"Сверхзадача выполнена": Украина вернула 17 похищенных Россией детей (видео)

По данным волонтеров из благотворительного фонда Save Ukraine, после деоккупации представители РФ отказывались организовать возвращение похищенных детей, поэтому родителям пришлось решать проблему самостоятельно.

Related video

17 украинских детей из Херсонской и Харьковской областей, которые были вывезены на территорию России во время оккупации, удалось вернуть обратно. Об этом сообщила организация Save Ukraine.

"Сегодня мы вновь переживаем трогательные моменты, когда дети возвращаются на родную землю. Уставшие от дороги и продолжительного стресса, но счастливые, потому что теперь дома, на Родине", — говорится в публикации Save Ukraine на странице в Facebook.

Во время оккупации детей граждан Украины депортировали на другие оккупированные территории Украины или в РФ. Сообщается, что после деоккупации представители РФ отказывались организовать возвращение похищенных детей, поэтому родителям пришлось решать проблему собственными усилиями.

Возвращение детей было сопряжено со сложной логистикой, беспрерывной опасностью на линии огня, пришлось пересекать несколько границ.

Представители Save Ukraine назвали это сверхзадачей, но также отметили, что все прошло успешно и семьи теперь могут отдыхать и восстанавливаться после тяжелой психологической травмы.

Напомним, что в Верховной Раде озвучили число депортированных в РФ украинцев. Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о том, как граждане Украины могут получить помощь, если оказались на территории РФ.

Ранее Фокус сообщал, что украинские защитники провели уникальную спасательную операцию, а впоследствии, по ее завершении, российского солдата обвинили в военных преступлениях, снятых дроном.