Заберут имущество и награды: все, что известно о санкциях против Порошенко, Коломойского и других

Президент Украины ввел в действия санкции против нескольких украинских бизнесменов и политиков. Их лишили права пользоваться нажитыми активами, торговать и переводить деньги за границу.

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В Украине ввели санкции против украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, бывшего народного депутата Виктора Медведчука и нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №81/2025.

Указ вводит решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Меры вводятся в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, указ главы государства вступает в силу в день его публикации. В приложении к решению СНБО отмечается, что санкции на фигурантов введены бессрочно и включают лишение права пользоваться нажитыми активами, переводить деньги за границу и заниматься торговлей.

Всего в документе перечислены 17 ограничений:

Лишение государственных наград; Временное лишение права пользоваться и распоряжаться принадлежащими активами; Ограничение торговых операций (полное прекращение); Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине (полное прекращение); Предотвращение выведения капиталов из Украины; Приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; Запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; Запрещение пользоваться радиочастотным спектром Украины; Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей; Запрещение осуществления публичных и оборонных закупок, товаров, работ и услуг у юридических лиц; Запрет или ограничение захождения иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или совершение посадки в Украине; Запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий; Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля; Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны; Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; Запрет на приобретение в собственность земельных участков; Запрет на заключения договоров и совершение сделок по ценным бумагам, запрет выплат дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами.

Стоит подчеркнуть, что 13 февраля Игорь Коломойский отмечает день рождения.

Причины ввода санкций против Порошенко, Коломойского и других

Санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука введены по представлению Службы безопасности Украины. В отношении Порошенко причины представил Кабинет Министров, говорят источники "Украинской правды" в силовых структурах.

По словам собеседников, бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". В каждом эпизоде открыты уголовные производства, их расследуют правоохранители.

Санкции против Порошенко введены из-за:

уголовного дела о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и властями России по разрешению "Центрэнерго" закупать уголь на оккупированных территориях Донбасса;

участие Порошенко в создании "Партии регионов" и работе в правительстве Януковича. Будучи министром иностранных дел, он участвовал в подготовке Харьковских соглашений";

сотрудничество с Россией через активы на ее территории — фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму. Порошенко мог быть заинтересован в продолжении сотрудничества с РФ и размещении Черноморского флота на полуострове.

Причины ввода санкций против Коломойского и Боголюбова:

в 2023 году они основали компанию "Eclaris Group Limited". Правоохранители считают, что через подставные фирмы бизнесмены продавали нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Последние платили налоги в бюджет России и финансировали войну в Украине.

вывод 750 млн гривен из "ПриватБанка".

Основания для ввода санкций в отношении Жеваго:

тесные связи бизнесмена с Россией, в частности, с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым;

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн гривен кредитных средств из банка "Финансы и кредит";

подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" сотрудничала с РФ. "Автокраз" экспортировал в Россию грузовики, а "Росава" и "Премиори" —шины, которые в 2022 году отправляли в "Л/ДНР".

Санкции против Медведчука введены бессрочно из-за:

сбора информации о ВСУ в пользу России;

блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине;

его деятельности в партии ОПЗЖ;

антиукраинской деятельности его медиаресурсов;

участия в антиукраинской пропаганде в России. СБУ в прошлом году прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", которая входила в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5-я служба ФСБ России.

Напомним, о вводе санкций против нардепа от "Европейской солидарности" и бизнесмена Петра Порошенко стало известно еще 12 февраля. Зеленский говорил, что каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал РФ, должен ответить по заслугам.

Порошенко ранее говорил, как оружием в руках помогал защищать Киев в начале вторжения войск России в 2022 году.