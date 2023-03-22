"Надзавдання виконано": Україна повернула 17 викрадених Росією дітей (відео)

За даними волонтерів із благодійного фонду Save Ukraine, після деокупації представники РФ відмовлялися організувати повернення викрадених дітей, тож батькам довелося вирішувати проблему самостійно.

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17 українських дітей із Херсонської та Харківської областей, які були вивезені на територію Росії під час окупації, вдалося повернути назад. Про це повідомила організація Save Ukraine.

"Сьогодні ми знову переживаємо зворушливі моменти, коли діти повертаються на рідну землю. Втомлені від дороги та тривалого стресу, але щасливі, бо тепер удома, на Батьківщині", — йдеться у публікації Save Ukraine на сторінці у Facebook.

Під час окупації дітей громадян України депортували на інші окуповані території України чи в РФ. Повідомляється, що після деокупації представники РФ відмовлялися організувати повернення викрадених дітей, тож батькам довелося вирішувати проблему власними зусиллями.

Повернення дітей було пов'язане зі складною логістикою, безперервною небезпекою на лінії вогню, довелося перетинати кілька кордонів.

Представники Save Ukraine назвали це надзавданням, але також зазначили, що все пройшло успішно і сім'ї тепер можуть відпочивати та відновлюватись після тяжкої психологічної травми.

Нагадаємо, що у Верховній Раді озвучили кількість депортованих в РФ українців. Омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець розповів, як громадяни України можуть отримати допомогу, якщо опинилися на території РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що українські захисники провели унікальну рятувальну операцію, а згодом після її завершення російського солдата звинуватили у воєнних злочинах, знятих дроном.