко міг бути зацікавлений у продовженні співпраці з РФ і розміщенні Чорноморського флоту на півострові.
Причини введення санкцій проти Коломойського і Боголюбова:
- 2023 року вони заснували компанію "Eclaris Group Limited". Правоохоронці вважають, що через підставні фірми бізнесмени продавали нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому". Останні платили податки до бюджету Росії та фінансували війну в Україні.
- виведення 750 млн гривень із "ПриватБанку".
Підстави для введення санкцій щодо Жеваго:
- тісні зв'язки бізнесмена з Росією, зокрема, з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим;
- злочини в банківській сфері, пов'язані з виведенням 500 млн гривень кредитних коштів з банку "Фінанси та кредит";
- підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" співпрацювала з РФ. "Автокраз" експортував у Росію вантажівки, а "Росава" і "Преміорі" — шини, які у 2022 році відправляли в "Л/ДНР".
Санкції проти Медведчука запроваджено безстроково через:
- збір інформації про ЗСУ на користь Росії;
- блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні;
- його діяльність в партії ОПЗЖ;
- антиукраїнську діяльність його медіаресурсів;
- участь в антиукраїнській пропаганді в Росії. СБУ торік припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проєкту "Інша Україна". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5-та служба ФСБ Росії.
Нагадаємо, про введення санкцій проти нардепа від "Європейської солідарності" і бізнесмена Петра Порошенка стало відомо ще 12 лютого. Зеленський говорив, що кожен, хто знищував національну безпеку України і допомагав РФ, має відповісти по заслугах.
Порошенко раніше говорив, як зброєю в руках допомагав захищати Київ на початку вторгнення військ Росії 2022 року.