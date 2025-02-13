Депутаты с плакатом "Нет диктатуре" сорвали заседание Рады: что произошло

В стенах парламента произошла потасовка и даже была пролита кровь, но лишь из пальца. Нардепы предполагают, что работа ВР будет блокироваться и в дальнейшем.

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Фракция "Европейская солидарность" сорвала заседание Верховной Рады, заблокировав президиум и трибуну парламента. Депутаты устроили протест из-за санкций против экс-президента Петра Порошенко. Деталями с места событий 13 февраля поделился корреспондент УНИАН.

Нардепы держали плакаты с надписями: "Украина не Россия" и "Нет диктатуре".

"Боже, как дорого стоит шкура одного человека. Это ужас", — заявил председатель ВР Руслан Стефанчук.

На это представители "ЕС" ответили, что дорого стоит демократия в Украине. В президиуме произошла потасовка. Стефанчук заявил о невозможности проведения заседания, и нардепы разошлись.

Парламентарий Юрий Камельчук заявил, что коллега Михаил Бондарь начал с ним драку и повредил ноготь. Он сообщил, что подавать в суд из-за этого не собирается, и осудил насилие как выход из спора, когда нет аргументов.

Журналистам Камельчук рассказал, что Бондарь едва не вырвал ему ноготь. Палец политика был в крови.

Фото Юрия Камельчука, который получил травму пальца в Раде Фото: Юрий Камельчук / Telegram

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк на пресс-конференции заявила, что срыв заседания был ожидаемым, но была надежда принять несколько законопроектов. По ее словам, "оппозиция скоординировано зашла сразу после минуты молчания".

"Заседания ВР ожидать в ближайшее время не стоит, оппозиция будет блокировать трибуну. Здесь есть два варианта — либо позволить им блокировать трибуну и работу парламента, либо разблокировать трибуну силовым вариантом, но это будет немножко напоминать созыв, где правящей была "Партия регионов". Поэтому хотелось бы от этого воздержаться, но это зависит от того, будет ли "ЕС" и дальше блокировать работу ВР", — пояснила Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, следующее пленарное заседание может состояться в 20-х числах февраля и нужно, чтобы оппозиция "остыла" к тому времени. Она сообщила о необходимости договориться на согласительном совете лидеров фракций относительно дальнейшей работы.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что заседание 13 февраля длилось всего пару минут.

"Заседание Рады открылось. Фракция "Европейская солидарность" вышла к трибуне с плакатами. Заседание Рады закрылось. Прошло буквально пару минут", — написал он.

Депутат Ярослав Железняк также предположил, что блокирование работы парламента продолжится.

"Что-то есть ощущение, что завтра тоже анонсированный час вопросов к Правительству может не состояться. Эх, такой был бы процесс на День всех влюбленных 14 февраля", — отметил он.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против украинских бизнесменов. В частности, речь идет об Игоре Коломойском, Константине Жеваго, Геннадии Боголюбове, Викторе Медведчуке и Петре Порошенко. Документ предусматривает 17 ограничений, в том числе лишение государственных наград. В СМИ со ссылкой на источники опубликовали основания для применения санкций.

На санкции уже отреагировал сам Петр Порошенко. Нардеп и лидер партии "Европейская Солидарность" заявил о политических преследованиях со стороны Зеленского.