Депутати з плакатом "Ні диктатурі" зірвали засідання Ради: що сталося

У стінах парламенту відбулася штовханина і навіть була пролита кров, але лише з пальця. Нардепи припускають, що робота ВР буде блокуватись і надалі.

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Фракція "Європейська солідарність" зірвала засідання Верховної Ради, заблокувавши президію та трибуну парламенту. Депутати влаштували протест через санкції проти експрезидента Петра Порошенка. Деталями з місця подій 13 лютого поділився кореспондент УНІАН.

Нардепи тримали плакати за написами: "Україна не Росія" та "Ні диктатурі".

"Боже, як дорого вартує шкура однієї людини. Це жах", — заявив голова ВР Руслан Стефанчук.

На це представники "ЄС" відповіли, що дорого вартує демократія в Україні. У президії відбулася штовханина. Стефанчук заявив про неможливість проведення засідання, і нардепи розійшлися.

Парламентар Юрій Камельчук заявив, що колега Михайло Бондар почав з ним бійку та пошкодив ніготь. Він повідомив, що подавати у суд через це не збирається, та засудив насилля як вихід з суперечки, коли немає аргументів.

Журналістам Камельчук розповів, що Бондар ледь не вирвав йому ніготь. Палець політика був у крові.

Фото Юрія Камельчука, який отримав травму пальця у Раді Фото: Юрій Камельчук / Telegram

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк на пресконференції заявила, що зрив засідання був очікуваним, але була надія ухвалити кілька законопроєктів. З її слів, "опозиція скоординовано зайшла одразу після хвилини мовчання".

"Засідання ВР очікувати найближчим часом не варто, опозиція буде блокувати трибуну. Тут є два варіанти — або дозволити їм блокувати трибуну і роботу парламенту, або розблокувати трибуну силовим варіантом, але це буде трошки нагадувати скликання, де правлячою була "Партія регіонів". Тому хотілося б від цього утриматися, але це залежить від того, чи "ЄС" і далі блокуватиме роботу ВР", — пояснила Василевська-Смаглюк.

Зі слів парламентарки, наступне пленарне засідання може відбутись у 20-х числах лютого і потрібно, щоб опозиція "охолонула" до того часу. Вона повідомила про необхідність домовитись на погоджувальній раді лідерів фракцій щодо подальшої роботи.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що засідання 13 лютого тривали лише пару хвилин.

"Засідання Ради відкрилось. Фракція "Європейська солідарність" вийшла до трибуни з плакатами. Засідання Ради закрилось. Пройшло буквально пару хвилин", — написав він.

Депутат Ярослав Железняк також припустив, що блокування роботи парламенту продовжиться.

"Щось є відчуття, що завтра теж анонсована година запитань до Уряду може не відбутися. Ех, такий був би процес на День всіх закоханих 14 лютого", — зауважив він.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти українських бізнесменів. Зокрема, йдеться про Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука і Петра Порошенка. Документ передбачає 17 обмежень, в тому числі позбавлення державних нагород. У ЗМІ з посиланням на джерела опублікували підстави для застосування санкцій.

На санкції вже відреагував сам Петро Порошенко. Нардеп і лідер партії "Європейська Солідарність" заявив про політичні переслідування з боку Зеленського.