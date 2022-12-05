Принудительная депортация украинцев в Россию: в Верховной Раде озвучили цифру

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как получить помощь украинцам, находящимся на территории РФ.

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По словам представителя Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, за последние 8 месяцев на территорию Российской Федерации были депортированы или вынуждено выехали около 2 млн 800 тыс. граждан Украины. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Дмитрий Лубинец объяснил принудительно перемещенным украинцам, а также к их близким, как получить помощь, находясь на территории РФ.

"Если вы или ваши близкие находятся в России, и нуждаетесь в помощи для того, чтобы добраться до безопасной территории, обратитесь к нам на "горячую линию": 0-800-50-17-20 (бесплатно); +38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины); [email protected]"", — написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Случаи принудительного перемещения украинцев были зафиксированы международной правозащитной организацией Amnesty International. Генеральный секретарь организации Аньес Калламар заявил о наличии доказательств депортаций граждан Украины, а также угроз и избиений на пунктах "фильтрации".

Еще Фокус писал о том, зачем российские оккупанты призывали жителей Херсона "эвакуироваться" на правый берег Днепра". По словам руководителя проектов в Херсонской области Сергея Данилова, таким образом россияне пытаются создать себе образ "защитников" херсонцев.

Напомним, что уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка из оккупированного Мариуполя. Она сообщила, что на территорию Российской Федерации было вывезено около двух тысяч детей из украинских социальных учреждений. При этом не все депортированные в РФ дети являются сиротами.